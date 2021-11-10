Благодаря растущей популярности NFT-токенов криптоигры выходят на новый уровень, поэтому их разработчики стараются изо всех сил, чтобы придумать что-нибудь интересное.

Раньше блокчейн-гейминг казался чем-то невероятным, но сейчас можно найти блокчейн-игры на любой вкус. Вам нравятся ролевые игры (RPG)? Вы найдете то, что вам нужно. Как насчет MMORPG? И такие игры тоже есть.

Сегодня криптоигры теперь включают в себя самые различные жанры, в том числе коллекционные карточные игры (TCG) и симуляторы. Если вы ищете какую-то игру (а также возможность немного подзаработать), возможно, вам пригодится список, который мы составили.

Блокчейн-игра для любого жанра

Сейчас так много криптоигр, что выбрать какую-то одну очень сложно. Чтобы вам было проще определиться, мы нашли примеры блокчейн-игр в разных жанрах:

*Примечание: Игры перечислены в произвольном порядке.

Axie Infinity (RPG)

Вы наверняка уже слышали об Axie Infinity. Хотя игра появилась в 2018 году, рост ее популярности начался в мае 2021 года на Филиппинах. Один ролик Youtube, на котором было показано, как игроки могут зарабатывать на этой игре, разошелся по всему миру. Популярность игры продолжает расти невероятными темпами; по сути, это первая NFT-игра на основе Ethereum, продажи которой достигли 1 млрд долларов США.

Axie Infinity, которая многое позаимствовала из классических игр (например, Pokemon), доступна на Android, iOS и ПК. Цель игры — собрать команду из трех существ под названием Axie и сражаться с компьютерными или реальными игроками.

У Axie есть своя техника размножения: каждое новое поколение Axie представляет собой отдельные NFT. Это позволяет создать уникальную экономику в рамках Axie Infinity. Вы можете зарабатывать токены Smooth Love Potions (SLPs), которые можно добыть только в основной игре, и Axie Infinity Shards (AXS), которые можно вывести и получить деньги. Здесь вы найдете подробное руководство по игре в Axie Infinity.

CryptoBlades (MMORPG)

Предпочитаете массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPGs)? Тогда блокчейн-игра CryptoBlades придется вам по вкусу.

На этой платформе пользователи могут создавать персонажей, выставлять их друг против друга и получать награды за выигрыш. В игре работает система динамического вознаграждения: игроки получают токены SKILL, выполняя внутриигровые задания, такие как рейды или уничтожение сильных врагов. Вы можете использовать токены для апгрейда своего персонажа, чтобы получить преимущество над противниками и заработать еще больше токенов.

В этой игре каждый персонаж и каждое оружие являются NFT-токенами. Благодаря этому игроки могут укреплять свой арсенал, развивать способности персонажей и обменивать их на маркетплейсе.

Суть игры довольно проста: каждый персонаж и оружие соотносятся с определенным элементом (Огонь, Земля, Молния или Вода), и каждый из них может противостоять одному элементу и уязвим для другого. Например, Огонь может справиться с Землей, но не с Водой. Земля побеждает Молнию, но проигрывает Огню. Молния побеждает Воду, но проигрывает Земле. Наконец, Вода сильнее Огня, но слабее Молнии.

Помимо своего элемента, у оружия есть 5-уровневая система в виде звезд. Когда вы создаете персонажа, вы получаете оружие с одной звездой. Однако вы можете также создавать новое оружие, чтобы сражаться с более сильными противниками и зарабатывать больше токенов SKILL. Каждый раз, когда создается новое оружие, вероятность того, что у него будет одна звезда — 44%, две звезды — 35%, три звезды — 15%, четыре звезды — 5% и пять звезд — 1%.

Таким образом, персонажи, элементы и оружие играют большую роль в каждом сражении. Перед началом боя игроки могут выбрать персонажа, оружие и способности. В зависимости от своего уровня силы они также могут выбрать противников. Все эти факторы определяют, сколько токенов SKILL может заработать каждый игрок.

Gods Unchained (онлайн-TCG)

Если вас не привлекают карманные монстры или жанры типа World of Warcraft (такие как упомянутые выше криптоигры), возможно, вам больше понравятся коллекционные карточные игры.

Gods Unchained — это карточная игра, в которой используется система NFT, так что эти цифровые карты похожи на настоящие коллекционые. Во главе этой игры стоит бывший директор Magic The Gathering: Arena, цифровой карточной игры, где игроки соревнуются друг с другом. В таких играх игрокам нужно стратегически обыграть своих оппонентов, выстраивая колоды, чтобы противостоять разным тактикам.

В Gods Unchained вы начинаете с базового набора карт. Однако в отличие от других базовых наборов, игра предоставляет широкий выбор карт, которые позволят вам сразиться с любым игроком, бросившим вам вызов. Базовый набор и так достаточно хорош, поэтому игроки больше полагаются на свои навыки, а не на дорогие дополнительные карты.

Каждая карта обладает одной из трех способностей: Реликвии, Существа и Заклинания. Чтобы усилить базовую колоду, вы можете покупать другие наборы с редкими или легендарными картами. Обычно чем реже карта, тем она дороже.

Вы можете покупать, продавать или иным образом использовать свои карты — точно так же, как вы делаете это с настоящими картами.

My DeFi Pet (симулятор/RPG)

Хотите что-то наподобие Farmville? Вам не нужно далеко ходить. My DeFi Pet совмещает в себе черты старой игры с Facebook и таких новых игр, как Axie Infinity.

Токены DPET — основная валюта, с помощью которой вы можете разводить и выращивать разных монстров. Вы также можете использовать их для доступа к определенным привилегиям (например, голосование за добавление новых функций и настроек).

В начале игры перед вами появляются животные на ферме — в этом плане игра напоминает Farmville. После того как вы купите яйца и выведете монстров, используя токены DPET, они начнут ходить по вашей ферме. Вы должны выращивать фрукты и овощи, чтобы кормить монстров, которые будут становиться больше и сильнее. Чем больше у вас монстров, тем сильнее ваша армия.

В My DeFi Pet у вас есть два способа заработать. Вы можете продавать токены DPET, которые вы получаете от квестов или сражений. Вы также можете выставить своих монстров на аукционе: чем они реже или чем выше их уровень, тем больше они ценятся. Стоит отметить, что маркетплейс еще не запущен, но создатели игры планируют сделать это в третьем квартале 2021.

Plant vs. Undead (защита башен)

Plant vs. Undead — это игра жанра “защита башен”, созданная в духе таких игр, как Plants vs. Zombies и Bloons TD. Игроки должны использовать растения, чтобы сражаться с зомби. Растения — это NFT, и вы можете покупать и продавать их с помощью PVU-токенов, внутриигровой валюты, запас которой составляет около 300 млн.

Действие игры происходит в мире под названием Planet Plants. Раньше здесь мирно проживали растения и животные, но потом на планету упал таинственный метеор, и животные превратились в зомби.

На данный момент у игры есть только один режим — режим Farm, в котором игрокам предоставляются пять участков земли для растений и один главный участок для дерева. В этом режиме вы выращиваете свои растения, чтобы к моменту выхода режимов PvE и PvP они были готовы к сражениям. Режим Farm также позволяет игрокам получить Light Energy (LE) — внутриигровую валюту в PVU, — не прибегая к механизму “защиты башен” или PvE/PvP.

Будущее криптоигр

Мы полагаем, что с развитием блокчейн-игр они будут становится все более качественными. У этой индустрии большой потенциал, который могут использовать крупные игровые студии.

Можно ли сказать, что гейминг — это пройденный этап, или речь идет только об игре? Сейчас геймеры в основным зарабатывают на стриминге или участии в турнирах. Однако с появлением таких игр, как Axie Infinity, ситуация постепенно меняется.

Хотя сейчас сложно сказать, как выглядит будущее гейминга, одно можно сказать наверняка: происходит что-то очень интересное!