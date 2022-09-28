في هذا الوقت، يوجد بالفعل الآلاف من العملات المشفرة — مع المزيد في طور الإعداد. هل سبق لك أن تساءلت عن كيفية ظهور بعض هذه العملات المشفرة الجديدة؟

رغم أننا لا نستطيع التحدث عن جميع العملات المشفرة، إلا أن بعضًا من أكبر العملات المشفرة، بما في ذلك الإيثريوم (ETH)نشأت من عروض العملات الأولية (ICOs).

ما هي العروض الأولية للعملات وكيف تعمل؟

إن العرض الأولي للعملة (ICO) هو بمثابة جمع التبرعات للعملات المشفرة. يضع الأشخاص الأموال في تطوير العملات المشفرة وفي المقابل، تتم مكافأتهم برموز جديدة. بعد ذلك، تأخذ العروض الأولية للعملة الأموال التي جمعتها وتستخدمها لتطوير العملة.

عندما يبدأ عرض العملة الأولي، يتم نشر مستند تعريفي كامل، يحدد ما يدور حوله المشروع والحاجة التي سيلبيها عند الانتهاء ومقدار الأموال التي يحتاجها وعدد الرموز التي سيحتفظ بها المطورون ونوع الأموال التي سيتم قبولها ومدة استمرار الحملة. خلال تلك الحملة، يشتري داعمو المشروع الرموز باستخدام العملات المشفرة أو العملات الورقية.

افترض أن المشروع قادر على جمع ما يكفي من المال خلال إطار زمني محدد (العرض الأولي الناجح للعملة). في هذه الحالة، سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها لتحقيق أهداف المشروع. ومع ذلك، إذا لم يحقق المشروع الحد الأدنى من الأموال (حملة غير ناجحة للعرض الأولي للعملة)، فيمكن أن تعود الأموال إلى المستثمرين.

انتشر هذا النوع من الحملات في عام 2014 عندما تم استخدامه للمساعدة في تطوير الإيثريوم. منذ ذلك الحين، كان هناك المئات من عروض العملات الأولية الأخرى التي تتطلع إلى الحصول على تمويل.

يقارن العديد من الأشخاص العروض الأولية للعملات بالعروض العامة الأولية (IPOs)، وبطريقة ما، فإنها متشابهة نوعًا ما. إن العروض الأولية للعملة هي ما يعادل صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن أهداف ومواقف الاثنين مختلفة عادةً. عادةً ما تكون العروض الأولية للعملات بمثابة آلية لجمع الأموال، بينما تُستخدم العروض العامة الأولية للشركات القائمة بالفعل والتي تتطلع إلى بيع الملكية الجزئية للشركة للحصول على الأموال.

إذا قمتَ بشراء أسهم من عرض أولي عام، فهذا يعني بشكل أساسي أنك تمتلك نسبة مئوية من الشركة. من ناحية أخرى، إذا اشتريت الرموز من عرض أولي للعملة، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تمتلك جزءًا من المشروع.

كيف يتم تنظيم العروض الأولية للعملات؟

يتم تنظيم عروض العملات الأولية بشكل مختلف اعتمادًا على مكان وجودك في العالم. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تُعد العروض الأولية للعملات قانونية تمامًا. ومع ذلك، تستخدم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شيئًا يسمى اختبار Howey لمعرفة ما إذا كان ICO هو عرض أمان منظم أم لا. تعكس اللوائح في الاتحاد الأوروبي أيضًا عن كثب نهج الولايات المتحدة.

يحدد اختبار Howey ما إذا كانت المعاملة تعتبر “عقد استثمار” وبالتالي تخضع لقانون ولوائح الأوراق المالية. إذا تم اعتبار العرض الأولي للعملة عقد استثمار وفقًا لاختبار Howey، فقد يتم تنظيمه وتسجيله مثل أي سهم عام آخر، وينبغي أن يتبع قوانين الأوراق المالية الصارمة.

بشكل أساسي، كل هذا يعني رغم عدم تنظيم جميع العروض الأولية للعملات، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تستمر في التدخل. خذ حادثة Telegram كمثال. في 2018-2019، جمعت مجموعة Telegram 1.7 مليار دولار أمريكي في العرض الأولي للعملة. ومع ذلك، عارضت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنشطتها بسبب الإخفاقات المزعومة في التسجيل من قبل فريق التطوير.

في مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لنيويورك أمرًا قضائيًا أوليًا. أدى الأمر القضائي إلى اضطرار Telegram إلى إعادة 1.2 مليار دولار أمريكي إلى المستثمرين ثم دفع غرامة مدنية قدرها 18.5 مليون دولار أمريكي.

ما مخاطر العرض الأولي للعملة؟

كما هو الحال مع ما يقرب من أي شيء في سوق العملات المشفرة، هناك بالتأكيد مخاطر متعلقة بالعروض الأولية للعملة — لكل من المشترين والمنظمين.

رغم المزيد من المنظمين الذين يكتشفون كيفية تنظيم العملات المشفرة، إلا أن السوق لا يزال غير منظم للغاية. لن يكون هناك أي شخص لمساعدتك إذا تبين أن العرض الأولي للعملة الذي استثمرت فيه عملية احتيال أو إذا فشل المشروع. من ناحية أخرى، يمكن لمنظمي العرض الأولي للعملة الوقوع في فخ من خلال اللوائح المالية.

كمستثمر، إليك بعض المخاطر التي يجب ملاحظتها:

يمكن أن يتجاوز الترويج أحيانًا قيمته الفعلية.

أنت تخاطر بالاستثمار في الاحتيال أو في نظام pump-and-dump.

قد يكون من الصعب أحيانًا الحصول على الصورة الكاملة للعرض الأولي للعملة قبل الاستثمار.

يمكن أن يكون سعر الرموز تخمينيًا بحتًا ومن الممكن حدوث تقلبات جامحة.

هناك أحيانًا شفافية محدودة بشأن تقدم المشروع ومشكلاته.

بصفتك منظمًا، إليك بعض المخاطر التي ينبغي أن تعرفها:

يمكن أن يؤدي عدم اليقين في اللوائح إلى غرامات أو تكاليف أو عقوبات إضافية.

لديك معلومات قليلة أو معدومة حول حاملي الرمز.

أنت تتحمل المسؤولية إذا تعرض أمن المشروعات للخطر وأدى في النهاية إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين.

كان الاهتمام بالعرض الأولي للعملة في حالة انخفاض منذ 2018.

يواجه كل من المشترين والمنظمين مخاطر ويجب عليهم موازنة هذه المخاطر بعناية قبل وضع أي أموال أو العمل فيها.

كيفية اكتشاف العروض الأولية للعملات الاحتيالية

لسوء الحظ، هناك العديد من التفاح السيئ الذي ينتظر فقط إغراء الضحايا غير المرتابين بالاستثمار في عرض سيء. إذا رأيت مشروعًا تهتم بالاستثمار فيه، فابحث عن العلامات التحذيرية المحتملة:

هناك أشخاص من فريق التطوير يستخدمون ملفات تعريف وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو هويات مزيفة

المستند التعريفي الأبيض ونموذج العمل غير واقعيين

لا يوجد نموذج أولي يعمل

خارطة طريق فريق التطوير غير واضحة

يفتقر الفريق إلى الخبرة المناسبة

رمز الفريق لا ينقل الرمز إلى GitHub

عمل العلاقات العامة ليس ذا مصداقية، أو ليس هناك إشارة إيجابية للمشروع

لا يستخدم الفريق محفظة الضمان لتقديم أموال المستثمرين للمطورين فقط في حالة استيفاء معايير محددة

هذه ليست سوى عدد قليل من العلامات التحذيرية، لذا كن دائمًا على اطلاع قبل الاستثمار.

هناك مخاطر، ولكن هناك أيضًا مكافآت

في الواقع، عروض العملات الأولية الاحتيالية ليست شائعة لكن هذا لا يعني أنه يجب تجنب جميع العروض الأولية للعملات. لا تزال هناك مشروعات رائعة، وسيتعين عليك فقط إجراء البحث ومعرفة ما إذا كان العرض الأولي موثوقًا أم لا. إذا كنت قادرًا على العثور على سوق لائق، فقد تتاح لك الفرصة لدخول السوق من البداية — إذا اتضح أنه ناجح، فقد تحقق بعض الأرباح الكبيرة!

حاول تحديد العلامات التحذيرية في أسرع وقت ممكن للبقاء في أمان. تذكر، في هذا الفضاء، المعرفة قوة وكلما عرفت أكثر، ستكون أكثر أمانًا.

*محتوى هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.