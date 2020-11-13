Сегодня биткоины есть у многих, но не у всех. За последнее десятилетие эта криптовалюта получила широкое хождение на финансовых рынках и в различных финансовых учреждениях. Многие страны открыли для себя потенциал биткоина, который включает в себя возможность совершать быстрые, доступные и недорогие транзакции.

Вы можете многое купить и многое сделать при помощи биткоина, но об этом знают далеко не во всех странах. Чтобы биткоин проник во все уголки мира, необходимо учитывать несколько важных факторов. Однако перед тем как рассматривать их подробнее, давайте посмотрим, какое место биткоин сейчас занимает в мировой финансовой системе.

Распространение биткоина в 2020 году

Мы живем в цифровом мире, где оплата без использования бумажных денег (в том числе оплата криптовалютами) стала новой реальностью. Криптовалюты становятся все более популярными, и люди проявляют к ним все больше интереса.

В первые годы существования биткоина отношение многих компаний и правительств к нему было неоднозначным. Некоторые были не против этого нововведения, в то время как другим было сложно понять принцип его действия и использования. Теперь, спустя более десяти лет, жители разных стран начинают применять биткоин в своей повседневной жизни, и это способствует внедрению биткоина на глобальном уровне.

На графике от Statista можно видеть, какую часть респондентов составляют владельцы криптовалют в разных странах. Страны, где биткоин и другие цифровые валюты активнее всего используются для переводов и платежей, включают в себя Нигерию, Вьетнам, ЮАР и многие другие.

Что касается оплаты биткоинами, то ее принимают многие компании, которые работают в сфере развлечений и спорта, автомобилестроения, питания, банкинга и финансов; кроме того, предприятия из других отраслей также начинают принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары и услуги.

Вы не поверите, сколько всего можно оплатить биткоинами: авиабилеты, проживание в отеле, пиццу, автомобили и даже полет в космос. Каждый день в интернете появляются новые криптобиржи и платформы. Это значит, что все больше людей начинают понимать, какой огромный потенциал заключен в биткоине.

Ключевые факторы для массового использования биткоина

Чтобы биткоин получил всемирное признание по всему миру, необходимо учитывать некоторые факторы. Рассмотрим их подробнее.

1. Правовые и нормативные вопросы

В силу своего уникального характера биткоин помогает решить проблемы людей, не имеющих доступа к банковским услугам. Однако в некоторых странах достижению этой цели мешают правовые и нормативные препятствия.

Биткоин сам по себе децентрализован, но решения касательно его легализации все еще принимаются правительствами и центральными банками. Несмотря на то что криптовалюта получает все более широкое распространение в крупных городах, некоторые скептически относятся к этому явлению. Именно поэтому центральные банки и финансовые учреждения играют большую роль в распространении биткоина.

В таких странах, как Эстония, Япония, Сингапур, Германия, Швейцария и Великобритания, а также во многих других жители могут свободно хранить и тратить свои биткоины. Однако население Саудовской Аравии, Катара и некоторых других стран лишено такой возможности, так как это запрещено местными властями.

2. Практическая ценность

Биткоин можно применять для совершения платежей, переводов, а также для инвестиционной деятельности. Однако даже сейчас нельзя с уверенностью сказать, заменит ли когда-нибудь эта криптовалюта государственные деньги.

Например, денежные переводы с использованием биткоина намного дешевле и быстрее обычных валютных переводов. С другой стороны, существуют определенные ограничения на такие переводы, особенно в странах, где такие операции в основном совершаются банками и сервисами денежных переводов.

Так как биткоин еще не являются способом оплаты, признанным на мировом уровне, платежи и покупки с его использованием все еще ограничены.

3. Технологический потенциал

Биткоин — цифровая валюта, то есть в его основе лежит технология. Для добычи биткоинов — майнинга — нужны мощные компьютеры, надежное интернет-соединение, достаточное пространство для хранения данных и большой объем электроэнергии. В некоторых странах трудно выполнить эти требования, особенно в связи с тем, что майнинг предполагает повышенное энергопотребление.

Не только сам майнинг, но и доступ к биткоинам может оказаться непростым делом. Для покупки, хранения и использования биткоинов нужно иметь смартфон или компьютер с подключением к интернету. У многих сегодня есть гаджеты и другие цифровые устройства, но подключение к интернету может представлять определенные сложности.

Далеко не у всех есть быстрое, надежное и стабильное подключение. В некоторых развивающихся странах использование интернета стоит дорого, а само соединение очень ненадежно. Эти проблемы, связанные с подключением к интернету, могут сдерживать внедрение биткоина.

4. Информированность

Чтобы биткоин получил всемирное признание, люди должны знать, что это и как это работает. Один из способов повысить информированность населения — публиковать информацию о криптовалютах через социальные сети. Сообщества могут способствовать распространению биткоина, рассказывая о его потенциале на различных каналах и платформах.

Биткоин все еще связан некоторыми ограничениями, но по мере цифровой трансформации нашего мира появляется вероятность того, что криптовалюты в конце концов станут новым платежным средством. Несмотря на регуляторные ограничения и технические сложности, биткоин завоевывает все большую территорию.

На пути к глобальному признанию биткоин сталкивается со многими препятствиями. Однако нет сомнения в том, что как только больше людей узнают о его достоинствах, этот цифровой актив получит заслуженное признание не только в финансовой индустрии, но и в других отраслях.