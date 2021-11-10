Первые шаги в мире криптовалюты могут быть очень волнительными, особенно когда речь заходит о выборе кошелька, ведь их так много!

Существуют веб-, мобильные, десктоп-, аппаратные и бумажные кошельки, но их все можно разделить на две основные группы: кастодиальные и некастодиальные.

Что такое кастодиальные и некастодиальные кошельки?

Кастодиальные кошельки означают, что ваши закрытые ключи находятся у третьей стороны (чаще всего это биржа или платформа, на которой вы покупаете криптовалюту). Некастодиальные кошельки позволяют вам полностью контролировать свои средства, так как закрытые ключи хранятся у вас.

У каждого типа кошельков есть свои плюсы и минусы. Мы расскажем о них, чтобы вам было легче понять, какой кошелек лучше всего отвечает вашим торговым потребностям.

Плюсы и минусы кошельков

Кастодиальные кошельки

Первое преимущество кастодиальных кошельков — доступность. Вы просто вводите свои учетные данные, чтобы получить доступ к своим средствам, и можете сразу их использовать.

Поскольку сервисы предоставляются сторонним централизованным учреждением, комиссии за транзакции с использованием кастодиальных кошельков обычно ниже.

Кроме того, когда вы торгуете на бирже, вы всегда можете обратиться за помощью в службу поддержки, если вдруг что-то пойдет не так.

Но самое главное, вы не потеряете свои ключи. Вы можете получить доступ к своим средствам только с помощью закрытых ключей, и если вы готовы доверить их хранение бирже, кастодиальные кошельки вам подойдут. Если вы потеряете пароль от кошелька, вам просто нужно будет подтвердить свою личность, и вы снова получите доступ к аккаунту.

Теперь поговорим о недостатках.

Поскольку вы не контролируете свои закрытые ключи, технически вы не являетесь владельцем коинов в вашем кошельке. Вы являетесь владельцем долга. Это можно сравнить с ситуацией, когда ваши деньги находятся в банке, или когда казино обменивает ваши наличные на фишки. Биржа должна вам деньги, которые находятся на вашем кошельке, а тем временем она может использовать эти средства для своих целей.

Во-вторых, поскольку средства хранятся в централизированных сторонних учреждениях, таких как биржи, всегда есть опасность утечки данных или хакерских атак. На многих платформах хранится конфиденциальная информация, которой могут заинтересоваться злоумышленники. Конечно, все это зависит от выбранной вами криптобиржи: уровень обеспечения безопасности на разных биржах может различаться. Однако в целом все платформы знают об этих рисках и принимают необходимые меры.

Наконец, последним недостатком таких кошельков является их зависимость от интернета. Проще говоря, нет доступа к интернету — нет доступа к средствам.

Некастодиальные кошельки

Некастодиальный кошелек хорош тем, что вы сами храните свои уникальные ключи, то есть доступ к вашим деньгам есть только у вас. Чтобы провести транзакцию, вы должно авторизовать ее, используя закрытые ключи.

Во-вторых, при использовании этого типа кошельков ниже вероятность утечки данных или взлома. Конечно, каждый может стать жертвой хакерской атаки, но у вас на кошельке намного меньше средств, чем у централизованных бирж, поэтому хакерам вы не так интересны.

Поскольку вы полностью контролируете свои деньги и закрытые ключи, вы можете мгновенно выводить средства: вам не нужно выжидать сроки, установленные сторонними организациями.

Наконец, вам не нужен интернет, чтобы получить доступ к своим средствам. Некоторые некастодиальные кошельки можно использовать без подключения к интернету, поэтому вы можете управлять своими средствами в любое время.

Теперь поговорим о недостатках этих кошельков.

Во-первых, у вас нет возможности обратиться в службу поддержки. Вы сами управляете своими средствами, и если вдруг что-то пойдет не так, вам самим придется с этим разбираться. Одна опечатка может привести к потере средств, и вы не сможете исправить эту ошибку.

Хотя полный контроль над деньгами кажется привлекательным, это также значит, что вы несете и полную ответственность за свои средства. Это стоит учесть, особенно если вы новичок в этой сфере. В этом случае, возможно, вы не захотите настраивать некастодиальный кошелек или даже отправлять деньги на такой кошелек. Технически это не так уж сложно, но лучше сначала набраться опыта.

Наконец, если вы потеряете свои ключи, вы потеряете свои деньги. Каждый может ошибиться, и если вы потеряете или повредите физический кошелек, на котором находятся ваши средства, и у вас нет доступа к своим закрытым ключам, вам придется распрощаться со своими деньгами.

Не ваши ключи, не ваши коины

“Не ваши ключи, не ваши коины“ — вот в чем заключается между кастодиальными и некастодиальными кошельками: если у вас нет ключей, то технически у вас нет и коинов.

Предположим, вы покупаете биткоины на Robinhood. Технически вы не являетесь владельцем купленных коинов. Платформа должна вам определенную сумму в зависимости от того, сколько биткоинов вы купили. Точно так же дела обстоят и с биткоинами на PayPal.

Однако это не так плохо, как может показаться. Если ваши ключи хранятся у кого-то другого, это еще не значит, что вашим деньгам грозит опасность. Уровень защиты кастодиальных кошельков повысился, а их пользовательский интерфейс стал проще и удобнее.

Возьмем, к примеру, кошелек Paxful. С технической точки зрения ваши закрытые ключи находятся у BitGo — провайдера нашего кошелька, но поскольку это один из самых надежных сервисов, поэтому вы можете не переживать за свои средства. Помимо этого, мы также принимаем дополнительные меры безопасности, такие как безопасный счет хранения, двухфакторная аутентификация и современные инструменты для блокчейн-анализа: все это помогает нам отслеживать любые подозрительные действия. Кроме того, вы можете использовать внешние кошельки для получения и отправки криптовалюты.

Конечно, трудно совсем исключить кастодиальные кошельки, потому что они удобнее для начинающих. Им и так трудно разобраться в разных нюансах криптовалюты, поэтому кастодиальные кошельки могут немного облегчить им жизнь. К тому же большинство кастодиальных кошельков похожи на банковские приложения, и их интерфейс выглядит более интуитивным, в отличие от некастодиальных кошельков.

Плюсы и минусы кастодиальных и некастодиальных кошельков

Выбор между кастодиальным и некастодиальным кошельком — одно из самых важных решений, которое вам нужно принять, прежде чем приступать к торговле криптовалютой. Вы можете открыть кастодиальный аккаунт на бирже, обзавестись некастодиальным кошельком или использовать оба варианта. Выбор за вами!