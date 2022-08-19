Paxful, основанный в 2015 году, сейчас является одной из ведущих криптовалютных P2P-платформ в мире. У нас 9 миллионов пользователей и 350 способов оплаты, но всего лишь одна миссия: предоставить доступ к финансовым услугам всему населению планеты.

Если вы готовы сделать шаг к финансовой свободе и приобрести свой первый биткоин, вы пришли по адресу. Чтобы помочь вам, мы составили подробное руководство по использованию Paxful.

Как работает Paxful?

На Paxful доступно более 350 способов оплаты, и вы можете выбрать любой из них для продажи и покупки биткоинов. Вы сможете выбрать любого из тысяч надежных трейдеров, заплатить ему удобным для вас способом, отметить сделку как оплаченную, а продавец позаботится об остальном.

Вы готовы? Для начала вам нужно создать аккаунт.

Создание аккаунта

Первый этап — это создание аккаунта на Paxful. На этом этапе вы принимаете решение, готовы ли вы сделать свой первый шаг в криптовалютный мир.

Если вы готовы, откройте веб-браузер, перейдите на главную страницу Paxful и нажмите на кнопку Регистрация в верхнем правом углу страницы.

Теперь вы можете создать аккаунт, используя свой номер телефона или электронный адрес. Если вы регистрируетесь на Paxful по рекомендации друга, нажмите У меня есть реферальный код, чтобы воспользоваться всеми привилегиями рефералов Paxful.

Сразу после регистрации вы получите бесплатный кошелек Paxful. Не забудьте подтвердить свой номер телефона и личность, чтобы повысить лимиты сделок и получить доступ к новым привилегиям.

Покупка первого биткоина

Теперь, когда в вашем распоряжении есть все необходимое, вы можете купить свой первый биткоин Не переживайте, это намного проще, чем кажется. На Paxful вам доступно более 350 способов оплаты, при покупке вы не платите никаких комиссий, и вы можете заключить сделку даже на 10 USD.

Вот что вам нужно сделать:

Перейдите на главную страницу

Выберите криптовалюту, которую хотите купить (в данном случае биткоин) и выберите любой из 350+ способов оплаты. Вы также можете указать, сколько вы планируете потратить. Затем нажмите Найтти предложения.

Выберите предложение

Вы перейдете на страницу со списком предложений, где сможете найти подходящее предложение от надежного продавца.

Обратите внимание на следующие моменты:

Цена — вы увидите процентный показатель со стрелкой, направленной вверх или вниз. Этот показатель обозначает, насколько цена биткоина при покупке отличается от текущей рыночной цены. Вы также можете узнать, сколько BTC вы получите за 1 доллар, посмотрев на показатель USD рядом с ценой.



— вы увидите процентный показатель со стрелкой, направленной вверх или вниз. Этот показатель обозначает, насколько цена биткоина при покупке отличается от текущей рыночной цены. Вы также можете узнать, сколько BTC вы получите за 1 доллар, посмотрев на показатель USD рядом с ценой. Лимиты предложения — этот показатель обозначает, на какую минимальную и максимальную сумму трейдер готов заключить сделку. Сумма, которую вы хотите потратить, должна попадать в этот диапазон.



— этот показатель обозначает, на какую минимальную и максимальную сумму трейдер готов заключить сделку. Сумма, которую вы хотите потратить, должна попадать в этот диапазон. Описание предложения — этот раздел отображается под способом оплаты и содержит краткую информацию о том, как продавец хочет получить оплату. Чтобы избежать проблем в ходе сделки, убедитесь, что продавец принимает выбранный вами способ оплаты.



— этот раздел отображается под способом оплаты и содержит краткую информацию о том, как продавец хочет получить оплату. Чтобы избежать проблем в ходе сделки, убедитесь, что продавец принимает выбранный вами способ оплаты. Репутация и отзывы — значок с поднятым вверх большим пальцем и количеством положительных отзывов поможет вам определить, насколько хорошая у трейдера репутация. Если вы хотите узнать больше о том или ином трейдере, нажмите на его имя, чтобы прочитать отзывы о его прошлых сделках.



— значок с поднятым вверх большим пальцем и количеством положительных отзывов поможет вам определить, насколько хорошая у трейдера репутация. Если вы хотите узнать больше о том или ином трейдере, нажмите на его имя, чтобы прочитать отзывы о его прошлых сделках. Доступность продавца — прежде чем начинать сделку, убедитесь, что продавец доступен. Если он не в сети, сделка может занять больше времени. Под значком с репутацией отображается время, когда продавец последний раз был в сети.



— прежде чем начинать сделку, убедитесь, что продавец доступен. Если он не в сети, сделка может занять больше времени. Под значком с репутацией отображается время, когда продавец последний раз был в сети. Значки — Предложения от некоторых самых надежных продавцов будут закреплены в начале списка, поэтому обращайте внимание на значки Рекомендовано или Надежный продавец. Вы также можете отфильтровать результаты, чтобы просмотреть предложения только от надежных продавцов. Для этого вам нужно нажать на переключатель Только проверенные предложения Paxful.



Открытие сделки

Как только вы найдете подходящее предложение, нажмите кнопку Купить, чтобы просмотреть подробную информацию. Если вас все устраивает, введите сумму, которую вы хотите заплатить, и нажмите Купить сейчас.



После открытия сделки поприветствуйте вашего торгового партнера, и он отправит вам указания по сделке. Внимательно выполните все указания, чтобы сделка прошла гладко.



После совершения платежа отметьте сделку как оплаченную. После этого продавец должен выполнить свою часть сделки. Подождите несколько минут, пока он проверит платеж. Как только он подтвердит получение платежа, он переведет биткоины со счета хранения на ваш кошелек Paxful.



После этого сделка будет завершена, и вам нужно будет только оставить отзыв для вашего торгового партнера.

Покупка биткоинов с помощью подарочных карт

Подарочные карты — один из самых популярных способоы оплаты на Paxful. Пользователи без доступа к банковским услугам могут использовать подарочные карты для совершения сделок, в которых они раньше не могли участвовать. Более того, вы даже можете открыть свой бизнес по торговле подарочными картами и получать дополнительный доход.

Чтобы упростить сделки с подарочными картами, мы добавили функцию Gift Card Hub. С ее помощью вы можете выставлять свои подарочные карты на продажу или покупать подарочные карты со скидкой за биткоины. Весь процесс происходит автоматически, и все, что вам нужно сделать, — это выставить свои подарочные карты на продажу и получить биткоины на свой кошелек.

Создание предложений

При создании предложений вы можете устанавливать свои условия. Вы можете создавать предложения по покупке, чтобы привлечь продавцов биткоинов, или предложения по продаже, чтобы привлечь покупателей.

Чтобы создать свое предложение, перейдите на главную страницу и нажмите Создать предложение. Затем укажите свои параметры: криптовалюту, тип предложения и предпочитаемый способ оплаты.

На следующем этапе вы сможете настроить предложение по своему вкусу. Вы увидите следующие поля:

Рыночная цена или Фиксированная цена — Вам нужно решить, хотите ли вы привязать цену предложения к рыночной цене или сделать ее фиксированной.

— Вам нужно решить, хотите ли вы привязать цену предложения к рыночной цене или сделать ее фиксированной. Лимиты сделки по предложению — минимальная и максимальная сумма сделки.

— минимальная и максимальная сумма сделки. Маржа предложения — процент, который вы заработаете с этой сделки.

— процент, который вы заработаете с этой сделки. Время на оплату сделки — время, в течение которого ваш торговый партнер должен совершить оплату.

— время, в течение которого ваш торговый партнер должен совершить оплату. Теги предложения — Выберите до трех тегов для описания вашего предложения. Выберите опцию Посмотреть доступные теги , чтобы посмотреть весь список, или начните печатать тег в поле ввода текста.

— Выберите до трех тегов для описания вашего предложения. Выберите опцию , чтобы посмотреть весь список, или начните печатать тег в поле ввода текста. Комментарий к предложению — фраза из 25 символов, которая поможет вам привлечь внимание трейдеров и вызвать их интерес.

— фраза из 25 символов, которая поможет вам привлечь внимание трейдеров и вызвать их интерес. Условия предложения — Краткое описание, которое отображается на странице предложения и сообщает пользователям, что вы предлагаете и как хотите получить оплату. Постарайтесь сформулировать условия ясно и четко.

— Краткое описание, которое отображается на странице предложения и сообщает пользователям, что вы предлагаете и как хотите получить оплату. Постарайтесь сформулировать условия ясно и четко. Инструкции к сделке — Более подробная версия условий предложения. В инструкциях вам нужно как можно подробнее описать действия, которые пользователь должен выполнить для совершения оплаты (желательно в форме списка).

— Более подробная версия условий предложения. В инструкциях вам нужно как можно подробнее описать действия, которые пользователь должен выполнить для совершения оплаты (желательно в форме списка). Ограничения — Вы можете использовать опции “Верификация”, “Целевая страна”, “Кому показывать предложения”, “Минимальное количество совершенных сделок”, “Лимит для новых пользователей”, “Пользователи прокси/VPN” и “Время активности”, чтобы настроить отображение ваших предложений и доступ к ним. Вы можете настроить эти параметры в зависимости от того, с какими трейдерами хотите торговать.

Затем нажмите Создать предложение, и ваше предложение будет опубликовано. Теперь вам нужно только дождаться, пока кто-нибудь откликнется! Вы можете одновременно разместить несколько предложений по покупке и продаже биткоинов.

Безопасность при торговле биткоинами

Безопасно ли торговать на Paxful? Да, продавать и покупать биткоины на Paxful абсолютно безопасно. Благодаря нашей системе безопасности, счету хранения и современным инструментам для анализа блокчейна вы можете не переживать за свои средства. Однако вы также можете принять некоторые меры предосторожности со своей стороны. Вот некоторые рекомендации:

Никогда не торгуйте без использования счета хранения

Торговля без использования счета хранения нарушает Условия предоставления услуг на платформе Paxful и лишает вас помощи модераторов. Если ваш торговый партнер предлагает сделку без использования счета хранения, немедленно сообщите нам об этом.



Торговля без использования счета хранения нарушает Условия предоставления услуг на платформе Paxful и лишает вас помощи модераторов. Если ваш торговый партнер предлагает сделку без использования счета хранения, немедленно сообщите нам об этом. Никогда не передавайте личную информацию

Если вы будете делиться с другими пользователями своей контактной или личной информацией, вы можете стать жертвой мошенников. Например, они могут выдать себя за вас, чтобы получить доступ к вашему аккаунту.



Если вы будете делиться с другими пользователями своей контактной или личной информацией, вы можете стать жертвой мошенников. Например, они могут выдать себя за вас, чтобы получить доступ к вашему аккаунту. Научитесь отличать поддельных модераторов от настоящих

Модераторы Paxful всегда имеют особый цвет фона сообщений в чате и подпись. Если вы общаетесь с настоящим модератором Paxful, вы будете видеть его сообщения на фиолетовом фоне со значком Модератор Paxful слева внизу.

Включите двухфакторную аутентификацию (2ФА)

Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительную защиту вашего аккаунта. Это значит, что вам нужно будет подтверждать каждую транзакцию. Обязательно включите эту функцию, как только у вас появится такая возможность.



Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительную защиту вашего аккаунта. Это значит, что вам нужно будет подтверждать каждую транзакцию. Обязательно включите эту функцию, как только у вас появится такая возможность. Установите контрольные вопросы

Сразу после регистрации рекомендуем вам установить контрольные вопросы. Если вы не сделали этого сразу, вы можете перейти в настройки аккаунта и изменить их. Запомните ответы на эти вопросы и никому не сообщайте их!



Сразу после регистрации рекомендуем вам установить контрольные вопросы. Если вы не сделали этого сразу, вы можете перейти в настройки аккаунта и изменить их. Запомните ответы на эти вопросы и никому не сообщайте их! Выбирайте надежных продавцов

Если вы только начинаете торговать, лучше всего выбирать проверенных продавцов. Вы можете сделать это, включив переключатель Только проверенные предложения Paxful при поиске предложений.



Если вы только начинаете торговать, лучше всего выбирать проверенных продавцов. Вы можете сделать это, включив переключатель при поиске предложений. Сохраняйте чеки

Речь не о бумажных чеках: делайте скриншоты транзакций при покупке и продаже биткоинов, чтобы при необходимости использовать их в качестве доказательств. В случае спора эти доказательства придутся очень кстати.



Речь не о бумажных чеках: делайте скриншоты транзакций при покупке и продаже биткоинов, чтобы при необходимости использовать их в качестве доказательств. В случае спора эти доказательства придутся очень кстати. Будьте вежливы с торговыми партнерами

Когда вы откроете сделку и перейдете в чат с продавцом, соблюдайте этикет общения: ведите себя вежливо и профессионально. Это позволит вам успешно провести и завершить сделку.

Вы готовы?

Теперь, когда вы ознакомились с нашим руководством для начинающих, самое время применить это на практике! Переходите на главную страницу, выбирайте предложения и покупайте биткоины!