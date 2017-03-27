前面第二章，我们讲述了如何验证和选择正确的买家资料以及关于四种支付方式类别的安全建议。

本章内容会根据交易流程，讲述如何创建一个安全的售卖比特币的报价。在前章内容中，我们发现在售卖版块中存在一些太美好却不真实的报价。为了避免此类情况，及如何设置能盈利的卖价，请先点击进入“创建报价”链接。

创建报价：

请点击“购买比特币”按钮下面的“创建报价”选项，如图所示：

售卖比特币：

在这一板块中，买家和卖家都可以进行报价选择。不过此教程内容只针对卖方可行，如图所示：

币种选择： 选择一种您想要的交易货币，您可以从可选币种中找到您想要的，在这里举例，我们就选择美元吧。

选择一种您想要的交易货币，您可以从可选币种中找到您想要的，在这里举例，我们就选择美元吧。 支付方式： 从可支持的300种支付方式中选择你想要的方式，包括贝宝，亚马逊礼品卡等，比如我们选择亚马逊礼品卡。

从可支持的300种支付方式中选择你想要的方式，包括贝宝，亚马逊礼品卡等，比如我们选择亚马逊礼品卡。 支付方式标签： 方便买家看到您支付方式的备注内容，比如，亚马逊礼品卡支付，您可以备注“只接受现金购买收据”，以此保障安全交易。

方便买家看到您支付方式的备注内容，比如，亚马逊礼品卡支付，您可以备注“只接受现金购买收据”，以此保障安全交易。 国家：比如选择银行转账或其他支付方式的话，您可以决定您的报价仅展示给某些特定地区的人群，那么您就可以在这里进行国家选择。我们不会帮您选择，因为这并不影响我们的售卖方案。

利润率： 在此，您可以设置一个百分比来提高您的比特币卖价，也就是说，不管当前比特币市场价如何，您的比特币卖价都会根据您设置的百分比有所提高。比如，比特币市场价为1000美元，您设置的利润率为10%，那么您的比特币卖价即为1100美元。

在此，您可以设置一个百分比来提高您的比特币卖价，也就是说，不管当前比特币市场价如何，您的比特币卖价都会根据您设置的百分比有所提高。比如，比特币市场价为1000美元，您设置的利润率为10%，那么您的比特币卖价即为1100美元。 设置最低价和最高价： 比特币的交易价格具有不稳定性，那么您就可以设置最低最高价来保障您的卖价处于安全范围。比如比特币价格涨到1500美元，您或许不想卖了，或者反之，如果价格跌到了800美元以下呢？所以这里您就可以根据自己意愿进行调整。

比特币的交易价格具有不稳定性，那么您就可以设置最低最高价来保障您的卖价处于安全范围。比如比特币价格涨到1500美元，您或许不想卖了，或者反之，如果价格跌到了800美元以下呢？所以这里您就可以根据自己意愿进行调整。 预期价格(可选）： 如果您想要以某个特定价格成交的话，这个设置是很必要的。比如，或许您自己有一个预期卖价，那么您可以在这里选择设置这个价格。

如果您想要以某个特定价格成交的话，这个设置是很必要的。比如，或许您自己有一个预期卖价，那么您可以在这里选择设置这个价格。 支付窗口： 您可以设定买家必须完成购买交易的时间限制。想要避免那些可能一天内不能完成付款的买家，卖家进行此设置是非常有用的。有些卖家希望交易尽快完成，这样他的比特币就不会由第三方保管太久，这个设置就可以帮助您加快交易流程，而不是等买家慢慢付款来完成交易。

您可以设定买家必须完成购买交易的时间限制。想要避免那些可能一天内不能完成付款的买家，卖家进行此设置是非常有用的。有些卖家希望交易尽快完成，这样他的比特币就不会由第三方保管太久，这个设置就可以帮助您加快交易流程，而不是等买家慢慢付款来完成交易。 报价条款： 如果您有任何希望买家遵循的条款，请写在此处。内容一般包含“我需要您提供礼品卡的收据且礼品卡是现金购买的，另外还需要您提供个人ID”。您可以根据自己要求和已选支付方式来设置报价条款协议。

如果您有任何希望买家遵循的条款，请写在此处。内容一般包含“我需要您提供礼品卡的收据且礼品卡是现金购买的，另外还需要您提供个人ID”。您可以根据自己要求和已选支付方式来设置报价条款协议。 报价条款标签： 正如上面所说，您可以根据自己要求的条款来进行标签设定，比如，“需要ID”，“只接受现金”

正如上面所说，您可以根据自己要求的条款来进行标签设定，比如，“需要ID”，“只接受现金” 交易指南： 这能帮助买家更好理解交易流程，您可以告知他们到此阅读该指南。让买家清楚您发放比特币给他们前，您的售卖方式和要求是什么样的。

这能帮助买家更好理解交易流程，您可以告知他们到此阅读该指南。让买家清楚您发放比特币给他们前，您的售卖方式和要求是什么样的。 高级设置： 此设置会开通一些其它功能，这对您的要求有所帮助。

此设置会开通一些其它功能，这对您的要求有所帮助。 不包含国家： 如果您不想自己的售卖报价展示给某些国家的人群，那么您可以在此进行国家设置。

如果您不想自己的售卖报价展示给某些国家的人群，那么您可以在此进行国家设置。 包含国家： 与上面类似，但是此处设定您想要报价被展示的国家。

与上面类似，但是此处设定您想要报价被展示的国家。 认证： 卖家可根据自己的比特币售卖数量来选择认证，不过如果您的数量偏多的话，最好是电话和邮箱都进行认证。这样也可以让买家最大程度上对你产生信任。

卖家可根据自己的比特币售卖数量来选择认证，不过如果您的数量偏多的话，最好是电话和邮箱都进行认证。这样也可以让买家最大程度上对你产生信任。 报价可见 ：设置您的报价只对可信任用户可见，即只有别人信任的用户才能看到您的报价。

：设置您的报价只对可信任用户可见，即只有别人信任的用户才能看到您的报价。 买家最低交易量要求：在前一章内容中，我们谈到卖家最好选择有至少20次交易量的买家，如果您想执行该建议，您可以在此输入您想要的交易量或者输入我们建议的交易量。

卖家首页：

在卖家首页，您可以看到所有活跃有效的交易情况及报价情况，您也可以在这里管理收益及所有活动。一旦您的报价被定位选择了，别人就可以通过您购买比特币。这单交易就会被列入“活跃交易”版块。如下所示，您可以点击“聊天”来发起对话。

完成交易：

实时聊天对话会贯穿整个交易过程，在聊天中您可以为买家提供帮助，上传文件，交流及验证付款。一旦付款完成且没有任何问题的话，您就可以按要求发放比特币给买家了。在发放由第三方保管的比特币之前，务必确保一切安全。比特币发放出去后，是没办法收回的。参照如下图所示：

在前面教程中，我们总结了一些安全提示，下面我们重述一遍：

安全提示：

礼品卡

利润最高，且卖家有自己独特的方式将礼品卡兑换成比特币。

索要收据，确保礼品卡是由现金购买的。

谨防坏人，若有嫌疑人要求将您的用户名和交易账号写在收据上面，让买家重拍照片。

谨慎接受电子密码或由信用卡或借记卡买来的礼品卡，因为信用卡或借记卡购买的礼品卡有可能被拒绝付款。

现金存款

风险最低，利润最低，但是相比礼品卡。可购买的数量更多。

确保买家是以您的名义存款的（已将现金存到您的账户），并索要收据。

网上钱包

首先确保买家的账户与钱包完进行了绑定认证（例如：已绑定PayPal账户）

向买家索要ID账号。确保账号及网上钱包账户与买家全名相符合。

风险最高，因为买家只要不离开电脑，可轻易撤回付款，且获得比特币。

每笔付款需要绑定信用卡或借记卡，这样才不会被轻易撤回。如果确保买家是从PayPal账户中付款而不是从信用卡或借记卡中，PayPal支付风险会更低。

其它预防措施：要求买家写上购买比特币的交易账号，数量以及支付方式。这样如果付款被拒绝，您可以以此作为证据。

借记卡/信用卡