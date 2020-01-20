Paxful всегда верил, что пиринговые сети способны обеспечить финансовую стабильность мировой экономики. Именно поэтому мы стремимся предоставлять одинаковые возможности всем людям независимо от их происхождения. На этот раз мы хотели бы рассказать о некоторых обновлениях, подготовленных специально для наших русскоязычных пользователей.

На протяжении прошлого года наша команда переводила сайт Paxful на различные языки. Сегодня мы рады сообщить об одном из наших достижений: база знаний Paxful теперь доступна и на русском языке! База знаний содержит ответы на часто задаваемые вопросы, а также подробный обзор нашей платформы. Кроме того, там вы сможете найти советы и подсказки, которые помогут вам заключать безопасные и выгодные сделки. Чтобы узнать больше, посетите нашу базу знаний на русском языке.

Еще одна отличная новость: теперь в нашей службе поддержки есть отдельная команда для работы с русскоговорящими пользователями. Paxful всегда стремился предоставлять своим пользователям самую лучшую поддержку, и теперь вы сможете обсудить любые вопросы на своем родном языке. Наши русскоговорящие сотрудники доступны в рабочие дни с 10 до 18 часов (UTC+3). Вы можете обратиться к нам и в выходные, но тогда нам понадобится больше времени, чтобы обработать ваш запрос.

Но и это еще не все!

Мы не ограничились только обновлениями платформы. Недавно мы присоединились к крупнейшей соцсети для русскоговорящих пользователей — VKontakte. Подписывайтесь на Paxful в VK, чтобы быть в курсе последних новостей компании! Эта группа поможет вам в полной мере использовать все возможности платформы Paxful.

Мы также приглашаем вас присоединиться к группе Paxful в Telegram, где вы сможете налаживать связи с другими пользователями, общаться с ними и обсуждать любые темы, связанные с криптовалютой. Модераторы Paxful тоже будут принимать участие в обсуждениях и отвечать на ваши вопросы о платформе. Если же у вас есть вопросы по сделкам или спорам, вам лучше обратиться к сотрудникам нашей службы поддержки.

И раз уж речь зашла о налаживании связей, представляем вам программу Paxful Peer, которую мы запустили в ноябре 2019 года. Это программа для целеустремленных пользователей, которые хотят стать лидерами сообществ, получить признание других участников, воспользоваться эксклюзивными привилегиями и даже стать сотрудниками Paxful. Все участники начинают с уровня Peers. Когда они выполняют определенные требования, они переходят на следующий уровень — Ambassadors, а затем — на уровень Associates. Чем выше уровень, тем больше привилегий у участников. Все, что от них требуется — это продвигать Paxful в соцсетях, оставлять комментарии, организовывать встречи или приглашать новых партнёров. С момента запуска этой программы в Африке в ноябре 2019 года мы получили более 650 заявок. Теперь наступила очередь России!

Многие российские пользователи присоединились к Paxful, чтобы обрести контроль над своими финансами, и нам было бы интересно узнать, как Paxful помог изменить ваши жизни к лучшему. Мы рады, что вы выбрали нас. Напишите ниже, что вы думаете о наших новых группах в российских соцсетях.

Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних новостей!