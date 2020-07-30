Технология блокчейн используется не только для криптовалют, но и для так называемых смарт-контрактов. Для них не нужно заполнять множество бумаг, они позволяют заключать более надежные соглашения и не требуют доверия сторон друг к другу. Давайте посмотрим, что они из себя представляют.

Что такое смарт-контракт?

Американский ученый в области криптографии Ник Сабо впервые раскрыл концепцию смарт-контрактов в 1994 году, за полтора десятилетия до появления биткоина. Теперь же смарт-контракты приобрели необычайную популярность в сфере криптовалют и блокчейна.

Смарт-контракт — “это приложение или программа на основе блокчейна”, а также технология, которая лежит в основе тысяч цифровых валют, включая биткоин (BTC). Это программа или протокол, который автоматически выполняет определенные действия в соответствии с условиями соглашения. Смарт-контракт работает как обычный договор купли-продажи собственности или денежный обмен, но все это происходит в цифровой форме.

В блокчейне смарт-контракты записываются в виде кодов. Эти коды, а также условия контракта, доступны в децентрализованном распределенном реестре, где записываются транзакции, или блоки.

Когда происходит определенное событие или истекает обозначенный срок в смарт-контракте, срабатывает код или соглашение. Ethereum (ETH) является первой криптовалютой, которая использует смарт-контракты, выполняемые в виртуальной машине Ethereum (EVM). EVM обеспечивает среду, в которой выполняется код или соглашение, указанные в контракте.

Три элемента смарт-контракта

Как и любой другой контракт или договор, смарт-контракт состоит из трех элементов: подписантов, предмета договора и условий. Давайте рассмотрим, что они из себя представляют.

Подписанты. Все стороны, участвующие в соглашении, должны поставить свою цифровую подпись на смарт-контракте. Эта подпись подразумевает их согласие или несогласие с условиями смарт-контракта. Предмет договора. Это может быть машина, недвижимость, медицинская документация и многое другое. Условия. Условия должны быть конкретными и четкими и должны включать в себя все правила, штрафы и вознаграждения, связанные с заключаемым соглашением.

Как работают смарт-контракты?

Мы уже говорили, что эта технология работает так же, как и любой другой договор, но имеет цифровую и более надежную форму. Иногда люди становятся жертвами обмана со стороны их торговых партнеров, а смарт-контракты могут защитить их от таких неприятностей.

Смарт-контракты позволяют заключать договоры “без доверия”; это значит, что сторонам договора не обязательно знать друг друга или доверять друг другу, чтобы заключить сделку. Каждая сторона берет на себя обязательства через блокчейн, поэтому контракт не будет реализован, если не выполнены его условия.

В данном процессе не участвуют третьи лица или посредники, то есть вероятность субъективных ошибок при заключении такого контракта меньше, а операционные затраты — ниже.

Плюсы смарт-контрактов

Как было сказано выше, для заключения смарт-контракта не нужно заполнять множество бумаг, а транзакции отличаются надежностью. Давайте подробнее рассмотрим их преимущества.

Эффективность и удобство

Подготовка документов для договора вручную — это довольное долгое и утомительное занятие. Кроме того, всегда есть вероятность, что вы положите документы туда, где их трудно будет найти, или что их могут выкрасть. При заключении смарт-контракта вся информация хранится в цифровом виде, поэтому ее легче и быстрее обрабатывать.

Доверие и полный контроль

Ваши документы хранятся не на полке или в сейфе, а в надежном блокчейне. Вы полностью контролируете соглашение, ведь в смарт-контрактах не задействованы посредники. Блокчейн также обеспечивает точность информации, предоставляемой сторонами договора.

Гарантированный результат

Смарт-контракты выполняют функцию счета хранения, который удерживает средства и права собственности в надежной автоматизированной системе до определенного момента, согласованного сторонами. Его можно запрограммировать с функциями посредника, и он работает в соответствии со схемой “если – то”.

Например, если покупатель недвижимости совершит платеж, то владелец собственности передаст ему право владения и ключи.

Безопасность и надежная защита

Смарт-контракты представляют собой зашифрованное соглашение. Они используют сложные криптографические методы, поэтому их очень трудно взломать.

Экономия денег

Для заключения смарт-контракта не нужны посредники, агенты по недвижимости, финансовые консультанты, нотариусы или другие сторонние лица — а это значит, вам не придется платить за их услуги. Таким образом, вы сэкономите деньги, которые сможете потратить на что-то более нужное!

Где используются смарт-контракты?

Смарт-контракты широко используются в сфере финансовых технологий, но они могут быть полезны и во многих других областях. Мы приведем несколько примеров их использования.

1. Право собственности

Вы можете заключать контракты на передачу права собственности на недвижимость, машины, драгоценности и многое другое, при этом вам не нужно будет платить за услуги брокеров и адвокатов. Покупатели могут оформить сделку самостоятельно.

2. Медицинская документация

В больницах хранится медицинская информация, которая должна оставаться конфиденциальной и может быть доступна только пациентам, их семьям и медицинским работникам. Как и банки и другие финансовые учреждения, больницы могут столкнуться с утечкой данных и кибератаками. Смарт-контракты позволяют хранить данные пациентов в зашифрованном виде, и доступ к ним предоставляется лишь ограниченному кругу лиц.

3. Пиринговые транзакции

Смарт-контракты можно настроить в соответствии с потребностями любой компании или человека. P2P-платформы могут создавать смарт-контракты, устанавливать правила и условия и использовать их для проведения различных операций.

Кроме того, смарт-контракты используются в разработке продуктов, голосованиях, медицинских исследованиях, страховании, ипотечных транзакциях и других областях.

Подведем итог

Эта технология представляет собой цифровое соглашение, только более точное, эффективное, дешевое и быстрое. Выполнение условий гарантируется принципом “если—то”, который определяет дальнейшее исполнение или прекращение договора.

Если эта технология получит более широкое распространение в будущем, транзакции и соглашения, а также хранение данных и обмен информацией станут более безопасными и надежными.