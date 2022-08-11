Что вам следует сделать, если вы столкнулись с проблемой на Paxful, например при входе в систему или перечислении биткоинов? Конечно, связаться с нашей службой поддержки — есть несколько способов это сделать.

Paxbot

PaxBot — это наш автоматический ассистент, который находится справа внизу на нашем сайте (фиолетовый кружок с белым “облачком” внутри).

Это наиболее удобный способ, потому что он самый простой. Чтобы отправить запрос через PaxBot, кратко опишите вашу проблему. Обращаем ваше внимание на то, что сообщения для PaxBot должны быть на английском языке.

После отправки запроса через PaxBot вы получите письмо от [email protected]. Внимательно проверьте полученное письмо. В поле “Адрес отправителя” должен быть адрес [email protected].

Напоминаем, что все запросы, отправленные на [email protected] будут получены, но не будут использованы в ответах для наших пользователей. Чтобы получить мгновенный ответ, воспользуйтесь PaxBot.

Официальные аккаунты в соцсетях

Сообщество Paxful всегда придет вам на помощь. Вы можете отправить нам запрос с наших официальных страниц в соцсетях, если вы ими пользуетесь. Однако мы все равно рекомендуем использовать PaxBot для связи со службой поддержки, особенно по срочным вопросам.

Вы также можете получать информацию из наших аккаунтов в социальных сетях.

Как мы можем вам помочь

Помните, что сотрудники службы поддержки Paxful всегда готовы прийти вам на помощь. Мы хотим, чтобы нашим пользователям было удобно пользоваться платформой, поэтому мы приветствуем ваши вопросы или комментарии по поводу:

Нашей платформы

Наших продуктов (Earn, кошелек Paxful, приложение и т. д.)

Споров

Вашего аккаунта Paxful

Поддельные аккаунты службы поддержки Paxful

К сожалению, некоторые люди пробуют связываться с нашими пользователями, используя поддельные аккаунты в соцсетях и электронные адреса. Давайте посмотрим на следующие примеры и выясним, что именно в них настораживает.

* Упомянутые ниже поддельные аккаунты уже не активны, так как в их отношении были приняты необходимые меры.

Поддельные аккаунты Instagram

Instagram — популярная платформа для криптоэнтузиастов, и неудивительно, что она привлекает мошенников. Например, владелец этого аккаунта пытался имитировать наш официальный аккаунт, копируя наши последние посты.



Однако его довольно просто разоблачить, если вы посмотрите немного внимательнее. Во-первых, название аккаунта содержит грамматическую ошибку — наши сотрудники обязательно проверили бы это, прежде чем создавать аккаунт.

На следующем фото вы видите, что потенциальный клиент получил сообщение от этого аккаунта, где было сказано, что он победил в розыгрыше.

Неформальный тон этого сообщения уже должен вас насторожить. К тому же Paxful сообщает о результатах розыгрышей по электронной почте, с официальных аккаунтов в соцсетях или через Университет Paxful. Наконец, сообщение составлено очень небрежно: даже слово “Paxful” написано с маленькой буквы. Помните об этих моментах всякий раз, когда вы получаете сообщения от аккаунтов в Instagram, которые утверждают, что представляют нашу компанию.

Поддельные аккаунты Facebook

Facebook — еще одна социальная сеть, где тоже хватает мошенников. Этот аккаунт под названием Paxful App сообщил, что пользователь выиграл бонус в размере 0,25 BTC, и для его получения ему просто нужно перейти по ссылке.



Мы видим, что сообщение составлено очень странно. Судя по формату, владелец аккаунта просто скопировал текст с другого приложения. Кроме того, обратите внимания на формулировки с синтаксическими и грамматическими ошибками, которых не бывает в нашем контенте в соцсетях. Помните, что Paxful никогда не просит пользователей перейти по подозрительным ссылкам, так что никуда не нажимайте.

Другой аккаунт под названием Paxful (обратите внимание на диакритический знак над буквой “u”) объявляет о сборе пожертвований. Во-первых, это сообщение было опубликовано в качестве комментария на Facebook. Во-вторых, Paxful мог бы поощрять пожертвования, но не собирать их, и тем более не заявлять об этом в комментариях на Facebook. Как и в предыдущих примерах, формулировка данного сообщения заставляет насторожиться. Использован неверный регистр букв, форматирование оставляет желать лучшего, а чрезмерное количество эмодзи и отступов добавляют неформальности и только усиливают подозрения.

Поддельные аккаунты Twitter

Twitter — еще одна платформа, где вы можете столкнуться со злоумышленниками. Например, здесь аккаунт под названием @Paxfuly (обратите внимание на лишнюю букву в конце) попросил пользователя написать на указанный адрес. Если вы посмотрите на список официальных адресов, который мы привели немного выше, вы не найдете в нем этого адреса.

Этот прием часто используется при фишинговых атаках, и его жертвами становятся не только пользователи Paxful. Поэтому вы должны знать, с каких адресов вам могут прийти настоящие письма, и не давать мошенникам возможности похитить ваши данные.

Поддельный адрес службы поддержки Paxful

Раз уж мы упомянули электронную почту, стоит отметить, что мошенники могут отправлять письма прямо на ваш адрес. Посмотрите на фото выше: это письмо было отправлено пользователю, который только что отправил запрос в службу поддержки. Это умный ход, которым часто пользуются мошенники.

Однако вам не составит большого труда их вычислить, если вы знаете официальные адреса Paxful. Это письмо было отправлено с адреса [email protected], который не входит в наш список. Обратите также внимание, что они используют скопированный логотип при каждом упоминании нашей компании. Кроме того, в письме содержатся грамматические и синтаксические ошибки, поэтому внимательно читайте такие письма.

Вот еще одна похожая схема. Отправитель обещает пользователю вознаграждение в размере 20 000 USD, если тот сначала внесет 600 USD. Это старый прием, который использовался еще на заре интернета и впоследствии был адаптирован под криптовалютную сферу. Адрес отправителя не входит в список наших официальных электронных адресов.

Мы всегда готовы помочь

Торговать на Paxful легко: вы можете заключать сделки с трейдерами со всего мира. Однако бывают случаи, когда пользователи сталкиваются с проблемами, и им нужна помощь.

Наша служба поддержки всегда готова ответить на все ваши вопросы. Вы можете отправлять нам свои вопросы и комментарии, используя любой из наших официальных каналов — мы будем рады помочь!