Технология блокчейн используется не только для криптовалют, но и для так называемых смарт-контрактов. Для них не нужно заполнять множество бумаг, они позволяют заключать более надежные соглашения и не требуют доверия сторон друг к другу. Давайте посмотрим, что они из себя представляют.

Что такое смарт-контракт?

Американский ученый в области криптографии Ник Сабо впервые раскрыл концепцию смарт-контрактов в 1994 году, за пятнадцать лет до появления биткоина. Теперь же смарт-контракты приобрели необычайную популярность в сфере криптовалют и блокчейна.

Смарт-контракт – это “приложение или программа, которая работает на блокчейне” и предназначена для автоматического выполнения необходимых действий в соответствии с условиями соглашения. Смарт-контракт работает как обычный договор купли-продажи собственности или денежный обмен, но все это происходит в цифровой форме.

В блокчейне смарт-контракты записываются в виде кодов. Эти коды, а также условия контракта, доступны в децентрализованном распределенном реестре, где записываются транзакции, или блоки.

Когда происходит определенное событие или истекает обозначенный срок в смарт-контракте, срабатывает код или соглашение. Ethereum (ETH) стал первым блокчейном, который использует и выполняет смарт-контракты с помощью виртуальной машины Ethereum (EVM). EVM обеспечивает среду, в которой выполняется код или соглашение, указанные в контракте.

Три основных элемента смарт-контракта

Как и любой другой контракт или договор, смарт-контракт состоит из трех элементов: подписантов, предмета договора и условий. Давайте рассмотрим, что они из себя представляют.

Подписанты — Все стороны, участвующие в соглашении, должны поставить свою цифровую подпись на смарт-контракте. Эта подпись подразумевает их согласие или несогласие с условиями смарт-контракта. Предмет договора — Это может быть машина, недвижимость, медицинская документация и многое другое. Условия — Условия должны быть конкретными и четкими и должны включать в себя все правила, штрафы и вознаграждения, связанные с заключаемым соглашением.

Как работают смарт-контракты?

Мы уже говорили, что эта технология работает так же, как и любой другой договор, но имеет цифровую и более надежную форму. Иногда люди становятся жертвами обмана со стороны их торговых партнеров, а смарт-контракты могут защитить их от таких неприятностей.

Смарт-контракты позволяют заключать договоры “без доверия”; это значит, что сторонам договора не обязательно знать друг друга или доверять друг другу, чтобы заключить сделку. Каждая сторона берет на себя обязательства через блокчейн, поэтому контракт не будет реализован, если не выполнены его условия.

В данном процессе не участвуют третьи лица или посредники, то есть вероятность субъективных ошибок при заключении такого контракта меньше, а операционные затраты — ниже.

Чем могут быть полезны смарт-контракты?

Как было сказано выше, для заключения смарт-контракта не нужно заполнять множество бумаг, а транзакции отличаются надежностью. Давайте подробнее рассмотрим их преимущества.

Эффективность и удобство

Подготовка документов для договора вручную — это довольное долгое и утомительное занятие. Кроме того, всегда есть вероятность, что вы положите документы туда, где их трудно будет найти, или что их могут выкрасть. При заключении смарт-контракта вся информация хранится в цифровом виде, поэтому ее легче и быстрее обрабатывать.

Доверие и полный контроль

Ваши документы хранятся не на полке или в сейфе, а в надежном блокчейне. Вы полностью контролируете соглашение, ведь в смарт-контрактах не задействованы посредники. Блокчейн также обеспечивает точность информации, предоставляемой сторонами договора.

Гарантированный результат

Смарт-контракты выполняют функцию счета хранения, который удерживает средства и права собственности в надежной автоматизированной системе до определенного момента, согласованного сторонами. Его можно запрограммировать с функциями посредника, и он работает в соответствии со схемой “если – то”.

Например, если покупатель недвижимости совершит платеж, то владелец собственности передаст ему право владения и ключи.

Безопасность и надежная защита

Смарт-контракты представляют собой зашифрованное соглашение. Они используют сложные криптографические методы, поэтому их очень трудно взломать.

Экономичность

Для заключения смарт-контракта не нужны посредники, агенты по недвижимости, финансовые консультанты, нотариусы или другие сторонние лица — а это значит, что вам не придется платить за их услуги.

Практическое применение смарт-контрактов

По мере развития технологии появляются все новые способы применения смарт-контрактов. Вот несколько примеров:

NFT и NFT-гейминг

Смарт-контракты и NFT просто созданы друг для друга. Они так хорошо дополняют друг друга, что многие современные NFT используют смарт-контракты в своей системе, включая гейминг, художественные выставки, коллекционирование и т. д.

Есть два способа интеграции смарт-контрактов в NFT и наоборот.

NFT можно встроить в смарт-контракты, то есть NFT будет принадлежать смарт-контракту и может быть передан другому пользователю после выполнения условий и событий смарт-контракта.

Можно сделать и по-другому: встроить смарт-контракты в NFT, предоставив таким образом пользователям доступ к активам внутри NFT. Предположим, что NFT содержит песню, и он встроен в смарт-контракт. Чтобы получить доступ к песне, пользователь должен заплатить сумму, определенную смарт-контрактом. Однако этот процесс чаще всего происходит в фоновом режиме, когда пользователи нажимают на кнопку проигрывателя в приложении на своем смартфоне.

Благодаря партнерству NFT и смарт-контрактов появились многие успешные предприятия, включая блокчейн-игры и такие NFT-платформы, как OpenSea.

Юридическая сфера

Смарт-контракты широко используются в сфере юриспруденции, поскольку являются альтернативным решением для юристов или посредников при заключении сделок. Смарт-контракты вносят существенные улучшения в эту сферу, поскольку они позволяют снизить расходы на сделки.

Более того, в некоторые штатах США смарт-контракты и блокчейн-технологии уже используются в юридической сфере (для определенных аспектов). Например, в Калифорнии с помощью блокчейн-технологии можно оформить брачную лицензию, а в Аризоне смарт-контракты используются для заключения юридических соглашений, имеющих законную силу.

Недвижимость

У смарт-контрактов есть потенциал не только в юридической отрасли, но и в сфере недвижимости. Поскольку они устраняют необходимость в посреднике, они могут значительно снизить расходы по сделке, исключив плату за закрытие сделки, брокерскую комиссию и плату за передачу права собственности. Кроме того, при токенизации доли собственности весь учет можно вести с помощью смарт-контрактов, что экономит обеим сторонам время и деньги.

Возможно, это также позволит снизить “порог входа” для инвесторов, которые получат возможность долевого владения активами.

Социальные сети

Одна из главных проблем соцсетей — сохранение конфиденциальности. Большинство таких платформ централизованы, то есть контроль над вашей информацией принадлежит одной организации. Однако судя по появлению таких платформ, как Steemit, у смарт-контрактов есть большой потенциал и в этой области.

Steemit — это социальная сеть на основе блокчейна, пользователя которой зарабатывают, голосуя за качественный контент или создавая его. На платформе используется валюта Steem, которую можно покупать и продавать на криптобиржах или зарабатывать, создавая контент или голосуя за него.

На Steemit есть два способа использования смарт-контрактов:

Steem Power — это основа системы голосования. Чем больше у вас Steem Power, тем сильнее ваш голос. Чем сильнее ваш голос, тем вы влиятельней на платформе.

— это основа системы голосования. Чем больше у вас Steem Power, тем сильнее ваш голос. Чем сильнее ваш голос, тем вы влиятельней на платформе. Steem Dollars — Это долговой инструмент, который обещает вам Steem на сумму 1 USD в какой-то момент в будущем.

Все эти функции в совокупности составляют систему, которая поддерживает создание качественного контента.

Просмотр веб-страниц

Как и в случае с соцсетями, при посещении сайтов в интернете смарт-контракт предоставляет нам больше возможностей для поддержки тех или иных создателей контента.

Например, в браузере Brave есть встроенный кошелек, с которого пользователи могут переводить чаевые своим любимым создателям контента. Brave был разработан, чтобы создатели контента могли напрямую получать деньги, которые обычно уходят в карман рекламных компаний.

В данном браузере используются два смарт-контракта:

Policy Smart Contract (PSC) — это смарт-контракт, который подтверждает запросы на оплату и выставляет счета на оплату от пользователей.

— это смарт-контракт, который подтверждает запросы на оплату и выставляет счета на оплату от пользователей. Fund Smart Contract (FSC) — этот смарт-контракт получает средства для кампаний и размещает их на счете хранения.

Вместе эти два смарт-контракта создают систему, которая позволяет легко и приятно просматривать сайты, и при этом вам не нужно использовать блокировщик рекламы.

Подведем итог

Смарт-контракты представляют собой цифровое соглашение, только более точное, эффективное, дешевое и быстрое. Выполнение условий гарантируется принципом “если—то”, который определяет дальнейшее исполнение или прекращение договора.

Если смарт-контракты более широкое распространение в будущем, транзакции и соглашения, а также хранение данных и обмен информацией станут более безопасными и надежными.

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