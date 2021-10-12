“Что? Я не понимаю, что именно было продано?”

— помните те дни, когда криптовалюта считалась самым странным онлайн-трендом? Все это теперь в прошлом. В игру вступили NFT — невзаимозаменяемые токены.

Странно, правда? Джек Дорси, соучредитель и директор Twitter, продал свой первый твит за 2,9 млн USD. Бруклинский продюсер Александер М. Рамирес-Маллис продал 52-минутную запись со звуками испускаемых газов за 420 USD. Это стоило дешевле, чем твит Джека Дорси, но тем не менее тратить на это деньги кажется абсурдом.

Итак, что такое невзаимозаменяемый токен и почему люди готовы платить за них огромные деньги?

Удивительный мир NFT

Чтобы понять, что такое невзаимозаменяемый токен, для начала нам надо разобраться с взаимозаменяемостью. Взаимозаменяемость — это характеристика актива, благодаря которой его можно заменить: например, одна банкнота достоинством $100 имеет такую же ценность, как и другая аналогичная банкнота. Даже если мы обменяемся банкнотами, у нас на руках все равно будет одинаковая сумма. С криптовалютами то же самое: один биткоин имеет такую же стоимость, как и другой. Это значит, что фиатные валюты и криптовалюты являются взаимозаменяемыми: 1 BTC всегда будет равен 1 BTC, 1 ETH будет равен 1 ETH, и т. д. Это особенность взаимозаменяемых токенов.

Что касается NFT, то каждый из этих токенов является уникальным и незаменимым. Это криптографические активы в блокчейне, у которых есть особые идентификационные коды и метаданные, отличающие их друг от друга. Поэтому один невзаимозаменяемый токен никогда не будет стоить столько же, столько другой, даже если они выглядят одинаково. NFT являются цифровым образом активов, или своего рода цифровыми паспортами, причем каждый из них содержит уникальный код, который нельзя передать. Эти токены также являются расширяемыми, то есть вы можете соединить два NFT, чтобы получить третий, уникальный невзаимозаменяемый токен.

Как и BTC, невзаимозаменяемые токены содержат информацию о владельце. Это позволяет легко идентифицировать их и передавать от одного владельца токена другому. Благодаря метаданным и цифровым характеристикам многие предпочитают владеть NFT, а не физическими предметами коллекционирования, такими как карточки NBA или Pokemon. Материальные коллекционные экземпляры часто подделывают, но с цифровыми аналогами это невозможно, поскольку их данные позволяют легко отследить первоначального создателя токена.

Эти виды токенов разрабатываются на основе стандарта ERC-721, который определяет минимальный интерфейс (данные о владельце, безопасность и метаданные), необходимый для обмена и распределения игровых токенов. Стандарт ERC-1155 идет дальше и снижает стоимость транзакций и хранения NFT, а также сводит несколько видов невзаимозаменяемых токенов в один контракт.

Основные характеристики невзаимозаменяемых токенов

Помимо уникальности, NFT обладают еще некоторыми интересными особенностями:

Неуничтожимость — все данные хранятся в блокчейне в виде смарт-контрактов, то есть токены невозможно удалить, скопировать или уничтожить.

Неделимость — В отличие от биткоина, который делится на доли, NFT нельзя разделить на более мелкие единицы. Эти токены продаются и покупаются в целом виде.

Невозможность взаимодействия — Эти токены существуют только в той среде, для которой они созданы. Например, Blockchain Heroes и Gods Unchained — это игры, в которых вы можете зарабатывать NFT . Поскольку у токенов отсутствует возможность взаимодействия, вы не можете использовать карту из игры Blockchain Heroes в игре Gods Unchained.

Безоговорочное владение — После покупки токена вы становитесь его владельцем (именно вы, а не тот, кто его создал). Когда вы покупаете песни в магазине iTunes, вы покупаете не саму песню, а право на ее прослушивание. Что касается невзаимозаменяемых токенов , они принадлежат только вам на все 100%.

Проверяемость — Такие токены, как цифровые художественные работы, можно отследить до их создателя, то есть для проверки их подлинности не требуется прибегать к услугам постороннего лица.

Развитие рынка NFT

Раньше наиболее известным примером ведущих NFT была игра Cryptokitties, в которой можно собирать и разводить цифровых “котят”. Каждый котенок уникален и имеет свою стоимость. Они могут размножаться и давать новое потомство с другими характеристиками и ценами. Эта игра была запущена в ноябре 2017 года, а ее фанаты потратили около 20 млн USD на покупку, кормление или воспитание своих питомцев.

В данный момент на рынке больше всего ценятся коллекционные предметы: мемы, цифровые художественные работы, спортивные карточки и редкие вещи. В качестве примера можно привести NBA Top Shot — сайт, на котором вы можете купить определенные “моменты” из игр NBA. Вы можете купить набор, открыть его и затем коллекционировать или продавать “моменты”. Эта идея приобрела такую популярность, что некоторые из этих моментов были проданы за миллионы долларов.

Хотя такое применение NFT может показаться глупым, есть и более серьезные способы их использования, в частности в сфере бизнеса.

Преимущества NFT

Несмотря на то что идея создания цифрового образа активов и уникальная идентификация не равнозначны NFT, в совокупности с блокчейн-технологией и смарт-контрактами все это представляет собой мощную движущую силу.

Одно из самых явных преимуществ NFT — их рыночная эффективность. Благодаря преобразованию физических активов в цифровые стало возможным оптимизировать многие процессы и устранить посредников. Например, художнику теперь не нужно нанимать агента, чтобы продать свою работу: он может выйти на свою аудиторию напрямую через блокчейн. То же относится и к изделиям массового производства. Предположим, что у нас есть NFT для бутылки воды. С помощью цифрового образа этого предмета различные участники цепочки поставок получат постоянный доступ к информации о его происхождении, производстве и продаже.

Еще одно преимущество этих токенов — управление идентификационной информацией. Сколько раз вам приходится показывать свой паспорт в аэропорту? А ведь можно создать токен со своими идентификационными характеристиками для каждого паспорта. В этом случае путешествовать станет намного легче.

Невзаимозаменяемые токены также могут демократизировать инвестиции, поскольку они позволяют делить такие активы, как недвижимость. Цифровой актив гораздо легче разделить между несколькими владельцами, чем физический. Это свойство можно использовать не только в сфере недвижимости. Например, картина тоже может принадлежать нескольким лицам. Для этого ее нужно разделить на несколько NFT и распределить их между ее владельцами.

Теперь поговорим о самом интересном, а именно о создании новых рынков и видов инвестиций. Сегодня многие инвестируют в самые разные вещи: карточки, мемы, цифровые работы и многое другое. Инвесторы больше не ограничиваются только акциями и криптовалютой. Сам слово “инвестор” приобретает все более широкое значение, инвесторы становятся все более нестандартными, и это хорошо.

Чтобы использовать NFT так, как описано в этой статье, понадобятся некоторые изменения в законодательстве. Однако после всего вышесказанного можно сделать вывод, что у NFT имеется большой потенциал.

Как определяется цена NFT

Цена токенов, как и других рыночных активов, определяется спросом и предложением. Эти токены редки и пользуются спросом у игроков, коллекционеров и инвесторов, которые готовы платить за них.

Владельцы невзаимозаменяемых токенов также могут на них зарабатывать. В качестве примера можно упомянуть одного игрока на Decentraland, платформе виртуальной земли, которую могут исследовать пользователи. Он решил купить 64 участка земли и объединить их в один. Этот участок, получивший название “Тайны чайного сада Сатоши”, был продан за 80 000 USD из-за удобного расположения и близости к дороге — вы можете в это поверить?

Что дальше?

Невзаимозаменяемые токены представляют собой более высокий уровень концепции криптовалюты. В существующей финансовой системе используются сложные заемные и торговые механизмы для разных типов активов. NFT могут внести значительный вклад в преобразование этой структуры.

Мы живем в эру коллекционирования, так что эти токены продолжают набирать популярность. Цены на них только растут — не в последнюю очередь благодаря энтузиазму игроков и коллекционеров. Несмотря на то что их применение может кому-то показаться странным, нельзя отрицать, что NFT-токены пользуются спросом и у них есть потенциал для дальнейшего развития.

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