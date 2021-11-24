Что вы знаете о популярности биткоина (BTC) сегодня? После его создания прошло более десяти лет, и криптовалюты прочно обосновались в сфере финансов и технологий. Согласно Индексу принятия криптовалют в 2021 году, опубликованному Chainalysis, за последние 12 месяцев глобальный уровень принятия криптовалют повысился на 880%.

Это значит, что биткоин и другие криптовалюты привлекают все больше внимания в самых разных сферах. Возникает вопрос: как вы думаете, в какой стране больше всего инвесторов и владельцев биткоинов? В каком сегменте больше всего биткоинов? И самое главное, что привело к росту принятия криптовалюты? Об этом нам могут рассказать статистические данные по биткоину и владельцам криптовалюты.

Популярность криптовалют

Для начала давайте посмотрим, насколько сегодня распространены криптовалюты. По данным крипто- и блокчейн-компании TripleA, мировой показатель владения криптовалютами в среднем равен 3,9%, что составляет около 300 млн криптодержателей. Вы можете представить себе эту цифру?

По мнению историков, римский Колизей мог вмещать до 50 000 зрителей. Это значит, что для 300 млн криптодержателей — кстати, примерно столько сейчас составляет население США — понадобилось бы 6000 Колизеев.



Источник: triple-a.io

Криптовалюта в мире

Согласно отчету Blockchain Capital Blog, количество американцев, которые слышали о биткоине, возросло. В октябре 2017 года о биткоине слышали только 77%, а в апреле 2019 — уже 89%. О биткоине наслышаны представители практически всех поколений. Информированность населения в возрасте от 18 до 34 лет составила 90%, а в возрасте 65 лет и старше — 88%.

Управление по контролю за финансовыми операциями опубликовало исследование потребителей криптоактивов (Cryptoasset Consumer Research 2021), согласно которому только в Великобритании 78% из 52 млн участников исследования сообщили, что они слышали о криптовалютах.

Принятие криптовалюты на глобальном уровне

Мы уже упоминали, что глобальный уровень принятия криптовалюты вырос на 880% за прошлый год. Согласно недавнему отчету Chainalysis, из 154 стран, классифицированных по определенным параметрам (объем пиринговых сделок, общая криптовалютная активность и торговая активность пользователей-непрофессионалов), особой криптовалютной активностью отличаются следующие 20 стран:

Источник: blog.chainalysis.com

Глобальный индекс принятия криптовалют в 2021 году (Предпросмотр)



В отчете говорится, что многие развивающиеся страны, включая Кению, Вьетнам и Венесуэлу, опережают остальных по объему транзакций на пиринговых (P2P) платформах.

Стоит также отметить, что на P2P-биржах преобладают розничные сделки, обычно на суммы, не превышающие 10 000 USD. Это объясняется тем, что многие владельцы криптовалюты используют свои коины на P2P-платформах для оплаты товаров и услуг, денежных переводов, а также других мелких транзакций.

Источник: triple-a.io

Криптовалюта в мире



Кому принадлежит больше всего биткоинов?

Теперь, когда мы убедились, что биткоин и другие криптовалюты распространились по всему миру, давайте посмотрим, какие криптоинвесторы принимают самое активное участие в криптовалютных операциях.

Чтобы понять, на чем основаны показатели принятия, посмотрим на данные по 2021 году от Paxful. На платформе Paxful преобладают пользователи 25-33 лет, чья активность составляет 32,76% общего трафика. За ними следом идут пользователи 18-24 лет с 32,21% трафика. Иными словами, более половины пользователей Paxful составляют миллениалы и так называемые “зумеры”.

С другой стороны, пользователи в возрасте от 35 до 44 лет составляют 16,42% от всех пользователей Paxful, а лица в возрасте 45 до 54 лет — 9,21%. Вы наверняка заметили, что по мере приближения к поколению бэби-бумеров доля пользователей снижается. Тем не менее, многие представители этой возрастной группы проявляют большой интерес к биткоину и другим криптовалютам. По данным Paxful, 5,65% пользователей платформы — люди в возрасте от 55 до 64 лет, а 3,75% составляют пользователи от 65 лет и старше.

Эти данные свидетельствуют, что больше всего криптовалютой интересуется молодежь и люди среднего возраста. Конечно, не стоит забывать и о представителях более старшего поколения, которые тоже покупают биткоины. Можно с уверенностью сказать, что с ростом объема сделок на P2P-платформах вышеупомянутые возрастные группы внесут значимый вклад в принятие криптовалюты на глобальном уровне.

Теперь, когда мы рассмотрели состав пользователей Paxful по возрасту, посмотрим, кого больше на платформе — мужчин или женщин. По данным Paxful, 69,53% криптоинвесторов на платформе — мужчины, а 30,47% — женщины. Можно сделать вывод, что среди инвесторов и держателей криптовалюты в два раза больше мужчин, чем женщин.

Хотя эти данные не дают полной картины о криптоинвесторах во всем мире, они помогают составить некоторое представление о владельцах биткоинов.

Использование криптовалют

Теперь поговорим о том, для чего люди используют биткоин и другие криптовалюты. В отчете Chainalysis на 2021 год отмечено, что уровень принятия криптовалюты различается в разных странах. Многие криптопользователи из развивающихся стран, которые столкнулись с обесцениванием местной валюты, начали покупать криптовалюту на P2P-биржах, чтобы защитить свои средства.

Одни используют свои коины для дешевых и быстрых денежных переводов, а другие — для совершения бизнес-транзакций. Многие люди также используют цифровые валюты и их безграничный потенциал, чтобы получить доступ к финансовым услугам и удовлетворить свои финансовые потребности.

За последний год в таких регионах, как Восточная Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия, на первый план вышли корпоративные инвесторы. На рост уровня принятия в этих регионах не в последнюю очередь повлиял и растущий курс биткоина

Будущее криптомира

В мае 2021 года 2000 американских жителей ответили на вопросы о криптовалюте, блокчейне, криптовалютных инвестиционных инструментах с помощью The Ascent, сервиса компании Motley Fool. По результатам исследования оказалось, что 20% американцев, которые никогда не покупали криптовалюту, думают о ее приобретении в следующем году, а 3% сообщили, что вероятность такой покупки довольно большая.

Мы уже сказали, что P2P-платформы вносят значительный вклад в рост принятия криптовалют в развивающихся странах. Однако мы не знаем, что больше всего повлияет на следующую волну принятия цифровых валют. Будущее невозможно предсказать, так что поживем — увидим.