Мошенничество — это преступление, и люди, которые этим занимаются, портят все удовольствие от торговли биткоинами (BTC). Биткоин-транзакции необратимы, поэтому вернуть утерянные или украденные средства невозможно.

В последние годы криптобиржи приложили все усилия, чтобы укрепить свою систему безопасности. Однако некоторые пользователи все равно становятся жертвами мошенников и страдают от этого. Именно поэтому очень важно знать, на что нужно обратить внимание и как защитить свои средства.

Биткоин-транзакции необратимы

Одно из основных преимуществ BTC — децентрализованность, то есть сделки можно заключать напрямую без участия посредников (например, банка). Благодаря этому транзакции проходят быстрее и безопаснее, к тому же иногда за них не нужно платить комиссию. Именно поэтому BTC считается революционным явлением.

Для отслеживания всех транзакций в сети биткоин существует реестр. Его можно сравнить с банковской книгой, где записываются все входящие и исходящие платежи. Реестр биткоина носит название блокчейн. Отдельный BTC представляет собой определенное место в реестре, а владение BTC подразумевает доступ к этому месту. В свою очередь, ваш биткоин-адрес подтверждает это владение.

Когда вы отправляете кому-то BTC, вы передаете право владения этим местом в реестре. Теперь доступ к этому месту будет только у получателя. После изменения адреса владения его невозможно поменять обратно. Это значит, что если вы по ошибке отправите средства не на тот счет, единственное, что вы можете сделать, — это связаться с получателем и попросить его совершить новую транзакцию.

Если вы вдруг станете жертвой криптовалютных мошенников и захотите прибегнуть к возврату биткоинов, нет никакой гарантии, что вы получите свои деньги обратно. Если вы столкнулись с мошенниками, вам стоит свести убытки к минимуму, сообщить об этом властям и в следующий раз быть более внимательными, а не тратить деньги на услуги по возврату биткоинов.

Биткоин-мошенничества

Многие мошенники стараются выманить у вас биткоины, и необратимость биткоин-транзакций играет им на руку. Вот несколько самых распространенных видов криптовалютного мошенничества:

Поддельные биржи

Чем популярнее становится биткоин, тем больше людей стараются его заполучить. Многие злоумышленники не оставляют попыток добыть BTC обманным путем. Они создают поддельные биржи с привлекательными ценами, и посетители думают, что они заключают очень выгодную сделку.

Когда вы выбираете биржу, изучайте всю доступную информацию и проверьте, что известно о ее основателях. Не забудьте посмотреть отзывы, узнайте о разработчиках платформы и проверьте, законна ли деятельность этой компании.

Выдавание себя за другого

Аферисты часто выдают себя за других людей, чтобы убедить пользователей перевести им BTC. Они могут говорить, что являются инфлюенсерами или модераторами платформы или выдумывать разные обстоятельства, нагнетая обстановку и используя такие методы, как бесплатные розыгрыши, придуманные истории или необоснованные угрозы.

В таких случаях лучше лишний раз убедиться, что человек, с которым вы общаетесь, действительно тот, за кого себя выдает. Проверьте написание его имени, его аккаунты в соцсетях или попробуйте напрямую связаться с ним, используя другой канал связи.

Фишинговые письма

Мошенники часто отправляют письма, выдавая себя за представителей известной компании. В этих письмах содержится просьба перейти по ссылке и/или предоставить свои личные данные. Как только вы нажмете на ссылку, вредоносная программа может повредить ваш компьютер или предоставить мошенникам доступ к вашей информации.

Если вы получили подозрительное письмо, в котором вас просят предоставить пароль, нажать на ссылку или отправить деньги, знайте, что это фишинг. Если же вы все еще сомневаетесь, вы можете связаться с компанией, представителями которой они себя называют, и проверить эту информацию.

Трейдеры-мошенники

Некоторые пользователи Paxful могут вести себя подозрительно, и вам стоит быть начеку. Они могут торопить вас со сделкой, предоставлять поддельные доказательства транзакций, вынуждать вас держать криптовалюту на счете хранения, отменять платежи или отправлять фишинговые ссылки.

Как помешать мошенникам

Вы можете подумать, что криптобиржи похожи на минное поле, где на каждом шагу вас подстерегает опасность. Но не переживайте: наши рекомендации помогут вам защитить свои средства.

Во-первых, всегда проверяйте ссылки. Сейчас становится все труднее отличить поддельные ссылки от настоящих, поэтому вам надо обратить особое внимание на URL. Проверьте написание домена: там может быть незаметная опечатка, которая часто является признаком поддельной ссылки. Вы также можете добавить в закладки те сайты, которые вы часто используете для доступа к своим средствам. Тогда вы точно будете знать, что вы посещаете настоящие сайты.

Во-вторых, вам также нужно самостоятельно изучать информацию. Знание — это сила, особенно когда вы выбираете биржу и цифровой кошелек. Во время поиска информации обращайте внимание на разработчиков и отзывы о продукте, чтобы составить представление о его безопасности.

Кроме того, мошенники часто торопят вас совершить то или иное действие, чтобы у вас не было времени все обдумать. Вы должны знать, что транзакции не требуют таких скоропалительных решений.

Есть ли способ вернуть биткоины?

Иногда мошенникам удается добиться своего, и тогда вы должны принять необходимые меры. Прежде всего об этом нужно сообщить в соответствующие органы. Если это произошло на Paxful, вам следует сообщить об этом в нашу службу поддержки, чтобы мы расследовали инцидент. Кроме того, вы еще можете открыть спор, чтобы мы постарались решить эту проблему.

Однако вы должны знать, что никто не может гарантировать возврат ваших средств. Поэтому какую бы платформу вы ни использовали, нужно в любом случае проявлять осторожность. Следуйте нашим рекомендациям и всегда будьте бдительны.