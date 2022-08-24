في أبسط المصطلحات، يعني التيسير الكمي (QE) زيادة المعروض النقدي من أجل تنشيط الاقتصاد. يبدأ البنك المركزي للبلد بشراء الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق المفتوحة (مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أو MBS). يؤدي هذا إلى زيادة المعروض من النقود في الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة، وتوسيع الميزانيات العمومية للبنوك مع تشجيع الإقراض والاستثمارات.

حاول أن تتخيل السوق كأنه حوض استحمام، والبنك المركزي هو الصنبور والنظام المصرفي هو مصرف المياه. من الناحية المثالية، يجب أن يعمل كلاهما في حالة توازن، مما يحافظ على ثبات مستوى الماء لحوض الاستحمام.

المشكلة هي عندما يستنزف النظام المصرفي المياه بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى تقليص إجمالي العرض المتاح في كل مكان. في هذه الحالات، يمكن أن تساعد برامج التيسير الكمي عن طريق منع تفريغ حوض الاستحمام بالكامل، تمامًا كما حدث أثناء “الكساد الكبير”.

كيف يعمل التيسير الكمي بالضبط؟

مع نمو المعروض من النقود بمجرد بدء التيسير الكمي، ستتمكن البنوك في جميع أنحاء البلاد من تقديم قروض بأسعار معقولة أكثر. وهذا سيسهّل على الأشخاص اقتراض الأموال – والتي سيتم إنفاقها وإعادة تدويرها في النهاية، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد.

التأثير الآخر لذلك هو أن المستثمرين سيواجهون عوائد أقل لأصولهم ذات الدخل الثابت. سيشير هذا إلى حدوث تغيير، حيث يقوم المستثمرون بصرف انتباههم نحو استثمارات أكثر ربحية في الاقتصاد الحالي، مثل الأسهم.

المشكلات المحتملة للتيسير الكمي

في بعض الأحيان، لا تكون فوائد التيسير الكمي عالمية كما ينبغي، مما يعني أن الأعضاء الآخرين داخل الاقتصاد قد يعانون نتيجة لذلك. عندما يبدأ البنك المركزي في التسهيل الكمي، يكون المستفيد المستهدف هو سوق الأسهم.

وقد تسبب هذا في نقاش حول ما إذا كانت التسهيلات الكمية تقدم المساعدة بالفعل. والخلاصة أنه حتى إذا تم إعادة تنشيط نشاط السوق، فإن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة المالية سيكونون أقل احتمالا للحق بالركب. مالكي الأسهم، في غضون ذلك، يتألف مالكو الأسهم عمومًا من الأفراد الميسورين بالفعل من الناحية المالية.

قد يؤدي التيسير الكمي أيضًا إلى تفاقم التضخم. ستؤدي طباعة المزيد من الأموال إلى قيام الشركات بفرض رسوم أعلى على المنتجات ذاتها مع انخفاض القوة الشرائية للعملة. إذا تركت من دون ضوابط، فقد يتسبب ذلك في عدم الاستقرار داخل الاقتصاد أو حتى الركود التضخّمي.

أمثلة على التيسير الكمي

الآن بعد أن أصبح لدينا فكرة أفضل عن ماهية التيسير الكمي وكيف يحدث، لنلقي نظرة على بعض الأمثلة المحددة لفهمه بشكل أفضل.

كان برنامج QE1، وهو برنامج تم إطلاقه في الولايات المتحدة في عام 2008 واستمر حتى عام 2010، عندما اشترى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما قيمته 600 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري و100 مليار دولار أمريكي أخرى في نماذج أخرى من الديون. حدث ذلك في خِضم الفقاعة الإسكانية التي شلّت الاقتصاد وسمحت للسوق المحلي بالتعافي. يصور فيلم “The Big Short” بدقة انهيار سوق الإسكان وكيف تم تطبيق التيسير الكمي لإنقاذ البنوك والمؤسسات الأخرى “الأكبر من أن تفشل”.

المثال الأحدث على التيسير الكمي هو المثال الذي نفذه النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال المراحل الأولى من الجائحة. نظرًا لتعرض الاقتصاد لضربة أثناء الإغلاق، سيتخذ نظام الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بأن التيسير الكمي في محله، يشتري 700 مليار من السندات. سيكون هذا بمثابة إجراء وقائي ضد الانخفاضات المتوقعة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ما آثاره على سوق الأسهم؟

كما ذكرنا سابقًا، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للتسهيل الكمي في التأثير على المستثمرين لاختيار خيارات الاستثمار طويلة الأجل وذات العائد المرتفع على الاستثمار. يمكن أن يساعد ذلك في استقرار الاقتصاد، ومع توفر القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة، يجب أن يكون الأفراد (الذين يطلق عليهم أيضًا مستثمرو التجزئة) قادرين على المشاركة بحرية أكبر في السوق.

مع نمو سوق الأسهم، سيرى المستثمرون الأجانب علامات على نمو الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين. يمكن أن يشجع ذلك الاستثمارات الواردة، مما يدفع السوق المحلية إلى الازدهار. وذلك لأن التيسير الكمي يشبه قيام الحكومة بإرسال رسالة إلى المستثمرين بأنهم يريدون تنشيط النمو الاقتصادي.

ولكن ما الذي يحدث عندما يتم إيقاف التيسير الكمي؟ في الولايات المتحدة، اضطربت أسواق الأسهم بمجرد أن أشار نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نهاية طباعة النقود في أوائل عام 2022. كافحت الأسهم الأمريكية للتعافي من أسابيع من الخسائر وسط نهاية التيسير الكمي و تفاقم التضخم.

كيف أثر التيسير الكمي على البيتكوين؟

يقودنا كل هذا إلى السؤال، “كيف يؤثر التيسير الكمي على البيتكوين؟”. هذا معقول لأن عملة البيتكوين لامركزية، أليس كذلك؟ يفشل معظم الأشخاص في اعتبار أن التيسير الكمي قد ساعد بالفعل عملة البيتكوين في الماضي. مع نمو السوق ووصول الأسهم لأعلى مستوياتها على الإطلاق من التيسير الكمي، استفادت البيتكوين كأحد الأصول الاستثمارية البديلة التي ارتفع سعرها أيضًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

يرجع ذلك إلى أن التيسير الكمي، من الناحية النظرية، يدفع المستثمرين إلى اختيار الأصول المربحة، والتي يمكن أن تُقال عن البيتكوين على الرغم من أنها متقلبة. أعطى هذا المستثمرين أسبابًا أكثر للاستثمار في البيتكوين، مما أدى إلى زيادة تحسين سمعتها كتأمين في حالات الطوارئ للعديد من الأشخاص في السوق.

تعلم الدروس من التمويل المركزي

في حين أن البيتكوين غير مدعومة بأي آلية تولد تدفقًا نقديًا، إلا أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون إليها على أنها فئة أصول تجارية. تميل وفرة الأموال الناتجة عن التسهيل الكمي إلى دفع أسعار الأصول المضاربة، مثل الأسهم والبيتكوين، للوصول إلى مستويات عالية بشكل لا يصدق.

لكن الهدف من كل ذلك هو أن هناك دائمًا دروسًا وأدوات يمكننا اقتراضها من المؤسسات المالية المركزية، حتى لو كانت البيتكوين عملة لامركزية. لا بد أن تكون هناك أداة أو إستراتيجية يمكننا استخدامها كمستخدمي بيتكوين.

ما ينبغي تذكره هو أننا لا يجب الاعتماد عليها فقط. هناك إيجابيات وسلبيات لمعظم الأشياء، ومن ضمنها التيسير الكمي. أفضل شيء يمكننا القيام به لأنفسنا هو البقاء على اطلاع دائم بما يحدث، في كل من الأسواق المركزية واللامركزية. بالحصول على مزيد من المعلومات، يجب أن تشعر الثقة في قراراتك الاستثمارية بسهولة.