على مدار العقد الماضي، أثبتت البيتكوين (BTC) أنها استثمار مفيد للكثير من الأشخاص. بينما قد تكون بالفعل على اطلاع، إليك شيء قد لا تعرفه: يحظى البيتكوين بعدد هائل من الداعمين من الشباب. يتعلم المزيد من الشباب كيفية الاستثمار في البيتكوين في الوقت الحاضر.

لنبدأ بإلقاء نظرة على بيانات 2021 من Paxful. تتراوح أعمار المجموعة الرائدة لاستخدام Paxful بين 25 و 33 عامًا، وهو ما يمثل 32.76٪ من إجمالي عدد الزيارات. وفي الوقت ذاته، فإن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 إلى 24 عامًا يمثلون 32.21٪ من إجمالي التداول. هذا يعني أن أكثر من 64٪ من إجمالي تداول Paxful تأتي من جيل الألفية وزد (المعروفة باسم جيل Z). أظهر تقرير من مدونة البلوك تشين كابيتال أيضًا أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا لديهم وعى أكبر بـالبيتكوين بمعدل 90٪.

لكننا لسنا هنا لمناقشة مدى انتشار البيتكوين، نحن هنا لمناقشة لماذا تحظى البيتكوين بشعبية بين الشباب. سنناقش أيضًا كيفية الاستثمار في البيتكوين والاستفادة من هذا الاتجاه. إذا كنت مهتمًا بمعرفة سبب زيادة متابعين بالغين للبيتكوين، فاستمر في القراءة. سنوضّح بالتفصيل كل شيء من أجلك حتى تتمكن من فهم هذين الجيلين بشكل أفضل.

الأسباب التي تجعل الشباب يستثمرون في البيتكوين

هناك عدد قليل من الأسباب التي تجعل الشباب يستثمرون في هذه العملة المشفرة. من بينها الآفاق الاقتصادية الحالية، وبالطبع وسائل التواصل الاجتماعي.

التفوق في مجال التكنولوجيا

السبب الأول الذي يجعل الشباب أكثر استعدادًا للاستثمار في البيتكوين هو أنهم أكثر وعيًا وانسجامًا مع التكنولوجيا. بالنسبة لمعظم جيل الألفية وزد، تم اختراع الإنترنت قبل ولادتهم. هذا يعني أنهم تعلموا كيفية استخدامه منذ صغرهم.

غالبًا ما يعني استخدام العملة المشفرة أن المستثمرين بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالناحية التكنولوجية. على عكس الجيل التقليدي القديم، لا يحتاج جيل الألفية وزد عادةً إلى تعلم كيفية استخدام الإنترنت أو تطبيق جديد لبدء الاستثمار. في أفضل الأحوال، هم على الأرجح يحتاجون فقط إلى النقر فوق بعض الأزرار وبدء رحلة العملات المشفرة في غضون دقائق. ربما يواجه كبار السن وقتًا أكثر صعوبة في التكيف مع العملات المشفرة بسبب استعمالهم المتأخر للتكنولوجيا.

لا عجب أن يتمتع الشباب بالأفضلية عندما يتعلق الأمر باستثمار البيتكوين. حيث لا يقتصر الأمر على سهولة فهمهم فحسب، بل يوجد أيضًا منحنى تعليمي ضئيل أو معدوم.

عدم الثقة في المؤسسات المالية

عنصر آخر في اعتماد البيتكوين المتزايد لهذا الجيل يقوم على افتقار الشباب إلى الثقة في النظام. ولد الكثير منهم خلال الصعوبات الاقتصادية في التسعينيات وعانوا من الركود العظيم في عام 2007. خلال هذا الوقت، كانت وول ستريت والعديد من المؤسسات المالية تكافح من أجل الصمود. وهذا وضع الكثير من الأشخاص في صعوبات مالية شديدة. تم تشكيل العديد من جيل الألفية وزد في أعقاب هذه الأحداث الاقتصادية الصعبة.

ردًا على ذلك، يميل الشباب الآن إلى الابتعاد عن وول ستريت والمؤسسات المصرفية المركزية والبحث بدلاً من ذلك عن نظام جديد يمكنهم الوثوق به. بعد كل شيء، يمكن أن تكون البيتكوين الأمل والتغيير للأجيال القادمة.

علاوة على ذلك، فإن معايير إدخال العملات المشفرة منخفضة، مما يعني أن الوصول إليها أسهل للجميع. مع استثمار البيتكوين، يريد الشباب اتخاذ موقف ضد النظام الذي أثقل كاهل عائلاتهم لعقود. إنهم يريدون ببساطة رؤية التغيير ويأملون أن يكون البيتكوين هو التغيير.

سهولة الوصول

قد تكون الأجيال الشابة أيضًا أكثر حرصًا على الاستثمار في البيتكوين لأنها أسهل في التعامل مقارنة بالأسهم أو سلع معينة مثل الذهب أو النفط. كل ما تحتاجه للبدء في العملات المشفرة هو عنوان بريد إلكتروني صالح ووثيقة هوية رسمية (مثل رخصة القيادة) وإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

من ناحية أخرى، يمكن أن يتطلب الاستثمار في الأسهم الكثير من الجهد. في كثير من الأحيان، تحتاج إلى تقديم أوراق لفتح حساب السمسرة – ناهيك عن الكثير والكثير من المتطلبات الأخرى. ثم هناك الاستثمار في الذهب والفضة، والذي يمكن أن يتطلب المزيد من الجهد نظرًا لوجود العديد من طرق الاستثمار المختلفة. هذا سبب كبير يجعل الشباب مهتمين جدًا بـالبيتكوين – فهي متاحة للجميع ويسهل الوصول إليها.

وسائل التواصل الاجتماعي

أظهرت دراسة أجرتها CNBC أن جيل الألفية وزد (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا) هم أكثر عرضة بنسبة 17 ٪ لاستخدام الأبحاث من وسائل التواصل الاجتماعي لأفكارهم الاستثمارية مقارنة بغيرهم من الفئات العمرية. تُظهر هذه الإحصائية بوضوح أن المزيد من الشباب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للاستثمار في البيتكوين. بمعنى آخر، وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على الأجيال الشابة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات المشفرة. مع الاستخدام المتزايد، من المنطقي أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا في استثمار البيتكوين أيضًا.

FOMO

بينما تحدثنا عن كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مستثمري البيتكوين الشباب، من المهم أيضًا مناقشة كيف يلعب FOMO دورًا. في عالم التشفير، FOMO، هي اختصار لـ “ الخوف من التفويت“، هو إحساس يشعر به المستثمر عندما يشعر بالقلق من أنه قد يفوّت استثمارات محتملة في العملات المشفرة.

مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي في الأجيال الشابة، فليس من المستغرب أن يشعر البالغون الأصغر سنًا بالخوفن من تفويت العملات المشفرة بقوة أكبر من نظرائهم من جيل الألفية. قد يواجه الشباب أيضًا المزيد من FOMO (الخوف من التفويت) بسبب قصص نجاح البيتكوين التي يسمعونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التثقيف المالي

السبب الأخير الذي يجعل الأجيال الشابة تستثمر أكثر في العملات المشفرة هو أنهم قد يكونون أكثر دراية بالثقافة المالية. على مر السنين، ومع ارتفاع ديون الطلاب في بلدان مثل الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، تميل الأجيال الشابة إلى أن تكون أكثر حرصًا على الأموال.

كما حصلوا على قدر كبير من التعليم المالي. وفقًا لدراسة، تلقى حوالي 40٪ من جيل الألفية دروسًا في التعليم المالي. في حين أن 16 ٪ فقط من جيل الألفية يعتبرون مثقفين ماليًا، قد تشير بعض المصادر الأخرى إلى غير ذلك. قد يرجع مدى توافق جيل الألفية وراحتهم مع مواردهم المالية إلى سبب استعدادهم للاستثمار في العملات المشفرة.

نصائح استثمار العملات المشفرة للشباب

الآن بعد أن غطينا سبب اهتمام الأجيال الشابة بعملة البيتكوين، دعنا نتعمق في الاستثمار فيها. فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند بدء رحلتك الاستثمارية لأول مرة:

لا تصدق المبالغات الدعائية

نحن نتفهم أنه يمكن أن يكون هناك الكثير من المبالغة حول البيتكوين. ومع ذلك، عند النظر في كيفية الاستثمار في البيتكوين، نوصي بعدم التصرف بناءً على دوافعك العاطفية. هذا يعني عدم الوقوع في فخ FOMO (الخوف من التفويت) أو أي إثارة مفرطة حول البيتكوين. حكّم عقلك وتأكد من أن جميع استثماراتك في البيتكوين سليمة. سيُحدث الأشخاص جلبة ودعاية من خلال عمليات الاحتيال في نظام الضخ والتفريغ، ولكن تذكر فقط النظر في كل استثمار في البيتكوين لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر الإثارة.

قم بأبحاثك

عند الاستثمار في البيتكوين، تأكد دائمًا من إجراء أبحاثك. ابحث عن العبارات الرئيسية مثل “كيفية الاستثمار في البيتكوين” أو “حيل البيتكوين” أو “ماهية البيتكوين”. سيساعدك هذا في معرفة المزيد عن استثمار البيتكوين. سيكون البحث صديقك دائمًا ويمكنك تعلم الكثير من خلال مواقع بيتكوين التعليمي. فقط خذ الوقت الكافي في التمهل وبذل العناية الواجبة عند تعلم كيفية الاستثمار فيها.

لا تبالغ في الإنفاق

أخيرًا وليس آخرًا، تأكد من عدم المبالغة في الإنفاق عند الاستثمار. نوصي بالبحث عن كيفية الاستثمار في البيتكوين وأفضل نصائح الاستثمار من مستشاري التحليل الذكي. عادةً ما يستخدم المستشارون الماليون حوالي 5٪ إلى 10٪ من محفظتك في استثمارات البيتكوين الأكثر خطورة. ضع هذه النسبة في الاعتبار عندما تقرر كيفية الاستثمار فيها.

البحث هو أفضل صديق لك

في نهاية اليوم، قم دائمًا بأبحاثك إذا قررت الاستثمار في العملات المشفرة. سنكرر مرارًا وتكرارًا أن البحث صديقك. لن يساعدك فقط على فهم البيتكوين بشكل أكبر ولكنه سيساعدك أيضًا في اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة. تحدث إلى بعض جيل الألفية، وزد، والخبراء حول سبب حبهم للبيتكوين كثيرًا. مهما كان اختيارك، فهناك العديد من الطرق للاستثمار في البيتكوين.

والأهم من ذلك، هناك العديد من الطرق لفهم سبب حرص الأجيال الشابة على الاستثمار – قد يكون هناك شيء يمكن التعلم منه. الآن أنت تعرف كيفية الاستثمار في البيتكوين؛ لا أحد يستطيع إيقافك.

*محتوى هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط، يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. ينبغي عليك إجراء تحقيقك المستقل من الحقائق والبيانات وإجراء أبحاثك وقد ترغب في طلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات.