Несмотря на то что биткоину (BTC) исполнилось 12 лет, можно сказать, что он все еще находится на ранней стадии своего развития. Хотя мы многое узнали об этой криптовалюте за время ее существования, нам предстоит еще множество открытий. Мы стали свидетелями расцвета биткоина, который получил широкое распространение и стал использоваться на благо общества. А теперь настало время для биткоин-сети Lightning.

За последние 12 лет стало ясно, что именно можно исправить в BTC. Одна из главных проблем биткоин-блокчейна — это масштабируемость. Сейчас в блокчейне биткоин примерно каждые 10 минут создается новый блок. Этот показатель кажется неплохим, но проблемы возникают, когда много людей используют сеть одновременно: в этом случае транзакции занимают больше времени и стоят дороже.

К счастью, многим известно об этой проблеме, и разработчики предложили несколько решений. Одно из них заключалось в создании биткоин-сети Lightning.

Что такое сеть Lightning?

Биткоин-сеть Lightning — это надстройка, которая решает проблему масштабируемости. Сеть Lightning представляет собой второй уровень, созданный на основе блокчейна BTC. У этой сети есть свои ноды, и она взаимодействует с основным блокчейном с помощью мини-реестров, которые также носят название каналов.

Благодаря своим свойствам и использованию смарт-контрактов, сеть Lightning позволяет совершать более быстрые транзакции по низким комиссиям. Она как бы предоставляет вам личный канал для совершения более быстрых и дешевых биткоин-транзакций. Для обеспечения безопасности каналов сеть использует контракты Hash Timelock Contracts (HTLC), что позволяет пользователям устанавливать условия, чтобы защитить себя от мошенников.

Чтобы вы лучше поняли, как работает биткоин-сеть Lightning, рассмотрим такой пример: Дейв хочет отправить Биллу биткоины, используя сеть Lightning. Чтобы создать канал, им обоим нужно внести BTC для его финансирования. Предположим, что каждый внес по 6 BTC. Это значит, что общий баланс канала составляет 12 BTC.

После создания канала путь открыт. Теперь они могут совершать сколько угодно транзакций между собой при условии, что сумма транзакции не превышает внесенный баланс. Если Дейв отправил Биллу 2 BTC, то у него останется 4 BTC, а у Билла будет 8 BTC. Они могут совершать транзакции на протяжении любого времени, и после того как они решат остановиться, канал будет опубликован и сохранен в основном блокчейне.

Это можно сравнить с добавлением номера в быстрый набор на вашем телефоне, то есть эта функция подходит для людей, с которыми вы часто совершаете транзакции.

Значение сети Lightning

После создания канала вы можете проводить тысячи транзакций, причем они будут проходить быстрее, а комиссии будут ниже.

Главное достоинство сети Lightning заключается в том, что она позволяет эффективно совершать микроплатежи, с чем не очень справлялся основной BTC-блокчейн. Кому хочется платить комиссию, которая превышает сумму транзакции? По этой причине многие отказались от использования биткоина в принципе.

Биткоин-сеть Lightning решает эту проблему. Используя свой канал, вы можете отправлять даже по 1 сатоши, не беспокоясь о высокой комиссии. Если сравнить это с основным блокчейном, где миимальная сумма сделки составляет 0,0000055 BTC, то легко увидеть, что сеть Lightning открывает новые возможности для совершения микроплатежей в BTC.

Если большинство текущих пользователей BTC перейдет на сеть Lightning, это разгрузит основной блокчейн для совершения крупных транзакций, и его пользователям не придется платить завышенные комиссии и подолгу ждать обработки транзакций.

Практическое применение сети Lightning

Теперь, когда вы узнали о биткоин-сети Lightning, мы расскажем вам, как ее можно применять в реальной жизни. Вот несколько примеров практического применения сети Lightning, который продемонстрируют вам ее потенциал:

✍️ Новая платежная модель для создания контента

Благодаря более эффективным микроплатежам создатели контента смогут быстро получать свое вознаграждение в биткоинах. Этим способом могут воспользоваться стримеры, представители творческих профессий, блогеры и т. д.



🔁 Денежные переводы друзьям и родственникам

Хотите быстро и безопасно отправлять и получать деньги? Биткоин-сеть Lightning позволит вам существенно упростить эти транзакции.



👏 Пожертвования физическим лицам и организациям

Хотите поддержать кого-то финансово? Вы можете использовать для этого сеть LIghtning. Отправляйте небольшие суммы без дополнительных комиссий.

Интеграция сети Lightning с Paxful

Недавно мы интегрировали сеть Lightning на платформу Paxful. Теперь вы можете использовать ее для совершения мгновенныйх транзакций. Для этого сделайте следующее:

Перейдите в свой кошелек Перейдите на вкладку Lightning Если вы отправляете деньги, нажмите Отправить , вставьте счет от получателя и нажмите Оплатить Если вы получаете деньги, нажмите Получить, чтобы создать счет

Все очень просто! Благодаря этой новой функции вы можете более эффективно отправлять и получать платежи. Это отлично подходит для предпринимателей, которые хотят получать платежи в BTC. Чтобы узнать больше о сети Lightning на Paxful, посмотрите нашу базу знаний.

Хотите узнать, как другие пользователи используют сеть Lightning? Посмотрите Lightning Diaries и узнайте, как Бри и Рената путешествуют по Сальвадору, не имея ничего, кроме биткоин-кошельков.

Прогнозы

Год назад сеть Lightning считалась несбыточной мечтой. Она была многообещающей идеей, которую с трудом можно было воплотить в жизнь.

Однако сегодня ситуация изменилась. Многие платформы интегрируют сеть Lightning в свою систему, и то, что раньше считалось мечтой, становится реальностью. Нам просто нужно подождать, пока она не получит глобальное распространение, и тогда начнется революция!