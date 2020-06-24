Если вы торгуете криптовалютами, то наверняка сталкивались с такими понятиями, как “медвежий рынок” и “бычий рынок“. У многих эти термины вызывают недоумение. Казалось бы, что общего может быть у криптовалюты с быками и медведями?

Бычий и медвежий рынки оказывают огромное влияние на настроение и поведение инвесторов. Однако сначала давайте разберемся, что представляют из себя эти рынки.

Что такое медвежий рынок?

“Медвежий” рынок характеризуется спадом рыночной активности и резким понижением цен.

Некоторые считают, что можно говорить о “медвежьем рынке“, когда снижение цен составляет 20% за 60 или более дней. Цифра в 20% довольно субъективна, а тенденции к спаду иногда не так легко заметить. Аналитики обычно используют различные инструменты и системы, чтобы выявить менее очевидные “медвежьи” тенденции.

Медвежий рынок часто связан с замедлением экономического развития, что включает в себя высокий уровень безработицы, низкий доход, невысокую коммерческую прибыль и недостаточную продуктивность.

Что такое бычий рынок?

Бычий рынок — противоположность медвежьему. Такой рынок характеризуется повышением цен и преобладанием оптимистических настроений среди инвесторов.

На бычьем рынке инвесторы более уверены в завтрашнем дне, так как они ожидают дальнейшего повышения цен на протяжении какого-то времени (хотя на самом деле предсказывать тенденции довольно трудно).

Быки и медведи в криптовалютном контексте

Несмотря на то что эти термины чаще всего использовались на традиционных рынках, они получили распространение и на рынке криптовалют. Однако криптовалютные рынки меньше по объему и отличаются высокой волатильностью, поэтому в этом случае бычьи и медвежьи тренды более выражены.

Происхождение терминов

Итак, мы говорим о медвежьем рынке при понижении цен и о бычьем — при их повышении. Но почему эти рынки называются именно так? Оба животных олицетворяют мощь и силу, но почему медведь используется для обозначения спада, а бык — для обозначения роста? Есть две версии происхождения этих терминов.

Первая из них имеет исторические корни. Несколько веков назад некоторые купцы для пользовались услугами посредников для продажи медвежьих шкур. Эти посредники спекулировали на цене шкур еще не пойманных медведей, надеясь на то, что охотники продадут их им по более низкой цене. Их стали назвать “медведями”, а этот термин стал применяться по отношению к снижению цен на рынке — ведь именно на это “медведи” и надеялись. Что касается быков, то они были противоположностью медведей, и этот термин связан с некогда популярными спортивными мероприятиями, во время которых быков и медведей натравливали друг на друга. Так как быки были противниками медведей, этот термин стал обозначать тенденцию к росту.

Вторая версия относится к способу нападения этих животных: медведь бьет лапой вниз, а бык подбрасывает противника рогами вверх.

Как воспользоваться ситуацией

Если правильно подойти к делу, можно извлечь выгоду на обоих рынках. Даже если рынок находится в медвежьей фазе, это не значит, что вы не сможете на нем заработать.

Давайте сначала поговорим о преимуществах бычьего рынка. Обычно в такой ситуации инвесторы рано заходят на рынок, используют рост цен для получения прибыли и выходят с рынка, как только цена актива достигнет своего пика. Никто не может точно сказать, когда рынок достигнет своего пика, но если вы внимательно следите за тенденциями, ваши убытки будут минимальными и, скорее всего, временными.

Если что-то пошло не так и вам кажется, что рынок переходит в “медвежью” фазу, вам стоит пересмотреть свою стратегию. Возможно, вам стоит перевести свои средства в другие активы, например, наличные или драгоценные металлы. Такие активы способны удержать свои позиции даже при обвале цен и пригодятся вам на наступающем медвежьем рынке. К концу бычьей фазы многие криптовалюты могут быть доступны по низким ценам, что позволит вам удвоить или даже утроить свою прибыль.

Заработать на медвежьем рынке сложнее, чем на бычьем. Инвесторы часто прибегают к коротким продажам, то есть они продают взятые в долг акции, надеясь позже купить их по более низкой цене. Эта стратегия сопряжена с высокими рисками, поэтому ее стоит использовать только опытным трейдерам.

Быки против медведей

Как мы уже сказали, вы можете заработать деньги на обоих рынках. Главное — запомнить, что на бычьем и медвежьем рынке должны применяться разные стратегии. Чтобы выбрать правильную стратегию, вам нужно знать, в какой фазе сейчас находится рынок.

Как и любые другие инвестиции, криптовалютные инвестиции всегда несут в себе определенные риски. Чтобы свести эти риски к минимуму, вы должны хорошо подготовиться и не вкладывать те деньги, которые вы не готовы потерять. Такие цифровые активы, как криптовалюты, все еще находятся на ранней стадии своего развития. Они отличаются высокой волатильностью и не подходят для тех, кто не любит рисковать.

Знания играют большую роль в этой области. Поиск и анализ информации поможет вам минимизировать возможные риски. Читайте блоги, смотрите видео, участвуйте в дискуссиях на форумах — все это принесет вам только пользу. В конце концов вы разберетесь во всем этом и научитесь получать прибыль при любых условиях.

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам.