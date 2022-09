En el último trimestre del 2020, la comunidad de criptomonedas se sorprendió cuando Paypal anunció a fin de año el soporte de varias monedas digitales en su plataforma. Con millones de usuarios en todo el mundo, esta podría ser una excelente oportunidad para que la industria de las criptomonedas gane exposición mundial.

Pero cuando se trata de la conveniencia de utilizar monedas digitales, ¿qué es lo que diferencia a este gigante financiero de otros miles de mercados de criptomonedas? ¿Es Paypal el mejor lugar para comprar fracciones de BTC o en cambio deberías comprar bitcoin en Paxful? ¡Descubramos juntos la respuesta!

¿Debería comprar criptomonedas en PayPal?

Hay muchas cosas a tener en cuenta cuando se trata de tus finanzas. Así que si te está costando decidir si deberías comprar, vender y almacenar BTC en esta nueva plataforma en el mercado o continuar utilizando mercados de criptomonedas tan conocidos como Paxful, aquí tienes algunos beneficios y desventajas que te pueden interesar.

Empecemos por el lado positivo…

✔︎ La creación de una cuenta es gratuita. Al igual que con otros monederos móviles, registrarte en PayPal no te costará nada. Simplemente tienes que proporcionar toda la información solicitada y completar algunos procedimientos de registro.

✔︎ La plataforma acepta varias criptomonedas. Actualmente, PayPal admite cuatro monedas digitales: bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH), ethereum (ETH) y litecoin (LTC). Esto es una excelente noticia si estás planeando experimentar con diferentes criptomonedas.

✔︎ Puedes comprar criptomonedas fácilmente utilizando tu cuenta de PayPal. Puedes comprar fracciones de BTC utilizando tu saldo de PayPal Cash o Cash Plus, o una tarjeta de débito o crédito vinculada a tu cuenta de PayPal.

✔︎ Las ganancias que obtengas de la venta de criptomonedas se agregarán automáticamente a tu cuenta de PayPal. Puedes utilizar tus ganancias como si fueran fondos convencionales o depositarlas en tu tarjeta de débito o cuenta bancaria vinculada a tu cuenta de PayPal.

✔︎ Puedes comprar fracciones de BTC por tan solo 1 USD. Incluso con el aumento de precio de las criptomonedas, no necesitarás miles de dólares para empezar. Comienza con poco y ve aumentando hasta llegar a transacciones más grandes.

✔︎ PayPal es un conocido y respetado proveedor de servicios financieros. En la actualidad, presta servicios a más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Si la plataforma expande sus servicios de criptomonedas a nivel mundial, puede introducir BTC y otras monedas digitales a millones de usuarios en poco tiempo.

Estas características pueden parecer prometedoras, pero veamos la otra cara de la moneda antes de tomar cualquier decisión precipitada.

¿Por qué no debería comprar criptomonedas en Paypal?

✘ Los servicios de criptomonedas en PayPal son exclusivamente para los usuarios de Estados Unidos. Actualmente, solo los usuarios de PayPal en Estados Unidos (excepto Hawái) pueden comprar, vender y almacenar criptomonedas. Por lo tanto, si vives fuera de los Estados Unidos, es posible que quieras empezar con un mercado de criptomonedas que esté disponible en tu país.

✘ No puedes usar tus criptomonedas para enviar dinero o pagar con PayPal. Las compras y transferencias de dinero con tu saldo de criptomonedas aún no están permitidas en la plataforma. Para para realizar pagos con tus criptomonedas, tienes que venderlas y convertirlas a USD en PayPal, lo que supone una complejidad adicional, especialmente si utilizas criptomonedas de forma habitual.

✘ Solo tienes tres formas de comprar BTC en PayPal. Sus opciones incluyen PayPal Cash, PayPal Cash Plus y una tarjeta de débito o cuenta bancaria vinculada a PayPal. Si es la primera vez que lo usas, es posible que tengas que explorar un poco más la plataforma para aprender a manejarla.

✘ No puedes transferir tus criptomonedas a otros monederos. Esta es una de las principales preocupaciones de muchos entusiastas de las criptomonedas. Por ahora, todas las criptomonedas compradas en PayPal se quedarán en PayPal, no en tu monedero de criptomonedas. Al mismo tiempo, las criptomonedas que compres fuera de la plataforma no pueden ser transferidas a tu monedero de PayPal (¡estamos sintiendo algo de exclusividad aquí!).

✘ La plataforma no admite el comercio peer-to-peer. Al menos, “no por el momento”. Todavía no puedes comprar criptomonedas a tus amigos dentro y fuera de la plataforma de PayPal utilizando tu saldo de criptomonedas. Como mencionamos anteriormente, primero tienes que vender tus activos y convertirlos a USD en PayPal.

✘ No te proporcionarán una clave privada. Como estás comprando, vendiendo y almacenando en una plataforma altamente centralizada, no gestionarás tus propias claves privadas. Solo tienes que entrar en tu cuenta y acceder a tus fondos de BTC.

Entonces, ¿debes comprar o no? Eso depende únicamente de ti. Si eres un usuario experimentado de PayPal que vive en los Estados Unidos y quieres usar tu cuenta directamente para comprar BTC, BCH, LTC o ETH, entonces este puede ser un buen comienzo.

¿Por qué debería comprar bitcoin en Paxful?

Si vives en Hawái o en otra parte del mundo y realmente quieres ser propietario de bitcoin, puedes considerar comprar BTC en Paxful. No tendrás que preocuparte por experimentar los inconvenientes antes mencionados, solo las conveniencias de comerciar, como por ejemplo:

Tarifas mínimas . Paxful te permite comprar fracciones de bitcoin pagando tarifas muy bajas o nulas.

. Paxful te permite comprar fracciones de bitcoin pagando tarifas muy bajas o nulas. Disponibilidad . Puedes comprar y vender bitcoin y otras criptomonedas a nivel local e internacional, así como retirar tus fondos cuando quieras.

. Puedes comprar y vender bitcoin y otras criptomonedas a nivel local e internacional, así como retirar tus fondos cuando quieras. Conveniencia . Dado que los mercados de criptomonedas nunca duermen, lo mejor sería tener un monedero de bitcoin en el que puedas comprobar tus fondos a través del teléfono, las 24 horas del día. Paxful también ofrece más de 350 formas de comprar bitcoin , incluyendo las principales formas de pago en tu país.

. Dado que los mercados de criptomonedas nunca duermen, lo mejor sería tener un monedero de bitcoin en el que puedas comprobar tus fondos a través del teléfono, las 24 horas del día. Paxful también ofrece , incluyendo las principales formas de pago en tu país. Seguridad . En Paxful, todos los usuarios están obligados a verificar sus cuentas en cumplimiento de la regulación KYC (Conozca a su cliente) para así protegerte tanto a ti como a tu dinero de personas malintencionadas. Esto es especialmente importante cuando estás realizando transacciones con comerciantes de todo el mundo.

. En Paxful, todos los usuarios están obligados a verificar sus cuentas en cumplimiento de la regulación KYC (Conozca a su cliente) para así protegerte tanto a ti como a tu dinero de personas malintencionadas. Esto es especialmente importante cuando estás realizando transacciones con comerciantes de todo el mundo. Mayores oportunidades. A medida que el espacio de las criptomonedas continúa expandiéndose, surgirán cada vez más oportunidades financieras. Paxful ofrece un entorno de comercio en el que puedes buscar excelentes ofertas de BTC de otros comerciantes y construir conexiones duraderas dentro y fuera de tu país.

No te preocupes si Paxful no está disponible en tu región, ten en cuenta estos aspectos cuando busques un mercado de bitcoin que esté disponible en tu zona.

¿Estás listo para empezar o continuar tu trayectoria en esta industria en crecimiento? Y lo más importante, ¿probarías los nuevos productos de criptomonedas en PayPal o en cambio usarías Paxful para comprar bitcoin con Paypal?

*El contenido de este artículo es solo para fines informativos. No debe interpretarse tal información u otro material como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.