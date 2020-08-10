“When Lambo?” (“Когда Ламба?”)

Мы уверены, что вы уже встречали эту фразу в мемах, в Twitter или Reddit. На первый взгляд здесь есть ошибка, и не совсем понятно, о чем идет речь.

Однако в этих двух словах заключены мечты криптотрейдеров и риски, с которыми они сталкиваются.

Мы знаем, что Ламборгини — это символ статуса, причем не только в криптовалютном мире, но как эта машина связана с цифровыми активами?

Lamborghini: символ новых денег

Если оставить криптовалюту в стороне, то Ламборгини всегда ассоциировалась с деньгами. Именно поэтому эти машины можно увидеть в таких клипах, как “Mercy” Канье Уэста или “Yamborghini High” A$AP Mob. Так исполнители как бы заявляют: “Я крут и хочу, чтобы все об этом знали!”.

Причем речь идет не только о музыкантах. В США, “стране возможностей”, Ламборгини ассоциируется с успехом, а также с людьми, которые быстро богатеют и так же быстро терпят крах.

К счастью, криптосообщество всегда сохраняло положительный настрой. Поскольку покупка Ламборгини за биткоины приравнивалась к успеху, многие владельцы биткоинов считали, что их цифровые активы помогут им справиться с финансовыми трудностями. Они полагали, что криптовалюта — это билет в роскошную жизнь, и были полны решимости “добиться успеха” (в их понимании).

Каждый раз, когда на рынке появляется новый коин, возникает вопрос: “When Lambo”? То есть когда мы наконец сможем купить Ламборгини за биткоины или другие криптовалюты?

Легендарный пользователь 4chan

В 2013 году один пользователь 4chan, популярного интернет-форума, созданного в 2003 году, купил за биткоины новый Lamborghini Gallardo. Наверне, это была не первая покупка такого рода, но именно эта сделка стала легендой, которая вызвала зависть у многих криптотрейдеров.

Пользователь 4chan посетил ближайший автосалон в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Позже он опубликовал чек покупки в интернете, и всем стало известно об этой сделке.

Покупатель потратил 216,8433 биткоинов (что на тот момент составляло 209,995 USD) на желтый Lamborghini Gallardo 2014 года с двигателем V10 и мощностью 552 лошадиных силы — этот зверь мог разгоняться с 0 до 60 миль в час всего за 4 секунды.

Анонимный покупатель разместил на 4chan фото машины в автосалоне с подписью:

“купил это сегодня за биткоины. придет на следующей неделе, чего мне ожидать? спс”

Кажется, что покупатель так и кричит: “Я сделал это!” Но в то же время он будто стесняется и говорит “я не знаю, что мне делать с этой машиной”. Если говорить простым языком, это можно назвать емким словом “выпендреж”. Никто не поверил покупателю — значит, что надо сделать, чтобы поверили? Правильно — запостить чек!

Когда весть о покупке разнеслась по всему интернету, автосалон по праву стал гордиться этой современной и очень дорогой сделкой. Потом подключилась пресса, и в итоге автосалон заполучил множество новых обеспеченных криптоклиентов, которые хотели обменять свои биткоины на Ламборгини. Примерно в это же время за 91 биткоин был продан автомобиль Tesla Model S.

Благодаря таким сделкам на покупку автомобилей класса люкс у криптоэнтузиастов появился новый стимул к достижению успеха…Но как обстоят дела сейчас?

А если серьезно?

Давайте перенесемся в настоящее время, когда биткоин служит для помощи людям, которые не имеют доступа к традиционным банковским услугам. Теперь биткоин достиг того уровня развития, когда он может использоваться на практике для обеспечения финансового равенства.

Идея с Ламборгини появилась тогда, когда люди воспринимали биткоин только в качестве инвестиционного инструмента. Теперь криптовалюта — это нечто гораздо большее. Конечно, все еще есть люди, которые предпочтут потратить свою криптовалюту на новенькую машину, но теперь криптовалюту стоит воспринимать более серьезно, так как она способна по-настоящему изменить мир.

Мы оставили позади идею “быстрого обогащения” и перешли к использованию криптовалюты на благо общества. Именно так и должно быть. Тем не менее нельзя отрицать символизм Ламборгини и то, что этот автомобиль олицетворяет.

Ламборгини символизирует реальность, в которой наши мечты могут сбываться. Ламборгини — это история обычного человека, который старается сделать себе имя и добиться успеха. Он ищет выход из ситуации, когда у него не хватает средств на кусок хлеба и крышу над головой. Ламборгини — это один из способов выразить финансовую свободу. У вас есть на это деньги? Тогда почему бы и нет? Побалуйте себя!

То, что начиналось как мем, теперь превратилось в идею успеха, которая помогает людям покорять новые высоты и бороться с финансовыми трудностями — нужно просто поверить в себя и двигаться вперед!