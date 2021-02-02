Представьте себе, что пять лет назад вы переехали из Аргентины в Канаду, чтобы заработать больше денег. Остальные члены вашей семьи находятся в Аргентине, и вы хотите отправить им часть своего заработка. Вы сделали пару переводов и обнаружили, что отправка денег за границу стоит недешево и занимает много времени. Вы думаете про себя: “Наверняка есть способ получше”.

И вы абсолютно правы!

Как работают обычные денежные переводы

Денежный перевод — это отправка денежных средств другому лицу. Чаще всего отправителем является иммигрант, а получателем — его родственник в другой стране. Можно отправлять деньги за границу с помощью банковского перевода, электронных платежных сервисов, по почте или чеком.

Чтобы вы лучше поняли, как биткоин повлиял на существующую систему денежных переводов, давайте сначала рассмотрим, как работают обычные переводы.

Предположим, что вы живете в США и хотите отправить деньги своему родственнику в Азии. Что вы делаете? Сначала вы идете к ближайшему оператору денежных переводов. Вы говорите, кому вы отправляете деньги, в какую страну и какую сумму. Оператор обрабатывает эту информацию и делает все остальное, то есть отправляет деньги по адресу, одновременно конвертируя их в другую валюту.

В большинстве случаев эти операторы работают напрямую с клиентами. Они также используют программы, предоставляемые им поставщиками услуг по денежным переводам. Операторы денежных переводов взимают с вас небольшую комиссию за свое посредничество. Часть комиссии (обычно большая ее часть) уходит поставщикам за установку и обслуживание программного обеспечения.

Звучит просто, не так ли? В каком-то смысле это действительно просто. Однако у этой системы есть множество недостатков

Недостатки обычных переводов

Главные недостатки существующей системы денежных переводов — это высокая цена и медленная скорость. Комиссии за перевод могут оказаться довольно значительными, а до получателя средства могут дойти с опозданием.

Когда вы отправляете деньги обычным способом, вы платите больше за вывод, зачисление и перевод средств. Кроме того, операторы также извлекают прибыль, конвертируя ваши деньги по своему курсу. Взимаемая комиссия чаще всего зависит от того, какую сумму вы отправляете и насколько быстро перевод должен дойти до получателя.

Некоторые компании за дополнительную плату могут осуществить перевод в тот же день. Возникает вопрос: хотите ли вы доплачивать за более быстрый перевод? Если не хотите, получателю денег придется подождать по крайней мере пару дней.

К сожалению, даже если вы решите отправить деньги по интернету, вы тоже столкнетесь с неудобным процессом отправки, высокими комиссиями и медленной скоростью. Если вы выберете банковские переводы, вам придется предоставить еще больше информации (номер счета, SWIFT-код), и вы потратите время на подтверждение транзакции и заплатите еще больше, чем за денежный перевод по интернету.

Кроме того, банки также устанавливают лимиты, контролируя таким образом суммы, которые вы можете получать и отправлять.

Как отправить деньги за границу с помощью биткоина

Как и обычные деньги, биткоин работает с операторами денежных переводов. Однако разница состоит в том, что операторы биткоина используют облачную систему, то есть работают в цифровом формате.

Поскольку биткоин децентрализован и существует только в цифровой форме, он очень удобен в использовании, особенно для тех, у кого нет доступа к традиционным банковским услугам. Такие люди могут отправлять средства мгновенно, даже если у них нет банковского счета — для этого нужно только стабильное подключение к интернету.

“Операторы денежных переводов” в криптовалютном контексте могут включать в себя разные понятия: биткоин-кошельки, биржи или пиринговые платформы. По сути, если вы знаете, как отправлять биткоины, то вы умеете осуществлять денежные переводы в биткоинах.

Предположим, что вы хотите отправить деньги онлайн через Paxful. Сначала вам нужно конвертировать свою валюту в биткоины. Вы можете сделать это, купив биткоины на платформе с помощью любого из 300+ способов оплаты. После этого вы можете отправить их на биткоин-кошелек своему другу или родственнику. И главное, что перевод занимает лишь пару минут!

Вы даже можете получить прибыль, создав предложение по продаже биткоинов по более высокой цене.

Плюсы и минусы использования биткоина для международных переводов

Плюсы

Прежде всего стоит сказать, что биткоин-переводы решают главную проблему обычных переводов, связанную с высокой стоимостью и сроками транзакции. Транзакции с биткоинами не только намного быстрее, но и значительно дешевле. Вам не нужно оплачивать услуги посредников или дополнительные комиссии. Более того, вы даже можете получить прибыль: например, если в одной стране обменный курс меньше, то вы можете купить биткоины по более низкой цене в одной стране и продать их по более высокой цене в другой.

Децентрализованность биткоина — еще одно неоспоримое достоинство. Биткоин не привязан к какому-либо государственному учреждению или организации, то есть вы можете отправлять сколько угодно, кому угодно и когда угодно. Не стоит также забывать, что банки закрыты по праздникам и выходным. В рабочие дни они закрываются после обеда, а это значит, что если вам нужно срочно отправить деньги вечером, вы не сможете это сделать. Децентрализованность также упрощает международные переводы, избавляя вас от длительного ожидания и высоких комиссий.

Использование биткоина для международных переводов намного удобнее, так как не налагает на вас ограничений по сумме перевода или способу оплаты. Только на Paxful доступны сотни способов оплаты, причем многие из них подобраны специально для той или иной страны. Вам просто нужно выбрать подходящий способ оплаты и отправить деньги. Таким образом вы можете купить любую долю биткоина (даже на 10 долларов).

Наконец, биткоин предоставляет вам контроль над своими финансами. Когда вы передаете свои деньги обычному оператору, вы можете только надеяться, что они дойдут до получателя. Во время биткоин-транзакции вы контролируете весь процесс и можете убедиться в том, что средства дошли по адресу. Нам кажется, это очень важный момент, хотя многие не уделяют ему должного внимания.

Минусы

У биткоин-транзакций есть несколько недостатков, которые, скорее всего, будут исправлены со временем.

Главный недостаток заключается в том, что, хотя скорость транзакций быстрее, сам процесс немного более сложен, а это может отпугнуть неопытных пользователей. Однако если вы потратите немного времени, чтобы изучить информацию, это окупится сполна. В настоящее время биткоин-транзакции больше подходят для тех, кто хочет совершать быстрые и дешевые переводы, но когда криптовалюта получит глобальное распространение, ситуация может измениться.

Если вы один из тех, кто хочет отправлять деньги быстро и недорого, вам нужно учитывать курс обмена. Помните, что ваши деньги подвергаются двойной конвертации, когда вы отправляете биткоины в другую страну. В первый раз они конвертируются, когда вы покупаете BTC за фиатную валюту, а во второй — когда их получатель переводит их в свою валюту.

Если вы невнимательны во время этого процесса, вы можете понести убытки. Чтобы избежать потерь, вам нужно быть очень внимательными и стараться выбирать самые выгодные сделки. Помните, что рынок криптовалют очень волатилен, но вы можете использовать эту волатильность в своих интересах, если знаете, как это делать.

Эволюция неизбежна

Когда мы сталкиваемся с чем-то новым и незнакомым, нам часто кажется, что это не может быть лучше или удобнее того, что было раньше. Но так всегда случается, когда речь идет о новых технологиях.

Чтобы научиться пользоваться новинками, нам требуется какое-то время. Если мы говорим о технологиях, то от них можно ожидать самого неожиданного. Именно в этом и заключается цель новых технологий: они предназначены для того, чтобы сделать нашу жизнь легче.

Вспомните первые годы после появления интернета: многие опасались его и отказывались им пользоваться. Однако сейчас мы не можем представить свою жизнь без него. Давайте признаем: биткоин-переводы могут положить конец традиционным денежным переводам, но , возможно, это к лучшему. Чем больше людей начнут это понимать, тем больше шансов, что криптовалюта получит глобальное признание.

Зачем нам отказываться от более быстрых, дешевых и безопасных переводов? Можно с уверенностью сказать, что биткоин скоро станет одним из лучших и самых доступных способов для международной пересылки денег.

Мы готовы к переменам. А вы?

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам.