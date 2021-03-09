Коронавирус (COVID-19) кардинально изменил нашу повседневную жизнь. Мы стали по-другому работать, общаться с друзьями и близкими и даже ходить за покупками.

К сожалению, пандемия затронула и наше отношение к деньгам. Мы по сто раз на дню моем руки и стараемся ни к чему не прикасаться вне дома. Что же станет с монетами и купюрами, которыми мы раньше расплачивались в магазинах? Сегодня прикасаться к ним стало слишком рискованно.

В рамках борьбы с пандемией страны переходят на бесконтактную оплату: этот способ был не очень распространен раньше, но теперь он может спасти чью-то жизнь.

Что же представляет из себя бесконтактная оплата? Это транзакция, которую можно совершить с помощью кредитной или дебетовой карты, без монет и купюр.

Что происходит с деньгами?

Бумажные деньги и монеты, которые раньше были так популярны, превратились в переносчиков одного из самых заразных заболеваний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус COVID-19 может сохранять жизнеспособность на деньгах и заражать тех, кто не проявляет должной осторожности.

Но даже до прихода COVID-19 мытье рук после использования денег было полезной привычкой, учитывая, через сколько рук они проходили до нас. К сожалению, люди поняли это только после пандемии, а теперь мы имеем дело с последствиями.

Центральные банки принимают все меры предосторожности, чтобы защитить деньги от вируса. В Китае и Южной Корее банкноты проходят карантин на протяжении 1-2 недель. Южная Корея дезинфицирует деньги, нагревая их до определенной температуры. Доллары из Азии также подвергаются двухнедельному карантину, чтобы предотвратить распространение вируса.

К сожалению, источником риска являются не только монеты и банкноты. Некоторые исследования показали, что кредитные и дебетовые карты тоже небезопасны в плане для распространения вируса. Представьте, что вы платите за продукты кредитной картой. Вы кладете карту, кассир берет ее и проводит покупку, возвращает карту вам и дает чек для подписи.

Разве во время этой процедуры вы не могли заразиться вирусом? Даже если вы тщательно обработали руки специальным средством, вы не знаете, в каком состоянии были руки кассира. А протирали ли саму кассу?

Распространение бесконтактных платежей

По мере того как больше людей начинают серьезнее относиться к вирусу, бумажные деньги постепенно сдают свои позиции. То же самое происходит и с кредитными и дебетовыми картами. Даже с учетом того, что в магазинах проводят тщательную уборку и дезинфекцию (если они открыты), оплата банкнотами, монетами и картами представляет риск для нашего здоровья.

Бесконтактные платежи можно совершать разными способами. Благодаря таким технологиям, как радиочастотная идентификация (RFID) и связь ближнего радиуса действия (NFC), вы можете оплачивать кредитной или дебетовой картой, просто дотронувшись ей до устройства. Вам не придется вводить PIN-код и расписываться на чеке.

В связи с пандемией многие продавцы перешли именно на такие способы оплаты. Если вы видите в магазине значок, который выглядит как значок “Wi-Fi”, повернутый на 90 градусов, значит, здесь вы можете оплатить бесконтактным способом.

Несмотря на то, что RFID и NFC набирают все большую популярность, им на пятки наступает и другой способ оплаты — криптовалюты, которые тоже приобретают множество сторонников.

Криптовалюта для бесконтактной оплаты

Бесконтактные платежи можно совершать при помощи биткоина и других криптовалют. Если бы мы заговорили об использовании криптовалют несколько лет назад, ситуация была бы иной. Раньше криптовалюты в основном использовались для мгновенной отправки и получения денег, но с их помощью нельзя было расплатиться в кафе. Многих также беспокоила волатильность криптовалют, поэтому даже самые ранние сторонники начали отказываться от них.

Однако сегодня криптовалюты становятся все более конкурентноспособными. Все больше людей принимают биткоин в качестве оплаты за свои товары и услуги, и все возможности криптовалюты теперь находятся прямо в ваших руках.

Криптовалюты также позволяют совершать онлайн-транзакции тем, у кого доступа к традиционным банковским услугам. Представьте, что вы не можете что-то купить по интернету, потому что у вас нет банковского счета или на него наложены ограничения. Неприятно, не так ли? Криптовалюты дают таким людям своего рода финансовый пропуск на рынки, которые им раньше были недоступны.

Плюсы и минусы бесконтактных платежей

У бесконтактных платежей есть свои плюсы и минусы, даже если не принимать во внимание пандемию.

Преимущества

Начнем с того, что совершать такие транзакции очень просто, если у вас есть нужные инструменты (смартфон, кредитная или дебетовая карта). Вы можете оплачивать товары и услуги одним касанием карты или с помощью QR-кода. Это вроде бы мелочь, но это также избавляет нас от необходимости доставать кошелек под пристальными взглядами окружающих. Кроме того, вам не нужно лихорадочно заталкивать в свой бумажник сдачу, чтобы освободить место для следующего покупателя. Это не самое приятное чувство. К счастью, бесконтактные платежи помогают вам избежать всех этих неудобств.

Еще одно достоинство таких платежей — безопасность. Когда вы передаете кому-то свою кредитную карту, этот человек может украсть с нее информацию или создать ее копию и использовать для мошеннических целей. При бесконтактной оплате это случается гораздо реже.

Недостатки

Несмотря на всю свою эффективность, бесконтактная оплата требует наличия определенных инструментов. У вас должен быть смартфон, привязанный к банковскому аккаунту или цифровому кошельку. Это значит, что бесконтактные платежи — хороший выход для тех, у кого мало времени, но не для тех, у кого мало денег.

Кроме того, если вы беспокоитесь о конфиденциальности, бесконтактная оплата — не самый лучший вариант. Конфиденциальность лучше всего сохраняется при использовании наличных денег, а если вы совершаете бесконтактные платежи, то их можно отследить.

Стоит также упомянуть комиссии за бесконтактные платежи. Поскольку это все еще относительно новая концепция, при совершении таких транзакций могут взиматься дополнительные комиссии. Эти комиссии будут существовать до тех пор, пока бесконтактная оплата не станет нормой.

В целом, хотя идея бесконтактной оплаты свои преимущества, не стоит забывать о сложностях, связанных с ее реализацией.

Что ждет бесконтактную оплату ?

В свете пандемии неудивительно, что системы бесконтактных платежей приобретают популярность по всему миру. Мы не можем предсказать, когда коронавирус отступит, поэтому, скорее всего, интерес к такой оплате будет только расти.

Мы надеемся, что этот вид оплаты позволит исправить ущерб, нанесенный пандемией, и поможет нам вернуться в свою колею. Сейчас самое правильное, что мы можем сделать, — это заботиться о себе и надеяться на лучшее будущее.

Желаем всем здоровья!