Биткоин, созданный в 2009 году, сначала использовался только для инвестиций, но за последние годы у него появилось множество других функций, которые были по достоинству оценены криптоэнтузиастами.

Одна из них особенно пригодилась тем, кто проживает в экономически неблагополучных странах. Благодаря криптовалюте даже те люди, у которых нет доступа к традиционным банковским услугам, получили возможность распоряжаться своими финансами.

Финансовые услуги доступны не всем

Многие из нас живут в странах, где открыть банковский счет очень просто, и мы воспринимаем банковское обслуживание как нечто само собой разумеющееся. Однако во многих странах у людей нет доступа к банкам, и, соответственно, им недоступны традиционные финансовые услуги. Поэтому они не могут воспользоваться системой, которая позволит им изменить жизнь к лучшему. У них нет банковских счетов, и единственное, чем они могут пользоваться, — это купюры и монеты. Проблема заключается в том, что такую валюту трудно контролировать и нелегко хранить.

Иногда у людей просто нет выбора: у одних нет банков поблизости, а у других нет документов для открытия банковского счета. Иногда банки отказывают потенциальному клиенту в открытии счета, так как полагают, что его доходов не хватит для обеспечения счета.

В результате люди не могут получить доступ к кредиту и страхованию. Кроме того, те, у кого нет доступа к банковским услугам, не могут безопасно хранить свои деньги, совершать онлайн-транзакции или инвестировать средства. Следовательно, у них вряд ли получится открыть свое дело или купить дом.

Чаще всего крупные банки не идут навстречу таким людям, а если даже они и выдают им займы, то стараются минимизировать свои риски, устанавливая высокие процентные ставки.

Криптовалюта для финансовой свободы

В недавно опубликованном докладе Всемирного банка было отмечено, что 1,7 миллиарда жителей планеты не имеют нормального доступа к финансовым услугам и, следовательно, не могут распоряжаться своими средствами.

В таких условиях на помощь могут прийти криптовалюты.

Давайте посмотрим на это так: основное назначение банковского счета — хранение и перевод средств. Несмотря на нестабильность криптовалютных рынков, криптовалюты могут выполнять ту же функцию. Если у вас есть смартфон, вы сможете хранить свои средства и совершать транзакции без каких-либо ограничений. По сути дела, при помощи криптовалют вы можете создать свой личный банк.

Раньше считалось, что криптовалюты могут служить только для проведения транзакций по интернету. Однако с развитием данного сектора появляются новые децентрализованные финансовые продукты: криптозаймы, оплата счетов криптовалютой, и многие другие. Таким образом, люди не только принимают участие в онлайн-транзакциях, но и вносят свой вклад в создание новой, более эффективной финансовой системы. Затраты на хранение криптовалют или совершение криптовалютных операций намного ниже по сравнению с обычными транзакциями. К тому же сами транзакции происходят быстрее и не требуют подтверждения от банка, что открывает доступ к новым возможностям.

Если у вас есть смартфон или компьютер с подключением к интернету, вы можете создать цифровой кошелек и начать заключать сделки, причем комиссия за транзакции будет намного меньше той, которую берут банки за подобные операции.

С развитием криптовалютного сектора традиционные финансовые институты постепенно теряют свои позиции. С появлением биткоина и других криптовалют у людей появилась возможность самостоятельно распоряжаться своими финансами.

Благодаря блокчейну и его технологии, которая лежит в основе самых распространенных криптовалют, у людей появились другие финансовые альтернативы, которые отличаются эффективностью, гибкостью и транспарентностью. По мере дальнейшего развития криптовалют и блокчейна комиссии за транзакции будут понижаться, а сами криптовалюты получат еще более широкое распространение, особенно в странах с неустойчивой экономикой.

А что делать с волатильностью?

Вы можете спросить: “Если криптовалюты так перспективны в плане доступности финансовых услуг, что вы скажете об их волатильности?” Это хороший вопрос, и мы готовы на него ответить.

В течение многих лет криптовалюты (особенно биткоин) считались особенно привлекательными для инвесторов из-за своей чрезвычайной волатильности. Возникает вопрос: как такие валюты могут помочь людям, если они в любой момент могут обесцениться, как и обычные фиатные валюты? На этот довод можно привести два контраргумента.

Во-первых, далеко не все криптовалюты подвержены резким колебаниям курса. Если у вас есть стейблкоины — криптовалюта, привязанная к таким материальным активам, как нефть, драгоценные металлы или фиатная валюта, — то вы можете пользоваться всеми преимуществами цифровых активов, не переживая о возможном обесценивании.

Во-вторых, некоторые фиатные валюты обладают еще большей волатильностью, чем криптовалюты. В качестве примера можно привести венесуэльский боливар, который из-за небывалой инфляции стал гораздо менее привлекательным для венесуэльцев, чем криптовалюты.

Криптовалютная система располагает решениями, которые способны сохранить покупательную способность пользователей. В результате последствия колебаний криптовалютного курса практически нейтрализуются.

Криптовалюта может решить проблему

Криптовалюты способны внести вклад в финансовое равенство и предоставить доступ к финансовым услугам тем людям, которые по той или иной причине не могут пользоваться услугами банков. Они способны вызвать настоящий переворот в политической, финансовой, технологической и экономической сфере. Такие страны, как Венесуэла, служат прекрасной иллюстрацией этого процесса. С помощью криптовалюты государства, переживающие экономический кризис, могут приобрести товары и продукты, которые они раньше не могли себе позволить.

Обеспечение финансового равенства — это важная миссия, и криптовалюта может внести значительный вклад в достижение этой цели. Мы видим, как все больше и больше стран выбирают криптовалюты в качестве средства для борьбы с экономическими трудностями. В конечном счете это поможет людям лучше понять достоинства цифровых активов. Каждый четвертый житель планеты не имеет доступа к банковским услугам, и если криптовалюты могут решить эту проблему, они достойны всеобщего внимания.