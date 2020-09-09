Пользователи могут конвертировать BTC в USDT, чтобы защитить свои средства от волатильности

9 сентября 2020 года, Нью-Йорк — Paxful, международная P2P-платформа для торговли биткоинами, объявила, что теперь она поддерживает Tether (USDT). Этот крупнейший по капитализации стейблкоин поможет пользователям справиться с волатильностью рынка, защитить свои средства и диверсифицировать криптоактивы.

Растущий спрос на стабильную цифровую валюту объясняется экономическим кризисом, который затронул рынок как фиатных, так и цифровых валют. За последний год Tether вышел на лидирующие позиции среди стейблкоинов, а его рыночная капитализация составила более 13 миллиардов долларов США.

“Это очень важный шаг для нас, так как Tether является первой после биткоина криптовалютой, которую мы добавили на платформу, — говорит Рэй Юсеф, исполнительный директор и соучредитель Paxful. — Мы всегда прислушиваемся к мнению наших пользователей. Люди приходят на Paxful, чтобы сохранить и приумножить свои средства. Они верят, что криптовалюта будет более стабильной, чем их национальные валюты, которые подвержены воздействию инфляции. Мы надеемся, что с помощью Paxful они смогут лучше контролировать свои финансы”.

Paxful добавил не только поддержку Tether, но и функцию хеджирования, с помощью которой пользователи могут конвертировать свои BTC в USDT и наоборот, что позволит им защитить свои средства от ценовых колебаний.

Кроме того, компания планирует в скором времени запустить сделки с USDT. Пользователи платформы смогут покупать и продавать USDT точно так же, как и биткоины, при помощи более чем 300 способов оплаты. Баланс в USDT можно посмотреть на странице кошелька Paxful, где отображается текущая рыночная цена обеих криптовалют. Возможно, запуск этой функции станет первым шагом на пути к добавлению других криптовалют на платформу Paxful.

Недавно компания заявила, что число пользователей Paxful составило 4,5 млн, объем сделок достиг 4,6 млрд долларов США, а доля оспоренных сделок составила менее 1%. После создания компании каждый год (включая 2020) на платформу приходило по 1 миллиону новых пользователей. Кроме того, Paxful планирует привлечь еще 2 миллиона пользователей до конца этого года.