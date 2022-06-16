لبناء مجتمع بيتكوين بنسبة 100٪، نُعلّم الجميع كيفية الحفاظ على الحماية عند التداول. كما هو الحال في أي نوع من الاستثمار، قد يكون هناك أشخاص يحاولون استغلال حماستك والوصول في نهاية المطاف إلى أموالك. لمساعدتك في حماية أموالك، قمنا بتجميع قائمة بالأساليب الشائعة التي قد يستخدمها هؤلاء المخترقون للوصول إلى أموالك بشكل غير قانوني.

من خلال هذا، ستكتشف كيفية حماية البيتكوين من عمليات الاحتيال هذه من البداية. كلما زادت معرفتك، زادت قدرتك في الحفاظ على أمان أموالك. بدون مزيد من المقدمات، إليك بعض أكثر أنواع الممارسات الخاطئة شيوعًا التي قد تواجهها:

مخططات بونزي (الدفع للمستثمرين الأقدم من المستثمرين الجُدد)

عادةً ما يخبر المحتالون ضحاياهم بأنهم سيستخدمون الأموال التي تم استثمارها لتحقيق ربح من شراء البيتكوين وبيعه. بعد ذلك، سيجذبونهم من خلال الوعود بعائدات جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها. في الواقع، يستخدمون الأموال من المستثمرين الجدد لسداد مستثمريهم القدامى، مما يعطيهم الوهم بأن النظام يعمل – وأن الوعود يتم الوفاء بها.

يتم تضليل المستثمرين للاعتقاد بأنهم يكسبون الأموال من الأعمال التجارية التي قاموا بتمويلها. ومع ذلك، في الواقع، لا يتم تحقيق أي دخل؛ يتم نقل الأموال فقط. بمجرد أن يقرر المستثمرون الحصول على النقد، ينهار المخطط بأكمله – مما يؤدي إلى خسارة أموال الجميع في هذه العملية.

لتجنّب ذلك: لست بحاجة إلى توظيف أي شخص للاستثمار في البيتكوين. يمكنك شراء البيتكوين بنفسك على Paxful وكسبه من خلال تداوله في السوق أو حتى الاحتفاظ به. بهذه الطريقة، سيكون الأمر أكثر أمانًا نظرًا لأنه لا أحد سواك لديه حق الوصول إلى البيتكوين.

عمليات الاحتيال في التعدين السحابي

عندما تم تقديمه لأول مرة، كان تعدين البيتكوين الطريقة الوحيدة للحصول عليه. لم تكن المنافسة صعبة، مما جعل التعدين مثمرًا للغاية في ذلك الوقت. ومع ذلك، مع استمرار تطوّر البيتكوين واكتساب الشعبية، دخل أشخاص جدد ومحترفون سوق تعدين البيتكوين بمعدات قوية – مما يصعّب الربح على الشخص العادي.

عرضت شركات التعدين السحابي حلاً محتملاً لذلك: في مقابل القدرة الحاسوبية، كل ما عليك فعله هو منحهم جزءًا من أرباحك – وضع مربح للطرفين، أليس كذلك؟

لسوء الحظ، ليس هذا هو الحال دائمًا. عادةً ما تكون عقود التعدين هذه عاملاً في صعوبة التعدين – مما يقلل من أرباحك كلما ازداد مستوى الصعوبة. في معظم الحالات، ستتناسب مع الأشخاص لأنهم سيكسبون المال من بيع عملات البيتكوين بسعر أعلى. ومع ذلك، فإن الشيء المهم الذي يجب تذكره هنا هو أن سعر البيتكوين يتناسب طرديًا مع صعوبة التعدين (كلما ارتفع السعر، زادت صعوبة التعدين).

وكنتيجة لذلك، بدأ الكثير من الأشخاص يعتقدون أن مخططات التعدين السحابي ليست سوى مخططات بونزي. بدلاً من الاستعانة بمزرعة خوادم عن بُعد للقيام بالتعدين، فمن المرجح أن تستخدم مجموعة من الأشخاص تكتيكات المخطط الهرمي للدفع للمشتركين القدامى من أرباح المشتركين الجدد.

من الجدير بالذكر أنه ليست كل شركات التعدين السحابي عبارة عن مخططات. ومع ذلك، من المحتمل أن تحدد الأنظمة القانونية صعوبة التعدين وأنظمة التأجير بطريقة تزيد من أرباحها الخاصة – مما يعني أن المنزل دائمًا يفوز.

لتجنب ذلك: تتمثل الطريقة البسيطة لتجنب هذه المخططات في عدم الاستثمار فيها على الإطلاق. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنه أمر لا بد منه، فتأكد من قراءة جميع الوثائق بحرص شديد.

عمليات الاحتيال من خلال البريد الإلكتروني

نحن في مرحلة من عصر الإنترنت يعرف فيها الكثير من الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني الضارة. هذه هي رسائل البريد الإلكتروني التي تسبب القلق وعدم اليقين والشك لدى الأشخاص – سواء كانت مطالبة ابتزاز فارغة أو مسابقة مزيّفة فُزت بها. لإعطائك فكرة أفضل، إليك مثال على أحدها:

أعرف كلمة مرورك وهي: 32413241jobs تمت إصابتك بالبرمجيات الضارة الخاصة بي، RAT (أداة الإدارة عن بُعد)، أثناء تصفح الويب حيث تم وضع النافذة المدمجة في الخلفية وتمت إعادة توجيهك إلى حزمة استغلال الثغرات، ولم تتم ترقية متصفحك لذا فقد تعرضت للاختراق! منحتني البرمجيات الضارة الخاصة بي التحكم الكامل في جهاز الكمبيوتر لديك وأصبحت أمتلك إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك (انظر كلمة المرور أعلاه)! لقد جمعت كل بياناتك الخاصة! أنت تدرك ما أعنيه – أصبحت أعرف كل أسرارك – أنت تعلم أن هذه ليست مزحة! بعد ذلك أزلت البرمجيات الضارة الخاصة بي، حتى لا أترك أي أثر. إذا لم تدفع لي 1800 دولار بالضبط بعملة البيتكوين (BTC)، فسأنشر جميع بياناتك، وأرسلها إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني، وسأنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي! كلانا يعلم – هذا سعر جيد جدًا – مقارنة بتحويل حياتك إلى جحيم! سأعطيك مهلة لمدة يومين لأحصل على البيتكوين (BTC) والدفع! إحدى طرق تبديل العملات هي منصة paxful.com (هناك عدة طرق لشراء عملة البيتكوين)، والطريقة الأخرى هي www.coinbase.com يمكنك أيضًا البحث على Google للعثور على مواقع أخرى، “من أين أشتري البيتكوين؟” عنوان محفظة البيتكوين الخاصة بي هو: 1GmebPccNzPrkFiWknizbsCfzgXv27JGZP انسخ عنوان المحفظة وقم بلصقه، فهو (حساس لحالة الأحرف) بعد استلام المدفوعات، سأحذف كافة بياناتك ويمكنك أن تعيش بأمان كما كنت من قبل. إذا تلقيت رسالة البريد الإلكتروني هذه عدة مرات، فمن المؤكد أنك قرأتها. قد تجعل الأمور أسوأ، إذا عرضت رسالة البريد الإلكتروني هذه لأي شخص – يجب أن يظل هذا سرنا الصغير!

لنتعرف على هذا الأمر. هناك بعض الأشياء الخاطئة في رسالة البريد الإلكتروني هذه:

تحية غير مألوفة – ينتقل المرسل مباشرة إلى تهديد غير واقعي بقوله “أعرف كلمة مرورك وهي 32413241jobs” مما يجعلك على الفور متوترًا وعلى أعصابك. يعد التخويف أسلوبًا شائعًا لمخططات التصيد الاحتيالي.

– ينتقل المرسل مباشرة إلى تهديد غير واقعي بقوله “أعرف كلمة مرورك وهي 32413241jobs” مما يجعلك على الفور متوترًا وعلى أعصابك. يعد التخويف أسلوبًا شائعًا لمخططات التصيد الاحتيالي. الأخطاء الإملائية والنحوية – كان واضحًا من البداية أن رسالة البريد الإلكتروني هذه لم تتم صياغتها من قبل محترف – فهناك الكثير من الأخطاء المطبعية بالإضافة إلى الأخطاء النحوية والإملائية. يُفترض بأن يكون هذا بمثابة علامة تحذيرية فورية لأي شخص يتلقاها.

– كان واضحًا من البداية أن رسالة البريد الإلكتروني هذه لم تتم صياغتها من قبل محترف – فهناك الكثير من الأخطاء المطبعية بالإضافة إلى الأخطاء النحوية والإملائية. يُفترض بأن يكون هذا بمثابة علامة تحذيرية فورية لأي شخص يتلقاها. التهديدات – بقوله “إذا لم تدفع لي 1800 دولار بالضبط بعملة البيتكوين (BTC)، فسأنشر جميع بياناتك، وأرسلها إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني، وسأنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي،” يضاعف المرسل التهديدات ليحثك على التصرف بشكل غير عقلاني. كما أنه يضيف تهديدات أخرى مثل “مقارنة بتحويل حياتك إلى جحيم” و“قد تجعل الامور أسوأ، إذا عرضت رسالة البريد الإلكتروني هذه لأي شخص.”

إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني كهذه، فاحظر المرسِل، وأبلِغ عن الحساب، ولا تدفع له. تلعب مثل هؤلاء الأشخاص لعبة أرقام وترسل هذا البريد الإلكتروني إلى آلاف الأشخاص، على أمل أن يقع احدهم في الفخ. في الواقع، غالبًا ما يستخدمون حسابًا آليًا لأتمتة العملية بالكامل.

لتجنّب ذلك: سيضغط عليك هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني لإرسال الأموال، لذا مهما حدث، لا تعر أي اهتمام. إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تعرض أيًا من الخصائص المذكورة أعلاه أو جميعها، فاحظر المرسِل وضع علامة على الرسالة كغير مرغوب فيها أو احذف رسالة البريد الإلكتروني على الفور.

عمليات التبادل المزيفة

هناك بعض الأشخاص الذين أنشأوا عمليات تبادل مزيفة لإقناع الأشخاص بأنهم استثمروا في عملة البيتكوين. بعد استلام الدفع، لن يتلقى المشتري عملة البيتكوين أبدًا ويمكن للأشخاص الذين أنشأوا عملية التبادل المزيفة الهروب بالأموال. ومن الأمثلة على ذلك، منصة BitKRX. تم كشف المنصة عام 2017، وتنكّرت كشركة تابعة لبورصة كوريا الجنوبية KRX – أكبر منصة تداول مالية في البلاد.

لتجنّب ذلك: قبل أن تضع أي من أموالك التي حصلت عليها بشق الأنفس، تأكّد من أن المنصة الذي تتداول عليها تتمتّع بسمعة حسنة وقانونية. تحقق مما إذا كانت تخضع للتنظيم الحكومي وقم بإجراء بحث حول الأشخاص الذين تداولوا على المنصة من قبل.

Paxful عبارة عن منصة تنظمها الحكومة وتعد مكانًا موثوقًا به لتداول البيتكوين منذ تأسيسها عام 2015. نحن نلتزم بجميع قوانين ومعايير اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال، مما يجعل Paxful إحدى أكثر المنصات أمانًا في مجتمع العملات المشفرة.

المحافظ الرقمية المزيفة

أحيانًا، يقع الأشخاص الذين يحتاجون إلى إنشاء رمز الاستجابة السريعة لمحافظهم كضحايا لهذا الأسلوب. سيقوم الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة باستخدام البرمجيات الضارة لإنشاء رمز الاستجابة السريعة لمحافظهم بدلاً من محفظتك – لإعادة توجيه كل الأموال إلى محافظهم. حتى أن بعضهم يصل إلى حد إنشاء عناوين محفظة متشابهة الشكل لمنح الضحايا إحساسًا زائفًا بالأمان.

في الواقع، أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن 4 من 5 نتائج بحث على Google كانت عبارة عن “مولدات رمز الاستجابة السريعة للبيتكوين” والتي تعد مراحل لهذا النوع من الاحتيال.

لتجنّب ذلك: بدلاً من البحث عن مولد لرمز الاستجابة السريعة على جوجل للحصول على محفظة بيتكوين، سجّل الاشتراك مع Paxful واحصل على محفظة بيتكوين فعلية خاصة بك والتي يمكنك استخدامها لتداول عملة البيتكوين أو إدارتها أو إرسالها/استلامها.

رموز الاستجابة السريعة المزيفة

بصرف النظر عن المحافظ الرقمية المزيفة، هناك عمليات احتيال أخرى متعلقة برمز الاستجابة السريعة يجب البحث عنها – سواء في العالم الحقيقي أو في العالم الرقمي.

سيطبع بعض الأشخاص رموز الاستجابة السريعة على الملصقات ثم يلصقونها على الملصقات الأصلية، مما يؤدي إلى دفع المدفوعات إلى محافظهم بدلاً من المكان الذي من المفترض أن تذهب إليه. سيقوم الآخرون بإرفاقها برسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والمواقع المزيفة لمحاولة خداعك لدفعها.

لتجنّب ذلك: قبل تقديم أي معلومات أو دفع، تأكد من التحقق من الرابط المرفق برمز الاستجابة السريعة ومعرفة ما إذا كانت هناك أية أخطاء في عنوان URL. فكّر مليًا قبل مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في رسالة بريد إلكتروني. إذا كنت تسدد مدفوعات لمتجر فعلي، فتحقق لمعرفة ما إذا كان هناك رمز استجابة سريعة تم لصقه فوق رمز آخر.

مواقع التصيّد الاحتيالي

يقوم الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة باستنساخ عمليات التبادل والمنصات الشائعة في محاولة لخداع مستخدميهم والحصول على معلوماتهم الشخصية. حتى أنهم قد يرسلون رسائل بريد إلكتروني تحتوي على رابط لمواقع الويب هذه ويخفون البريد الإلكتروني ليبدو وكأنه جاء من بورصة أو منصة ذات سمعة حسنة.

لتجنّب ذلك: تحقق من عنوان URL لموقع الويب الذي تستخدمه وتأكّد من أنه مطابق للرابط الرسمي. إذا لم يكن مطابقًا، فمن المحتمل أنه موقع ويب مزيف. هناك شيء آخر يمكنك القيام به وهو تمكين المصادقة الثنائية (2FA) بحيث تتلقى إشعارًا على هاتفك إذا قام شخص ما باختراق أمان محفظتك.

مخططات الضخ والتفريغ

يشير مخطط الضخ والتفريغ إلى دعاية التصنيع لتوليد معلومات خاطئة حول مشروع عملة مشفّرة قادم. دون الاعتقاد بضرورة المشروع، سيشتري الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة كمية كبيرة من العملات المعدنية بسعر منخفض جدًا ثم يقومون بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج الشخصي.

بمجرد أن يصل السعر إلى أعلى مستوياته، سيبيعون جميع أصولهم — مما يتسبب في انخفاض كبير نتيجة لذلك. هذا يجعل المستثمرين يحتفظون بعملة لا قيمة لها ويخسرون الكثير من الاموال خلال هذه العملية.

هذا النوع من المخططات واضح جدًا في تطبيقات المراسلة الشائعة مثل Tiktok وYoutube وDiscord وTelegram وViber. سيعلمونك بمشروع جديد، ويقنعوك بالشراء مبكرًا قبل الإصدار الرسمي، ثم يستولون على أموالك.

لتجنّب ذلك: أجرِ أبحاثك لتعلم كيف يبدو مخطط الضخ والتفريغ ولا تبني قراراتك الاستثمارية على الدعاية. تأكد من البحث في جميع الوثائق المعنية وإلقاء نظرة عليها – المستند التعريفي وملفات التعريف لوسائل التواصل الاجتماعي للمطورين وبيانات عن حاملي العملات. إذا كانت تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها أو كانت هناك تناقضات مثيرة للشك، فمن المحتمل أن يكون المشروع مجرد سحب بساط في انتظار حدوثه.

Cryptojacking (قرصنة العملات الرقمية)

Cryptojacking عبارة عن نوع من الهجمات الإلكترونية التي تستفيد من موارد الكمبيوتر لاستخدامها في عملية التعدين للمخترقين. قد يكون برنامجًا ضارًا مرفقًا برسالة بريد إلكتروني أو ملف تنزيل. بمجرد النقر فوق رابط خبيث أو تنزيل ملف مشبوه، يُصاب جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ونتيجة لذلك، يتباطأ جهازك بل ويزداد سخونة نظرًا لأن عملية التعدين تستهلك قدرة حاسوبية كبيرة في الخلفية دون علمك.

لتجنّب ذلك: تأكّد من تحديث أجهزتك بأحدث التصحيحات والإصلاحات. تأكّد أيضًا من عدم تنزيل البرامج إلا من مصادر موثوقة.

مبادلة بطاقة SIM

تشير مبادلة بطاقة SIM إلى تمكن أحد المخترقين من الوصول إلى هاتفك ومنعك من التحكم على أمل الوصول إلى حساباتك المهمة – المحافظ الرقمية والمعلومات الشخصية وغيرها.

سيتصل الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة بالشركة المشغّلة لهاتفك المحمول ويتظاهرون بأنهم أنت – مدّعين أن الهاتف قد سُرق أو دُمِّر وأن رقم الهاتف بحاجة إلى النقل إلى بطاقة SIM جديدة والتي يمتلكونها بالفعل.

بمجرد إقناع ممثل خدمة العملاء بقانونية مطالبتهم، يتم تحويل رقم هاتفك إلى بطاقة SIM الجديدة. من الآن، سيكون لديهم القدرة على تجاوز جميع المصادقات الثنائية المستندة إلى الرسائل النصية القصيرة على جميع حساباتك. ونظرًا لأن المصادقة الثنائية (2FA) تُستخدم للحصول على كلمات المرور واستعادة الحسابات، فيمكنها بشكل أساسي الاستيلاء على أي من الحسابات عبر الإنترنت المرتبطة برقم هاتفك. يعد أحد أشكال هجوم الهندسة الاجتماعية الذي شهد زيادة هائلة في الحالات المُبلغ عنها في السنوات الأخيرة.

لتجنّب ذلك: بصرف النظر عن حماية بطاقة SIM الفعلية والهاتف الذكي، تأكّد من عدم إعطاء معلومات شخصية للمكالمات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها. بدون هذه المعلومات، لن يكونوا قادرين على تقمص شخصيتك بشكل صحيح وتحويل بياناتك إلى هواتفهم.

الاحتيال في منصات المعاملات بين النظراء

نبذل كل ما بوسعنا من أجل حماية جميع المستخدمين الجديرين بالثقة على Paxful. لدينا أنظمة أمان بالإضافة إلى فريق دعم العملاء الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في أي مشكلات تواجهها. ومع ذلك، قد يساعدك إذا كنت تعرف نوع المخططات التي يحاول المخترقين جذبها إلى Paxful – والتي يمكن تصنيفها في الفئات التالية:

قفل العملة

يشير حجز العملة إلى الموقف الذي يحتفظ فيه المشتري بعملة اليتكوين للبائع في حساب الضمان دون نية إجراء الدفع. في حد ذاته، لا يعد بالضرورة عملية احتيال، ولكن ما يعد كذلك هو الابتزاز الذي يمكن أن يأتي لاحقًا.

هناك نوعان من حجز العملات: الإيجابي والخبيث. قد يفتح الأعضاء الجدد على المنصة عملية تداول وينسون وضع علامة تم الدفع على عملية التداول. في هذا السيناريو، سيتدخل الوسيط وينظر في النزاع – وفي النهاية سيتم إعادة عملة البيتكوين إلى البائع.

ومع ذلك، على الجانب الخبيث من الأمور، هناك أشخاص سيحاولون إغراء البائعين لتحرير البيتكوين دون إجراء دفعة باستخدام أساليب نفسية مثل الضغط على البائع أو إقناعه بأن الدفع في طريقه.

لتجنب ذلك: إذا كنت مشتريًا جديرًا بالثقة على المنصة، فتأكد من وضع علامة على عملية التداول كـ “تم الدفع” بمجرد إرسال الدفعة، حتى يتمكن شريك التداول من التحقق من الدفعة ويمكن لعملية التداول المضي قدمًا وفقًا لذلك. إذا كنت بائعًا وواجهت نوعًا خبيثًا من حجز العملات المعدنية، فلا تحرر البيتكوين، وأبلِغ المستخدم على الفور، ثم ابدأ نزاعًا.

عكس الدفع المتعمد (الاحتيال باسترداد المبلغ المدفوع)

تعد طرق الدفع مثل PayPal وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وبعض المحافظ عبر الإنترنت قابلة للعكس بطبيعتها. يعني ذلك أنه يمكن عكس عملية الدفع إذا وجدت المنصة المقابلة أن عملية التداول مشبوهة – وهو أمر مفتوح للتفسير وقد يختلف اعتمادًا على المنصة.

على الجانب الآخر، تعد معاملات البيتكوين لا رجعة فيها بطبيعتها. إذا تمكن المشتري من إقناع ممثل طريقة الدفع بأن المعاملة مشبوهة، فيمكنه استرداد البيتكوين والأموال الخاصة به – مما يترك البائع خالي الوفاض.

لتجنّب ذلك: ابحث عن متداول جدير بالثقة من خلال التحقق مما إذا كان متداولاً موثوقًا به في Paxful وألقِ نظرة على معاملاته السابقة. هناك طريقة أخرى لحماية نفسك من عمليات الاحتيال بالاسترداد وهي تحويل أموالك على الفور إلى حساب منفصل بعد المعاملة.

رموز بطاقة الهدايا المستخدمة/المزيفة

تعد بطاقات الهدايا إحدى أسهل الطرق وأسرعها وأشهرها لشراء البيتكوين على Paxful – حتى أن الأشخاص يبدأون أعمالهم التجارية الخاصة عبر الإنترنت باستخدام خيارات الدفع ببطاقات الهدايا. ومع ذلك، على الرغم من سهولة استخدامها وشعبيتها، إلا أن هناك أشياء لا تزال بحاجة إلى البحث عنها.

عند بدء عملية تداول بطاقات الهدايا، هناك عدد قليل من المستخدمين الذين سيقومون بإعداد رموز بطاقات هدايا مزيفة أو تم استردادها بالفعل. في هذه الحالة، يستبدل البائع عملة البيتكوين التي حصل عليها بشق الأنفس مقابل بطاقة هدايا لا يمكنه استخدامها.

لتجنّب ذلك: إذا كنت تبيع البيتكوين مقابل بطاقات الهدايا على Paxful، فتأكد من التحقق من رصيد بطاقة الهدايا قبل تحرير البيتكوين من الضمان – سيمكّنك ذلك من ضمان استرداد قيمة أموالك قبل التخلي عن عملات البيتكوين التي حصلت عليها بشق الأنفس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Gift Hard Cub لإجراء معاملات بطاقات هدايا أسهل وأكثر أمانًا.

التلاعب خارج الضمان

تستفيد معظم منصات البيتكوين للمعاملات بين النظراء، بما في ذلك Paxful، من ميزة الضمان لحماية الأموال حتى يتم استيفاء شروط المعاملة – مما يجعلها ميزة آمنة للغاية تحمي المشترين والبائعين.

لقد أقر الأشخاص بأن شيئًا آمنًا مثل الضمان لا يمكن اختراقه بسهولة، لذا كحل بديل، يحاولون التلاعب بالمستخدمين للتداول خارج الضمان. بمجرد سحب عملية تداول من الضمان، لن يعد بالإمكان ضمان سيناريوهين: دفع المشتري بطريقة الدفع المتفق عليها، وإطلاق البائع لعملة البيتكوين بعد استلام المدفوعات.

في معظم الحالات، سيحاولون نقل المحادثة إلى منصة أخرى للمراسلة ومحاولة إجراء المعاملة هناك. هذه إشارة واضحة على أنهم يحاولون سرقتك.

لتجنّب ذلك: لا تقم أبدًا بالتداول خارج الضمان – لإن ذلك يتعارض مع شروط خدمة Paxful وسيكون من المستحيل على الوسطاء لدينا حمايتك. إذا صادفت شخصًا ما حاول مواصلة عملية التداول خارج الضمان، فأبلِغ عنه على الفور.

شاهد: ما الضمان؟

إثارة الذعر من أجل إصدار أسرع

على غرار البيتكوين، فإن معاملات Paxful تعد أيضًا لا رجعة فيها بطبيعتها. بمجرد تحرير البيتكوين من الضمان، لا توجد طريقة لاستعادتها ما لم يوافق شريك التداول على إعادة إرسالها.

سيتظاهر البعض بأنهم قد قاموا بالفعل بالدفع وسيحاولون الضغط عليك من أجل إصدار البيتكوين من الضمان. سيقومون بذلك من خلال استعجالك لإكمال المعاملة أو التسبب في الذعر لإصدار البيتكوين بدافع الخوف.

لتجنّب ذلك: تأكد من التحقق من مدفوعات المشتري قبل إصدار البيتكوين من الضمان. لا تدع كلامهم يستعجلك لإصدار البيتكوين مبكرًا.

الإثبات المزيف للمعاملة

مع كل البرامج التي تم تطويرها، يمكن التلاعب بأي صورة أو مقطع فيديو. يستفيد الأشخاص السيئين من هذه البرامج وينشئون مستندات مزيفة تبدو قانونية. يمكن فضح زيف هذه الأشياء بسهولة عن طريق التعمّق في السجلات والتحقق منها، حيث يكون الوسطاء ذوو الخبرة لدينا بارعين للغاية.

لتجنّب ذلك: تتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها منع حدوث ذلك في البحث عن متداول موثوق به. قيامك بذلك سيجعل من غير المحتمل أن تجد نفسك في هذا الموقف. وعمومًا، إذا حدث ذلك، فتأكد من الإبلاغ عن المستخدم وبدء نزاع حتى يتمكن الوسطاء لدينا من النظر في الأمر.

طلب إرسال مبلغ مختلف عما هو مذكور في شروط العرض

تكملة لحجز العملة، سيطلب البعض المزيد من المال قبل إصدار البيتكوين من الضمان. سيحاولون الضغط على المستخدمين الجدد لإرسال أكثر مما يحتاجون إليه وخداعك في عملية التداول.

لتجنّب ذلك: هناك حدود عرض على Paxful لسبب ما. لا تشعر أبدًا بالحرج لإرسال أكثر مما هو مذكور في شروط العرض. إذا طلب منك البائع القيام بذلك، باطلب منه بلطف احترام الشروط الأصلية. إذا رفض، فابدأ نزاعًا حتى يتمكن الوسطاء لدينا من التحقيق في المشكلة.

طلب استخدام طريقة دفع مختلفة عما هو مذكور في شروط العرض

على غرار الطريقة السابقة، سيذهب الأشخاص السيئين بشكل عشوائي إلى عروض التداول ويضغطون على المشترين لاستخدام طريقة دفع مختلفة عما هو مذكور. ينتهك ذلك بشكل أساسي نزاهة العرض.

لتجنّب ذلك: إذا طلب منك أحد البائعين يومًا ما الدفع باستخدام طريقة مختلفة، فقم بإلغاء عملية التداول وابحث عن عرض آخر. لن يكون لإلغاء عمليات التداول أي تأثير على درجة ملاحظاتك، لذلك لا تخف من الإلغاء إذا قام البائع بتغيير شروط عملية التداول فجأة.

الدعم الفني المزيف

في هذا النوع من المخططات، سيحاول الأشخاص ذوو النوايا الخبيثة الاتصال بك والتظاهر بأنهم تابعين لـ Paxful – عادةً بصفتهم أحد الوسطاء. غالبًا، سيطلبون معلوماتك الشخصية مثل كلمة مرورك ليتمكنوا من الوصول إلى حسابك وأموالك.

لتجنب ذلك: في Paxful، هناك طرق محددة لـ الاتصال بالدعم مثل PaxBot – روبوت الدردشة الخاص بك للدعم على المنصة. هناك أيضًا عناوين بريد إلكتروني رسمية لـ Paxful يمكنك الوثوق بها ومؤشرات توضح أنك تتعامل مع وسيط رسمي.

كما أننا لن نطلب منك مطلقًا التفاصيل المالية أو رمز المصادقة الثنائية أو كلمة المرور. لن نطلب منك مطلقًا النقر فوق رابط لاستلام أموالك أو التحقق من أي معلومات. إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تطلب هذه التفاصيل، فأبلِغ عنها على الفور.

لا علاقة لذلك بالبيتكوين

الحقيقة هي أن هذه الأنواع من المخططات لا علاقة لها بالبيتكوين. عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي النوايا الخبيثة، فإن كل ما يقومون به هو أخذ شيء ذو سمعة حسنة مثل البيتكوين واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.

في هذه المرحلة، لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن البيتكوين يعد قانونيًا بنسبة 100%. مرارًا وتكرارًا، أظهر الأشخاص الخير الذي يمكن أن يتم تقديمه للعالم – باستخدامه في حالات الاستخدام الحقيقي مثل التحويلات السريعة والمعاملات الفعالة وكـ مخزن قيمة قابل للتطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، تنفذ Paxful العديد من التدابير الأمنية لحمايتك على Paxful. إلى جانب ميزات مثل المصادقة الثنائية والضمان وفريق دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لدينا أيضًا محفظة بيتكوين الآمنة لتخزين أموالك وأدوات تحليل بلوك تشين الحديثة لإبقاء الأنشطة المريبة بعيدة عن حسابك. نبذل قصارى جهدنا لضمان أنه يمكنك شراء البيتكوين فورًا على المنصة في بيئة تداول آمنة.