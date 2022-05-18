عند كتابة هذا التقرير في (ديسمبر 2021) كان أعلى سعر حالي لعملة البيتكوين على الإطلاق هو 68،789.63 USD . وبقدر ما هو مثير للإعجاب ، فقد استغرق أكثر من عقد من الارتفاعات والانخفاضات قبل أن تصل عملة البيتكوين BTC إلى هذه القيمة المذهلة. إن Bitcoin البيتكوين تنجح في إظهار إمكاناتها ومزاياها للعالم ، مما يعزز مكانتها في عالم المال بشكل سريع.

ومع ذلك ، لم يكن الأمر كذلك دائماً ، حيث وصلنا إلى أعلى مستويات جديدة لعملة ل BTC على الإطلاق والتي كان يُعتقد في السابق أنها مستحيلة. دعونا نلقي نظرة على السعر الأولي لعملة البيتكوين ، وكيف تغير على مر السنين ، وأين هو الآن. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف أثر تطوير البيتكوين Bitcoin على مر السنين على كيفية تقييمنا للعملات المشفرة اليوم.

Source: CoinGecko

التأسيس والنمو المبكر

(2008-2013)

في البدء ، كانت فكرة العملات المشفرة غريبة جداً عن الناس. لقد تم تقديمها لأول مرة عندما قام مستخدم مجهول على الإنترنت باسم ساتوشي ناكاموتو بتسجيل اسم المجال Bitcoin.org ونشر ورقة عمل البيتكوين في 31 أكتوبر 2008 ( التاريخ المتفق عليه ذكرى تأسيس البيتكوين Bitcoin).

في عام 2009 ، تم إنشاء أول كتلة و هي كتلة التكوين جينيسيس Genesis Block – على سلسلة الكتل البلوكتشين Bitcoin blockchain. في هذه المرحلة ، لم تسمح طبيعة تشفير أول 50 بيتكوين بإنفاق العملة. ومع ذلك ، في نفس العام ، قام “معيار ليبرتي” الجديد بتسعير تبادل البيتكوين بسعر 1 دولار أمريكي لكل 2300.03 BTC.

بعد ذلك بعامين ، نجحت بيتكوين Bitcoin في الوصول إلى نسبة 1:1 مع الدولار الأمريكي. ثم في الأشهر الأربعة، تحولت القيمة إلى 31.91 USD لكل BTC . لسوء الحظ ، لن يستمر هذا طويلاً لأنه بعد أيام قليلة فقط ، إنخفضة الأسعار إلى 10.25 دولاراً أمريكياً . في هذه المرحلة ، بدأت بيتكوين Bitcoin تعرف كعملة متقلبة للغاية.

في عام 2012 ، رأينا أن أول هالفنج بيتكوين يحدث بعد تعدين أول 210،000 كتلة. من ربح 50 BTC مكافآت ، فإن عمال مناجم البيتكوين يحصلون الآن على 25 بيتكوين فقط. بالنسبة لحاملي العملات المعدنية ، قد تثبت بتكوين Bitcoin أنها استثمار جيد ، حيث ارتفعت إلى 200 USD في أبريل من عام 2013.

في وقت ما من ذلك العام ، شهد العالم الجهة المظلمة من قبل السلطات. سيتم الاستيلاء على أكثر من 26000 BTC في هذه العملية ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر Bitcoin من 139 USD إلى 109 USD .

تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 سيكون بمثابة قطار الملاهي لحاملي العملات المعدنية ؛ ستصل عملة البيتكوين إلى أسعار تعادل أسعار الذهب ، على الأقل 1000 دولار أمريكي . ومع ذلك ، لن يستمر هذا طويلاً ، مع انخفاض الأسعار إلى نطاق 600 دولار أمريكي و نحوى في هذا المستوى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الهوية والتنمية

(2014-2016)

في العام السادس من وجود بيتكوين Bitcoin ، ستأتي أكبر قفزة إلى الأمام في شكل قبول Microsoft لمدفوعات Bitcoin. سيكونون أول من يتبنى العملة كوسيلة للدفع في سلسلة طويلة من الشركات ذات الأسماء الكبيرة.

في حين أنه لن يتم تسجيل أعلى مستوى ملحوظ على الإطلاق لـ BTC في هذه الفترة ، فإن العامين المقبلين سيشهدان استقرار ل عملة بيتكوين Bitcoin. هذا من شأنه أن يقاوم سمعتها السابقة ويظهر للمستخدمين قدرة العملة.

سيشهد عام 2016 أيضًا النصف الثاني من مكافآت تعدين البيتكوين. من 25 BTC ، سيحصل المعدنون الآن فقط على 12.5 BTC.

سعر عملة البيكوين BTC من 1 يناير 2014 إلى 30 ديسمبر 2016

Source: CoinGecko

المعاينة المبكرة

(2017-2019)

سيجد حاملو Bitcoin سببًا للاحتفال في بداية عام 2017 ، حيث شهد 2 يناير أن سعر Bitcoin يخترق علامة 1000 USD مرة أخرى. قد يجد الناس هذا مريباً لأن السعر سينخفض ​​لبضعة أشهر قبل أن يصل إلى مستويات عالية جديدة.

بحلول يونيو 2017 ، ستصل عملة البيتكوين إلى 3000 دولار أمريكي ، وهي الأولى في سوق العملات المشفرة. حدث هذا في وقت كانت فيه مشكلات القياس بارزة ، مما قد يشير إلى نية الناس في اعتماد العملة في الاستخدام اليومي بشكل أكبر.

سيظهر هذا التضمين أنه صحيح ، على الرغم من القتال الداخلي بين بعض أتباع التشفير. في سبتمبر ، ستستمر عملة البيتكوين لتصل إلى 5000 دولار أمريكي لكل بيتكوين. سيؤثر التقلب على العملة لفترة من الوقت ، مع وصول البيتكوين إلى 3000 دولار أمريكي قبل أن يتراجع.

سبب هذا التقلب هو الصين التي تحظر استخدام العملة المشفرة في المعاملات والتبادلات. في هذا الوقت تقريباً ، إدعى جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، أن البيتكوين عملة احتيالية – وهو ما لم يساعد سعرها أيضاً.

في النهاية ، لا يهم. قلقد شهد شهر نوفمبر من عام 2017 تجاوز Bitcoin لعلامة 10000 دولار أمريكي ، وتجاوز ذلك ، لتصل إلى 11000 دولار أمريكي . على الرغم من ذلك ، يمكن رؤية أعلى مستوى ارتفاع على الإطلاق لهذا العام في ديسمبر. كما إن عملة البيتكوين شهدت في ذلك الشهر رقماً قياسياً قدره 20000 دولار أمريكي لكل نقطة. للأسف ، لم يستمر هذا طويلاً ، حيث انخفضت العملة إلى 13000 دولار أمريكي .

هذا الإتفاع المذهل خلال عام 2017 لم يتمكن من الاستمرار إلى الأبد. في بداية عام 2018 ، سينخفض ​​سعر البيتكوين إلى 10,000 دولار أمريكي نتيجة الخوف وعدم اليقين والشك بشأن غزو السوق.

سيبدأ Facebook هذا العام أيضاً في حظر الإعلان عن العملات المشفرة و ICO على منصته. ما لن يساعد الموقف أيضاً هو موجة الشائعات بشأن كوريا الجنوبية التي من المحتمل أن تحظر العملات المشفرة وأن الصين تزيد من القيود التي فرضتها عليها بالفعل.

سيستمر هذا النمط لعام 2018 مع بيتكوين Bitcoin ، حيث ينخفض ​​إلى أدنى مستوى ، 5،868 USD . ومع ذلك ، فإن هذا الركود لن يستمر طويلا. بعد فترة وجيزة ، ستبدأ قيمة Bitcoin في الارتفاع ببطء وثبات في عام 2019 ، لتصل إلى 12024.08 USD في يونيو.

سعر عملة البيكوين BTC من 1 يناير 2017 إلى 30 ديسمبر 2019

Source: CoinGecko

أعلى مستوى للبيكوين حالياً

(2020 في الوقت الحاضر)

كان الكثيرون قلقين في بداية عام 2020 بشأن عملة البيتكوين ، وكان ذلك قبل أن ينتشر جائحة فيروس الكورونا في العالم. كما هو الحال مع العديد من الأشياء ، كان لظهور الوباء العالمي تأثير سلبي ، حيث انخفضت قيمة BTC إلى 6483.72 USD لكل BTC في مارس من ذلك العام.

لحسن الحظ بالنسبة لحاملي العملات ، لن يستمر هذا التأثير طويلاً. اعتباراً من مارس فصاعداً ، ستشهد قيمة البيتكوين ارتفاعاً سريعًا خلال الأشهر القليلة المقبلة. بحلول ديسمبر من عام 2020 ، ستشهد BTC قيمة 28768.84 USD وبحلول مارس 2021 تستقر عند 58،734.48 USD .

بحلول منتصف أبريل ، ستتجاوز قيمة BTC 63000 USD ، وهي أعلى قيمة مسجلة في تلك المرحلة. في حين أنه قد يبدو أنه قد بلغ ذروته في ذلك الوقت ، إلا أن أعلى مستوى للارتفاع لم يأتي بعد.

ستشهد BTC انخفاضاُ قصيراً ولكن سريعاً في النطاق السعري 35945 USD في يونيو ولكنها ستتعافى بسرعة إلى 47663.02 USD في أغسطس. بعد انخفاض قصير ، ستصل Bitcoin إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68،789.63 USD في نوفمبر من عام 2021.

سعر عملة البيكوين BTC من 1 يناير 2020 إلى 21 ديسمبر 2021

Source: CoinGecko

الطريق من هنا

مع اقتراب العام من نهايته ، تحوم قيمة Bitcoin حول 48000 USD – بعيدًا عن ATH منذ بضعة أسابيع فقط. هذا يطرح السؤال التالي: ما الذي يحمله المستقبل لعملة البيتكوين في عام 2022؟

تتطلب حياة متداول العملات المشفرة الصبر. على مدى عدة مرات في تاريخها القصير ، ستجد Bitcoin مكاناً مرتفعاً نسبياً ، ثم تنخفض إلى مستوى منخفض ، ثم تتسلق أعلى من ذي قبل في دورة من شأنها أن تربك المبتدئين.

ولكن هذا هو الشيء: نظراً لأننا نتعلم المزيد والمزيد عن العملات المشفرة ، فقد أصبح من الواضح أن سحب أموالك في اللحظة التي ترى فيها تراجعاً ليس هو الخطوة الأفضل. في الواقع ، على مدى السنوات العشر الماضية ، رأينا أن هذه الانخفاضات أعقبها ارتفاع شاهق.

مع ذلك ، فإن أفضل خطوة لكل من الجديد وذوي الخبرة هي التأكد من إجراء البحث الخاص بك. من المفيد أن تكون مستعداً بعد كل شيء. قم ببذل العناية الواجبة وتعرف على المزيد حول سلوك العملة المشفرة السعر السلوك وما يجب عليك فعله عندما تبدأ الأمور في التغير.