هل تساءلت يوماً ما إذا كان شخص ما يتجسس على أنشطتك عبر الإنترنت؟ في عالمنا اليوم ، حيث يمكنك فعل أي شيء تقريباً على الإنترنت ، يمكنك إنشاء بيانات من خلال أنشطتك واتصالاتك عبر الإنترنت. من المثير للقلق أن المتطفلين يستخدمو الآثار الرقمية هذه لسرقة بيانات اعتمادك أو تدميرها أو تغييرها واستخدامها في أنشطة احتيالية دون علمك.

حاملو العملات المشفرة والمتداولون معرضون بشكل خاص للهجمات الإلكترونية لأن العملات الرقمية تعمل إلكترونياً فقط. هذا هو السبب في أن اختيار محفظة Bitcoin بيتكوين عبر الإنترنت آمنة وموثوقة أمر بالغ الأهمية. لمساعدتك على حماية عملاتك المشفرة من الاختراق ، إليك بعض الطرق لتفادي الأفخاخ الذكية لمجرمي الإنترنت.

اختر محفظة تشفير تناسب احتياجاتك

ما هي محفظة البيتكوين ؟ إنه جهاز إلكتروني متخصص يمكن استخدامه لتخزين العملات الرقمية وإرسالها واستلامها وتتبعها . يمكنك العثور على أنواع مختلفة من محافظ التشفير عبر الإنترنت ، ومن الضروري اختيار واحدة تناسب احتياجات التخزين والتداول لديك. هناك أمر مهم آخر يجب مراعاته وهو مزود المحفظة الرقمية. تأكد من حصولك على واحد من مصدر موثوق وحسن السمعة. توفر بعض منصات تبادل العملات المشفرة ، مثل باكسفل Paxful ، للمستخدمين محفظة Bitcoin آمنة مجاناً – تحقق من ذلك!

تمكين المصادقة الثنائية

من المهم أيضاً الحصول على محفظة Bitcoin بيتكوين بمصادقة ثنائية (2FA). يوفر هذا طبقة أخرى من الأمان لأموالك عن طريق المطالبة بالتحقق قبل إكمال أنشطة الحساب مثل تسجيل الدخول وسحب الأموال أو إرسالها. سيطلب رمز 2FA الخاص بك ، لذلك ستعرف على الفور ما إذا كان شخص ما يحاول الوصول إلى محفظتك.

قم بتشفير محفظة بيتكوين Bitcoin الخاصة بك

بالإضافة إلى المصادقة الثنائية (2FA) ، يعد تشفير محفظتك الرقمية خط دفاع آخر ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة. يتيح لك هذا تعيين كلمة مرور وحماية عملاتك المعدنية عندما يحاول شخص ما الوصول إلى حسابك . لن يتمكن المخترق من سرقة عملة البيتكوين الخاصة بك ما لم يعرف كلمة المرور التي قمت بتعيينها.

بانتظام قم بإجراء نسخة احتياطية من محفظتك بالكامل

يسمح لك بعض موفري خدمات المحفظة بإجراء نسخ احتياطي لبيانات محفظتك. سيمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محفظتك من الوصول إلى بياناتك إذا واجهت فشلًا في نظام الكمبيوتر أو البرنامج. يمكنك أيضاً استرداد أموالك وبياناتك بسهولة في حالة تعرضها للسرقة أو الضياع. تأكد من استخدام أجهزة نسخ احتياطي متعددة لاستعادة الحساب بسهولة. قد ترغب في التفكير في العديد من الأجهزة ، مثل الأوراق أو محركات الأقراص الثابتة مثل أقراص USB والأقراص المضغوطة.

استخدم ميزة التوقيع المتعدد

إذا كنت تمتلك كميات كبيرة من العملات المشفرة ، فإن الحصول على محفظة متعددة العقود يعد من بين أفضل الطرق للحفاظ على أمان أموالك. تدعم بعض محافظ العملات المشفرة هذه الميزة ، والتي تتطلب التوقيعات الرقمية للعديد من المستخدمين المصرح لهم قبل أن تتمكن من الوصول إلى المحفظة . بدون موافقة هؤلاء المستخدمين ، لن يتمكن المتسللون من الوصول إلى محفظتك واختراق أموال التشفير الخاصة بك بشكل غير قانوني. تحقق مما إذا كانت محفظتك تدعم هذه الميزة وقم بتمكينها إذا لم تقم بذلك!

قم دائماً بتحديث برنامجك” Software”

اجعل من المعتاد تحديث برامجك “Software” بانتظام. تتيح لك تحديثات البرامج الحصول على أحدث التحسينات على الميزات وإصلاحات الأمان التي تحتاجها محفظتك . في حين أن تشغيل التحديثات التلقائية قد يكون أقل إزعاجاً للمستخدمين ، إلا أنه لا يزال من المثالي أن يتم إعلامك بتحديثات البرامج الجديدة. بهذه الطريقة ، ستعرف ما هي الميزات المضافة ، ولن تتم مقاطعتك بالتثبيت عندما تكون في منتصف المعاملة. يمكنك أيضاً الانتظار لبضعة أيام قبل تثبيت التحديث للتحقق مما إذا كان هناك خطأ يمكن أن يؤثر على بياناتك.

استخدم كلمات مرور مختلفة لحسابات مختلفة

كم عدد الحسابات عبر الإنترنت لديك الآن؟ إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور في جميع حساباتك ، فأنت في خطر. من الأفضل دائماً استخدام مجموعات كلمات مرور قوية وتفاصيل تسجيل الدخول لحسابات مختلفة. قد تفكر في إختيار مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز لإنشاء كلمة مرور طويلة وقوية يصعب اختراقها . لا ينبغي مشاركة المعلومات السرية مثل كلمة مرور محفظة البيتكوين مع أي شخص ، لذلك سيكون من الأفضل حفظها!

لا تفصح عن مفتاحك الخاص أبداً

تعامل مع مفتاحك الخاص كما تتعامل مع رقم التعريف الشخصي للبنك. هذا هو مفتاح أموالك التي كسبتها بجهد ، لذلك من الأفضل أن تحافظ عليها آمنة. تتمثل إحدى طرق حماية محفظتك وأموال التشفير في الاحتفاظ بمفاتيحك الخاصة في وضع عدم الاتصال. يمكنك إما كتابتها على قطعة من الورق والاحتفاظ بها آمنة لتجنب التلف أو استخدام أجهزة التخزين الخارجية.

لا تنقر على روابط غير معروفة أو مشبوهة

غالباً ما يضع مجرمو الإنترنت أفخاخهم من خلال روابط خادعة. سيبذلون قصارى جهدهم لجذب انتباه هدفهم وجذبهم للنقر على روابط غريبة تؤدي إلى مواقع ويب غير آمنة يمكن أن تسرق البيانات السرية وتضر بالأجهزة الإلكترونية . قد يؤدي النقر فوق رابط يُحتمل أن يكون خطيراً إلى تعريض محفظة البتكوين Bitcoin الخاصة بك للخطر ، لذا تجنب النقر فوق الروابط غير المألوفة لك.

استخدم اتصال إنترنت آمن

هل تحب شبكات الواي فاي العامة؟ حسنًا ، المتسللون بحبونه أيضًا! غالباً ما تكون شبكات Wi-Fi المجانية غير آمنة ، مما يسهل على المتسللين سرقة المعلومات السرية للمستخدمين. إذا كنت تقوم بمهام بالخارج وتحتاج إلى الاتصال بالإنترنت ، فمن المثالي استخدام بيانات الجوال للوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات المحمية بكلمة مرور مثل الحسابات المصرفية والمحافظ عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى حسابات الأعمال والشبكات الاجتماعية. يمكنك أيضاً استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتأمين اتصالك وإيقاف اتصال Bluetooth بهاتفك لتجنب الاتصالات غير المعروفة مع الأجهزة الأخرى.

طبق هذه النصائح الأمنية اليوم

ينتظر المتسللون دائماً فرصاً لسرقة بياناتك ، لذا احذر من الهجمات المحتملة من خلال هذه الممارسات الأفضل لبناء محفظة البتكوين Bitcoin الأكثر أماناً. تعد سلامة وموثوقية وإمكانية الوصول إلى أموال التشفير الخاصة بك أمراً بالغ الأهمية لذا تأكد من استخدام ميزات الأمان القوية لمحفظتك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد!

إذا كنت لا تزال تبحث عن محفظة بيتكوين Bitcoin موثوقة ، فيمكنك الحصول عليها مجاناً من منصة باكسفل Paxful! كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب وستتلقى على الفور محفظة تشفير ستمنحك الوصول إلى أكثر من 300 طريقة لشراء وبيع عملة البيتكوين BTC و عملة تيثر Tether (USDT).

ملاحظة: لن تطلب منصة باكسفول Paxful تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك . ضع هذه النصائح في الاعتبار وكن يقظاً ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة. ابقى أمناً!