مع الاكتساب و الارباح المتزايدة للعملات المشفرة ، فإنه ليس من المستغرب أن يرغب الناس في التداول. ومع ذلك ، فإن الأمر ليس بهذه البساطة التي قد نعتقد ، مع ترك عدد قليل منا يسأل: أيهما أكثر ربحية بين التعدين مقابل تداول العملات المشفرة ؟

مع أنه على الرغم من أن هذا السؤال قد يكون من السهل الإجابة عليه للأشخاص ذوي الخبرة ، إلا أنه أصعب قليلاً بالنسبة للأشخاص الذين سمعوا عن التعدين أو التداول فقط. يمكن حل ذلك بسهولة عندما ننظر إلى كيفية اختلاف أحدهما عن الآخر.

مزايا تعدين البيتكوين

لنبدأ بـ تعدين البيتكوين . التعدين ، بعبارات بسيطة ، هو عندما يستخدم الناس أجهزة الكمبيوتر لإيجاد وحدات جديدة من العملة المشفرة. هذه هي الطريقة التي نضع بها عملات معدنية جديدة نتداولها في النهاية على منصة باكسفول Paxful.

وظيفة أخرى لتعدين التشفير هي التحقق من المعاملات التي يتم تسهيلها من خلال شبكة التشفير ، مما يجعل هذا أحد المكونات الأساسية لتطوير وصيانة دفتر الأستاذ كتل البلوكتشين blockchain.

بعض مزايا دخول سوق العملات المشفرة من خلال تعدين العملات المشفرة هي:

مخاطرة منخفضة نسبياً

“ماذا عن التكاليف؟” يمكنك القول. نظرًا لأنك ستقرر متى يجب أن تتعامل مع الألغام ، وما الذي يجب أن تتعامل معه ، ومقدار الألغام ، فسيكون من السهل عليك قياس مقدار المخاطرة التي ستتعرض لها.

لديك سيطرة مباشرة على العملات المشفرة القادمة

وبالمثل ، نظرًا لأنك ستكون الشخص الذي يقرر وقت تشغيل أجهزتك ، فأنت تتحكم بشكل كامل في العملة المشفرة القادمة. قد يعمل هذا فقط من أجلك إذا كنت تريد التعدين أثناء تواجدك الفعلي ، ولكنها طريقة المثالية للتأكد من أنك ستكون دائماً على إطلاع.

يمكنك بسهولة تحريك العملات المشفرة الخاصة بك

في حين أنه من الصحيح أنه لا يمكنك التنقيب بدون محفظة العملات المشفرة ، فإن كونك عامل تعدين مشفر سيظل يتمتع بالمزايا – واحدة من هذه المزايا هي سهولة الوصول إلى عملتك المشفرة. هذا يعني أنك إذا قررت بيع أو تداول عملاتك المشفرة المُعدَّنة ، فيجب أن يكون الأمر بسيطًا مثل النقر على بعض الأزرار.

عيوب تعدين البيتكوين

الآن بعد أن ناقشنا المزايا ، دعنا نلقي نظرة على ما قد يحولك بعيدًا عن التنقيب عن العملات المشفرة. بشكل عام ، يرى الناس هذه على أنها مشاكل في تعدين العملات المشفرة:

أجهزة ومعدات باهظة الثمن

يقوم عمال مناجم البيتكوين بحل المعادلات الرياضية من أجل تعدين كتل العملة المشفرة. لكي تتنافس مع عمال المناجم الآخرين ، ستحتاج إلى بعض المعدات باهظة الثمن.

لقد رأينا كيف أثر ذلك على صناعة ألعاب الكمبيوتر العام الماضي عندما تم شراء الدفعة الحالية من وحدات معالجة الرسومات (GPU) من NVIDIA بكميات كبيرة من قبل عمال المناجم المشفرة ، مما تسبب في زيادة كبيرة في أسعار وحدة معالجة الرسومات.

تكاليف الطاقة

في حين أن التأثير البيئي واستهلاك الطاقة لتعدين البيتكوين قد يكون مبالغًا فيه بشكل كبير ، فإن ما يبقى صحيحًا هو التكلفة التي ستواجهها بمجرد بدء العمليات.

لا يهم إذا كان لديك أحدث وأفضل تقنيات الحوسبة – ستظل بحاجة إلى استهلاك الطاقة إذا كنت تريد تعدين البيتكوين. هذا هو السبب في أن الكثير من عمال التنقيب عن العملات المشفرة ينتهي بهم الأمر بالانتقال إلى البلدان الصديقة للعملات المشفرة (أي البلدان ذات تكلفة الكهرباء الأرخص واتصالات الإنترنت الأسرع) فقط لتقليل التكاليف.

معدل ربح بطيء

يمكن أن يكون تقسيم البيتكوين إلى النصف سبباُ لأرباح عمال المناجم المشفرة. يحدث هالفينج بيتكوين Bitcoin halving في كل مرة يتم فيها تعدين 210,000 كتلة ، مما يعني أن المعدنين اللاحقين سيحصلون فقط على نصف العملات التي قد يكسبونها.

هذا لا يتحدث حتى عن صعوبة التعدين في المقام الأول. كما قلنا سابقاً ، ما لم يكن لديك رأس مال كبير للعمل به ، فإن استخدام معدات دون المستوى سيجعل هذه العملية أبطأ.

مخاوف تنظيمية

ليس سراً أن البيتكوين و العملات المشفرة الأخرى كانت محاطة بالجدل في الماضي.

من استخدامها في عمليات الشراء على منصات السوق السوداء على شبكة الويب المظلمة إلى عدم استقرار سعرها ، كما أدخلت أكثر من بضع حكومات لوائح بشأن العملات المشفرة. الصين ، على سبيل المثال ، حظرت تعدين العملات المشفرة ومعاملاتها في البلاد.

مزايا تداول البيتكوين

الآن ، وصلنا إلى تداول البيتكوين Bitcoin . إذا أردنا إلقاء نظرة على التعدين مقابل تداول العملات المشفرة ، علينا أن نفهم ما ينطوي عليه التداول.

في الوقت الحالي ، يشبه سوق تداول العملات المشفرة إلى حد كبير سوق الأوراق المالية التقليدية. الاختلاف الوحيد هو الطبيعة اللامركزية ووجود البورصات اللامركزية (DEXs) ، حيث لا يوجد سوى القليل من مراقبة السلوك التجاري أو منعدمة. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل تداول البيتكوين مفيداً:

إمكانات عالية للربح

هذا هو السبب الذي جعل الكثير من الناس يشعرون بالفضول بشأن تداول العملات المشفرة . كما هو الحال في سوق الأسهم ، يمكن للأشخاص المتمرسين مالياً توقع مكاسب كبيرة في تداولهم. من المحتمل أن تعني المخاطر العالية أرباح عالية في هذا السيناريو.

نتائج فورية

على عكس التعدين المشفر ، حيث يتعين على المعدنين انتظار التحقق من أنهم كانوا أول من قام بتعدين الكتلة فوق فترة الانتظار التي تنطوي عليها مرحلة الحساب ، سيرى متداولو العملات المشفرة على الفور ثمار أفعالهم.

هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يستمتعون بتداول العملات المشفرة ، وخاصة المتداولين اليوميين. إنها عادة يسهل تطويرها بنتائج سريعة ، مما يمنح المستخدمين المزيد من الدافع للمتابعة.

من السهل الدخول في

كامتداد للطبيعة اللامركزية للبيتكوين ، فقد أصبحت الآن مشروعًا يسهل الوصول إليه للغاية للأشخاص من خلفيات مختلفة. يذهب هذا إلى أبعد من ذلك بالنسبة لمنصات النظير للنظير حيث حتى المناطق المحرومة من البنوك تكون مجانية للمشاركة.

على سبيل المثال ، يتيح التداول في باكسفول Paxful للأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية التداول بنشاط باستخدام هواتفهم فقط من خلال اتصال بالإنترنت.

عيوب تداول البيتكوين

بطبيعة الحال ، لا بد أن يكون لتداول العملات المشفرة عيوبه الخاصة. حتى إذا كنت قد قرأت عن طرق جني الأموال من تداول البيتكوين Bitcoin ، فأنت لا تزال تواجه مخاطر معينة في السوق.

ينطوي على مخاطر عالية

هل تتذكر ما قلناه عن كيفية تداول العملات المشفرة تمامًا مثل سوق الأسهم التقليدي مع المكاسب المحتملة؟ تمامًا مثل سوق الأوراق المالية ، فإن سوق تداول العملات المشفرة هو أحد الأسواق التي قد تخسر فيها أيضًا الكثير من المال.

لقد تحدثنا عن هذا من قبل ، حيث يمكن أن تؤثر سلوكيات تداول معينة على فعالية تداولاتك. يمكن تجنب هذا ولكنه يستلزم اتباع النقطة التالية.

يتطلب بحثا مكثفاً

لا تزال العملات المشفرة غريبة إلى حد ما بالنسبة للبعض. بعد كل شيء ، تم تقديم البيتكوين Bitcoin فقط في عام 2009. ومع ذلك ، هناك الكثير من الموارد عبر الإنترنت حيث يمكنك التعلم من تجارب الآخرين والأخطاء.

ولكن هذا يعني أيضًا أن عليك أن تخضع لها بجدية. لا ، نحن لا نتحدث عن المعرفة. إنما سيتطلب منك فهم ما يحدث.

يحتاج إلى مراقبة مستمرة لأسواق العملات المشفرة

سيتمكن أي نوع من المتداولين من إخبارك بالوقت الذي يقضونه في التحديق في الشاشات فقط للحصول على فكرة عما يحدث في السوق.

إذا كنت تخطط لأن تصبح مستثمرًا بكثافة في العملات المشفرة ، فقد يكون الوقت قد حان لبدء الممارسة. بالطبع ، هناك طرق للتغلب على هذا الأمر ، حيث يستخدم بعض الأشخاص روبوتات تداول العملات المشفرة لمساعدتهم على تتبع أنماط معينة.

تعدين أو تداول العملات المشفرة: أيهما تختار؟

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون برأس المال والخبرة التكنولوجية الغوص مباشرة في تعدين العملات المشفرة ، بينما قد يفضل الآخرون وتيرة أكثر قابلية للإدارة ونتائج أسرع لتداول العملات المشفرة. سيكون لكل شخص تفضيلاته الخاصة بكيفية ربح المال.

يجب تحديد الاختيار بين التعدين أو تداول العملات المشفرة بمجرد تقييم وضعك المالي وبذل العناية المطلوبة.

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