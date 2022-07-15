تشهد البيتكوين اعتمادًا متزايدًا من قبل الجماهير. مع كل هذا الاهتمام، يبحث المزيد من الأشخاص عن أفضل الطرق لدخول السوق وتحقيق ربح.

ولكن هل فات الأوان للبدء؟ إنه مصدر قلق صحيح يواجهه الكثير من الأعضاء الجدد، ونحن هنا لنعلمك أنه: لا، لم يفت الأوان بعد لبدء استخدام البيتكوين. إذا كنت تفكر الآن في الاستثمار في البيتكوين، فسنعرض لك الصفات التي تجعله استثمارًا جيدًا.

لماذا تعد البيتكوين استثمارًا جيدًا

إذًا ما الذي يجعل الاستثمار جيدًا؟ يتمثل الهدف الأساسي لأي استثمار في التأكد من أنك تربح أكثر مما استثمرته في البداية. كيف يتم القياس جيدًا بشكل عام من خلال مخاطر الخسائر مقارنة بالمكاسب المحتملة. إذن يتمثل الاستثمار الكبير في التقليل من المخاطر مع التأكد من حصولك على قيمة أموالك.

إذن ما الذي يجعل البيتكوين هو المرشح المثالي؟

إنه مخزن ممتاز للقيمة

سيضمن التخزين الجيد للقيمة أن يحتفظ بقيمة كل ما استثمرته. أي شيء يحاول أن يكون مخزنًا كبيرًا للقيمة يجب أن يكون مرنًا للتغيير، حتى لو وصل إلى حد تحقيق صافي ربح.

لنأخذ الولايات المتحدة كمثال. شهدت البلاد معدل تضخم بنسبة 8.5٪ في مارس 2022. ما لم تستثمر أموالك في شيء يفوق معدل التضخم، فأنت في الأساس تخسر أموالك.

إذا كنت قد استثمرت في البيتكوين بدلاً من ذلك، فستشهد عائدًا بنسبة 3.27٪ على استثمارك سنويًا بحلول مارس 2022. إذا وضعنا الأمور في نصابها الصحيح، فإن مؤشر داو جونز وناسداك سينخفضان بنسبة 5٪ و 10٪ على التوالي.

القدرة على كسب المال

ليس من العجيب أيضًا أن تجد تقنيات الاستثمار التقليدية طريقها إلى تداول البيتكوين، مما يساعد المستخدمين على ربح الأموال من استثماراتهم.

من استراتيجية HODL إلى متوسط تكلفة الدولار، وجد مستثمرو البيتكوين أنه في كلتا الحالتين هناك إمكانية لتحقيق الدخل. يتوقف كل ذلك على كيفية قيام المتداول بأبحاثه وماذا يفعل بهذه المعلومات. سيكون لكل متداول طريقته الخاصة في القيام بالأشياء، حيث توجد طرق متعددة لكسب المال باستخدام البيتكوين.

كيف تبدأ الاستثمار في البيتكوين

يعد بدء استخدام البيتكوين أسهل بكثير مما كان عليه من قبل، خاصة هنا على Paxful. مع متداولي البيتكوين في جميع أنحاء العالم، من المؤكد أنك ستجد الصفقة المثالية للحصول على أول عملة بيتكوين لك.

قبل أن تبدأ فعليًا، على الرغم من ذلك، فإن أهم نصيحة يجب أن يستمع إليها أي عضو جديد هي أنه يجب عليك إجراء بحثك الخاص. إنها الطريقة الأضمن للثقة في قراراتك وأفضل طريقة لتجنب تعطل تداولاتك عن طريق FUD وFOMO.

بالطبع، تعد المنصة التي تختارها لتداولك عاملاً كبيرًا. كمنصة معاملات بين النظراء، تهدف Paxful إلى تزويد المستخدمين بأكبر عدد ممكن من الخيارات، مع التأكد من حصولهم على العرض الذي يحتاجون إليه. كما أنها مثالية للمبتدئين، وذلك بفضل حقيقة أن المستخدمين الجدد يحصلون على محفظة بيتكوين مجانية عند تسجيل الاشتراك.

دليل أساسي حول كيفية شراء البيتكوين على Paxful

لبدء استخدام Paxful، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وتأكد من تسجيل الدخول. للمستخدمين الجدد، سجّل الاشتراك واحصل على محفظة بيتكوين مجانية. تذكر التحقق من حسابك أيضًا لفتح المزيد من الامتيازات!

بمجرد أن تصبح جاهزًا، قم بتعيين البيتكوين (BTC) كعملة تريد شراءها. حدد الطريقة التي تريد الدفع بها – سيكون لديك أكثر من 350 خيارًا للدفع، بحيث تتمكن من اختيار الطريقة الأكثر ملاءمة. يمكنك تعيين ميزانية في الصف السفلي لتحسين البحث بشكل أكبر.

في صفحة العروض، ستظهر لك جميع العروض ذات الصلة للمستخدمين الذين يبيعون البيتكوين – اقرأها بعناية. يمكنك الاطلاع على العرض بمزيد من التفاصيل إذا قمت بالنقر فوق شراء. إذا كنت تشعر ببعض الإرباك تجاه كل النتائج، فيمكنك تضييق نطاق النتائج بدرجة أكبر باستخدام عوامل التصفية المتوفرة على الشريط الجانبي.

بمجرد العثور على عرض يعجبك، انقر فوق شراء الآن. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة دردشة هناك مباشرة على الصفحة. ناقش تفاصيل الدفع مع البائع وتأكد من الحصول على جميع المعلومات المهمة. قم بتحويل الأموال المطلوبة عبر القنوات المناسبة ووضع علامة تم الدفع على معاملتك.

سيحتاج البائع أولاً إلى التحقق من استلام الدفع من جانبه. بمجرد القيام بذلك، سيتم تحويل البيتكوين المحتفظ بها في حساب الضمان الخاص بـ Paxful على الفور إلى محفظتك. اترك مراجعة لشريك التداول لمساعدته في العروض المستقبلية.

ما الذي يمكنك فعله بالبيتكوين

والآن بعد أن أصبح لديك البيتكوين، ماذا الذي يمكنك فعله بها؟ قد يعتقد البعض أن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله بالبيتكوين هو حفظها، وبيعها في وقت لاحق عندما نحقق ربحًا. قد يكون هذا صحيحًا في الماضي، لكن التقنيات والعروض الحالية تسمح لأي شخص باستخدام البيتكوين عمليًا في حياته اليومية.

أحد الاستخدامات الشائعة لـ البيتكوين هو التحويلات. بفضل الرسوم المنخفضة التي نراها مع DeFi (التمويل اللامركزي)، يمكن للمستخدمين تحويل الأموال على الفور وبشكل آمن. جعل هذا البيتكوين مثاليًا لأي شخص يبحث عن طريقة لتخطي التحويلات المالية الطويلة والمكلفة تمامًا.

هناك تطور آخر حديث هو إطلاق شبكة Lightning. الشبكة عبارة عن طبقة جديدة تمامًا تقع أعلى شبكة البيتكوين تساعد المستخدمين على استخدام البيتكوين لتحويل الأموال بشكل أسرع وأرخص. وقد سمح ذلك للأشخاص بدفع تكاليف المواصلات وشراء البقالة والبيتزا وحتى القهوة باستخدام البيتكوين.

بدلاً من ذلك، يمكنك المشاركة في السوق من خلال التداول بنشاط. سيترتب على ذلك الحاجة إلى أن تُبقِي نفسك على اطلاع دائم بالأخبار وتغيرات السوق، لكن الأمر يستحق الجهد إذا قمت بعملك على الشكل الصحيح.

هل عليّ أن أستثمر في البيتكوين في عام 2022؟

هل تعد البيتكوين استثمارًا جيدًا؟ يمكننا القول بأنها تعد كذلك. بينما لا تزال الأسواق الهابطة موجودة، فإنها تساعد عند اتخاذ منظور مختلف. بالنظر إلى نمو البيتكوين على مر السنين، لم يكن هناك سوى زيادة تدريجية في متوسط قيمتها. يمكن أن تنمو هذه فقط عندما تصبح تقنية البلوك تشين مقبولة على نطاق واسع.

من السهل على أي شخص البدء في استخدام البيتكوين. لا يحتاج الأشخاص إلى استثمار الكثير من الأموال على عكس الاستثمارات التقليدية ويمكن الوصول إلى العملة نفسها كما كانت دائمًا. لم تعد تحتاج حتى إلى حساب مصرفي لتبدأ.

كل هذا يعني أن البيتكوين جاهز للمستثمرين. بالطبع، سيكون الخوف دائمًا موجود لإحداث بعض التردد. تكمن الحيلة في أن تتعلم قدر الإمكان عن العملة والسوق والمجتمع. يساعد ذلك في إزالة حالة عدم اليقين ويمكن أن يعطيك صورة أوضح عما ستدخل فيه.

* محتوى هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط ، يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. ينبغي عليك إجراء بحثك الخاص وقد ترغب في طلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات.