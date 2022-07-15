تداول بطاقات الهدايا ضخم على Paxful. لا يتوفر فقط الآلاف من العروض الموثوقة لبطاقات الهدايا المختلفة، بل هناك أيضًا الكثير من الأشخاص الذين يستخدمونها كطريقة رئيسية لتداول البيتكوين.

ننفذ إجراءات أمنية صارمة للتأكد من أنك تتاجر ببطاقات الهدايا في مكان آمن. ومع ذلك، يمكنك أيضًا القيام بدورك في التداول بأمان. قدمها بعض زملائك المتداولين، فيما يلي أفضل الممارسات التي يجب اتباعها لضمان الأمان عند تداول بطاقات الهدايا بعملة البيتكوين على Paxful:

أفضل الممارسات: شراء البيتكوين ببطاقات الهدايا بأمان

قدم دليلاً إلى البائع. امنح البائع دليلًا على أن بطاقة الهدايا صالحة، وأنك اشتريتها بنفسك (صورة من الإيصال)، وأثبت أنك تملكها بالفعل (صورة لبطاقة الهدايا ولقطة شاشة لرصيد بطاقة الهدايا).

امنح البائع دليلًا على أن بطاقة الهدايا صالحة، وأنك اشتريتها بنفسك (صورة من الإيصال)، وأثبت أنك تملكها بالفعل (صورة لبطاقة الهدايا ولقطة شاشة لرصيد بطاقة الهدايا). خذ لقطات شاشة أو سجل التداول. الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر أنك متداول نزيه ستساعد بشكل كبير قضيتك في حالة النزاع.

الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر أنك متداول نزيه ستساعد بشكل كبير قضيتك في حالة النزاع. لا تحمّل أي صور حتى يُطلب منك ذلك. قبل المضي قدمًا وإرسال مدفوعاتك، انتظر حتى يطلب منك البائع على وجه التحديد إرسال صورة لرمز بطاقة الهدية الخاصة بك.

قبل المضي قدمًا وإرسال مدفوعاتك، انتظر حتى يطلب منك البائع على وجه التحديد إرسال صورة لرمز بطاقة الهدية الخاصة بك. لا تسترد قيمة بطاقات الهدايا في فترة زمنية قصيرة. قد يؤدي استخدام عدد كبير جدًا من رموز بطاقات الهدايا في فترة زمنية قصيرة إلى قيام التجار بتقييد حسابك.

أفضل الممارسات: بيع البيتكوين مقابل بطاقات الهدايا بأمان

بطاقة هدايا American Express؛ وبطاقة هدايا OneVanilla VISA / MasterCard

حدد سلسلة الأرقام للبطاقة التي تقبلها. على سبيل المثال ، تبدأ بـ 4356 .

على سبيل المثال ، تبدأ بـ 4356 . أخبر شريكك التداولي بتأجيل الدفع حتى تطلبه. تأكد من استعدادك لاستلام الدفعة قبل مطالبتهم بإرسالها.

تأكد من استعدادك لاستلام الدفعة قبل مطالبتهم بإرسالها. اسأل عما إذا كانت البطاقة بها رصيد كامل. أخبر المشتري أن رصيد البطاقة يجب أن يكون ممتلئًا حتى تتمكن من قبوله.

أخبر المشتري أن رصيد البطاقة يجب أن يكون ممتلئًا حتى تتمكن من قبوله. تأكد من أن بطاقة الهدايا غير مسجلة. لا تقم بتسجيل البطاقة.

لا تقم بتسجيل البطاقة. اطلب من المشتري تحميل بطاقة الهدايا مع دليل. تأكد من أنها تتضمن الرصيد الحالي إلى جانب الوقت الحالي.

تأكد من أنها تتضمن الرصيد الحالي إلى جانب الوقت الحالي. اطلب جميع معلومات البطاقة . يتضمن هذا رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية و CVV2 (على سبيل المثال XXXXXXXXXXXXX XX / XX XXXX ).

. يتضمن هذا رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية و CVV2 (على سبيل المثال XXXXXXXXXXXXX XX / XX XXXX ). انتظر بضع دقائق لمعالجة البطاقة. إذا تم رفض البطاقة، أخبر شريكك التداولي أنك ستعيد فحصها مرة أخرى بعد ساعة.

بطاقة هدية VISA

حدد سلسلة الأرقام للبطاقة التي تقبلها. على سبيل المثال ، تبدأ بـ 4356 .

على سبيل المثال ، تبدأ بـ 4356 . تأكد من أن بطاقة الهدايا غير مسجلة. لا تقم بتسجيل البطاقة.

لا تقم بتسجيل البطاقة. اطلب من المشتري تحميل بطاقة الهدايا مع دليل . يتضمن ذلك لقطة شاشة لرصيد البطاقة وسجل المعاملات والوقت الحالي. إذا كانوا لا يعرفون كيفية التحقق من الرصيد، فيمكنك إعادة توجيههم إلى موقع الويب هذا .

. يتضمن ذلك لقطة شاشة لرصيد البطاقة وسجل المعاملات والوقت الحالي. إذا كانوا لا يعرفون كيفية التحقق من الرصيد، فيمكنك إعادة توجيههم إلى موقع الويب هذا . اطلب صورًا واضحة . يتضمن ذلك صورة واضحة للجزء الأمامي والخلفي للبطاقة. تأكد من أنه يمكنك قراءة جميع التفاصيل بسهولة من الصور.

بطاقة هدايا Walmart

حدد سلسلة الأرقام للبطاقة التي تقبلها. على سبيل المثال ، تبدأ بـ 4356 .

على سبيل المثال ، تبدأ بـ 4356 . تأكد من أن بطاقة الهدايا غير مسجلة. لا تقم بتسجيل البطاقة.

لا تقم بتسجيل البطاقة. اسأل عما إذا كانت البطاقة بها رصيد كامل. أخبر المشتري أن رصيد البطاقة يجب أن يكون ممتلئًا حتى تتمكن من قبوله.

أخبر المشتري أن رصيد البطاقة يجب أن يكون ممتلئًا حتى تتمكن من قبوله. اطلب من المشتري تحميل بطاقة الهدايا مع دليل. اطلب منهم كتابة الأرقام الأربعة الأولى من البطاقة، وتاريخ ووقت شراء بطاقة الهدايا (ظاهرة على الإيصال)، ثم الرقم الكامل لبطاقة الهدايا. بالإضافة إلى ذلك، اطلب منهم تحميل لقطة شاشة للرصيد إلى جانب الوقت الحالي.

اطلب منهم كتابة الأرقام الأربعة الأولى من البطاقة، وتاريخ ووقت شراء بطاقة الهدايا (ظاهرة على الإيصال)، ثم الرقم الكامل لبطاقة الهدايا. بالإضافة إلى ذلك، اطلب منهم تحميل لقطة شاشة للرصيد إلى جانب الوقت الحالي. اطلب صوراً واضحة. يتضمن ذلك صورة واضحة للجزء الأمامي والخلفي للبطاقة. تأكد من أنه يمكنك قراءة جميع التفاصيل بسهولة من الصورة.

بطاقة هدايا Amazon

اطلب من المشتري تحميل بطاقة الهدايا مع دليل. يتضمن هذا صورة من الإيصال.

يتضمن هذا صورة من الإيصال. ألق نظرة فاحصة على الإيصال. تحقق مما إذا كان الإيصال باسم شريكك التجاري وانظر إلى تاريخ الشراء.

تحقق مما إذا كان الإيصال باسم شريكك التجاري وانظر إلى تاريخ الشراء. اسأل عما إذا كان حسابهم مقيدًا على Amazon. اسألهم عن عدد المرات التي يبيعون فيها بطاقات هدايا أمازون – إذا فعلوا ذلك كثيرًا، فمن المحتمل أن حسابهم مقيد.

تعلم كيفية تداول البيتكوين بأمان

عندما تتداول البيتكوين، من المهم أن تتعلم كيفية تقليل المخاطر بأي طريقة ممكنة. القيام بذلك سيمنحك مزيدًا من الأمان على أموالك ويسمح لك بأن تكون أفضل متداول يمكن أن تكون على Paxful.

إذا كنت تريد تجربة تداول آلية أكثر، فتأكد من إطلاعك على مركز بطاقات الهدايا !