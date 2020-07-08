Вы, конечно, знаете, что Paxful очень серьезно относится к безопасности ваших средств — настолько серьезно, что аналитическая блокчейн-компания Chainalysis назвала Paxful одной из самых безопасных криптовалютных бирж в мире.

Но как бы мы ни старались оградить вас от мошенников, без вашей помощи мы не сможем держать их на расстоянии. Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, чтобы защитить свои средства.

1. Изучите Условия предоставления услуг на платформе Paxful

Да, мы знаем, в Условиях предоставления услуг содержится много юридической информации, и она изложена не самым простым языком. Но когда речь заходит о деньгах, вам четко нужно знать, что вы можете и чего не можете делать на Paxful.

Знайте свои права и соблюдайте наши правила.

2. Лучшие продавцы — верифицированные пользователи

Те, кто замышляет недоброе, обычно не подтверждают свою личность, ведь они знают, что рано или поздно их раскроют. Это значит, что с пользователями, прошедшими верификацию, торговать намного безопаснее.

Кстати, у нас многоуровневая система верификации по принципу “Знай своего клиента”: чем больше сумма сделок, тем выше требования к аккаунту. Таким образом, вы сможете без опаски заключать сделки даже на крупные суммы.

3. Выбирайте пользователей с положительными отзывами

У пользователя много положительных отзывов? Это хороший знак. Разве кто-то станет оставлять ему плохие отзывы, если сделки проходят быстро и без проблем?

Если вы все еще сомневаетесь, посмотрите отрицательные отзывы вашего торгового партнера и почитайте, что именно не понравилось другим пользователям. Вы должны знать обо всех рисках, перед тем как заключать сделку.

4. Относитесь ко всем с уважением

Многие люди зарабатывают на жизнь торговлей на Paxful, поэтому уважайте своих торговых партнеров и будьте с ними вежливы. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы другие относились к вам.

5. Отмените сделку, если что-то кажется подозрительным

Иногда можно сразу определить, что вы имеете дело с мошенником. Например, если ваш торговый партнер торопит вас с выдачей биткоинов или пытается изменить сумму сделки, немедленно отмените эту сделку.

Участники программы Paxful Peer рассказали нам, что многие мошенники пытаются вызвать сочувствие, рассказывая жалостливые истории. Они обещают отправить деньги обратно, но никогда этого не делают. Иногда они стараются войти в доверие и предлагают сделку, которая слишком хороша, чтобы быть правдой.

В любом случае, если вы чувствуете, что что-то не так, лучше держаться от этого подальше!

6. НИКОГДА не торгуйте без использования счета хранения

На Paxful биткоины продавца удерживаются на счете хранения и выдаются покупателю только после того, как его платеж получен и подтвержден. Если вы заключаете сделки вне нашей платформы, мы не можем гарантировать сохранность ваших средств.

На Paxful вы легко можете открыть спор, если во время сделки возникла проблема. Кроме того, мы всегда можем проверить историю чата сделки и посмотреть доказательства платежа, чтобы затем присудить биткоины тому, кто прав.

Оставайтесь с нами, и мы поможем вам, что бы ни случилось.

7. Большие деньги приходят не сразу

Наши самые успешные продавцы приложили немалые усилия, чтобы обеспечить себе стабильный доход, и удача здесь ни при чем. Многие из них рекомендуют начинать со сделок на небольшие суммы — это безопаснее, чем заключать одну крупную сделку, надеясь разбогатеть за один день.

8. Проверяйте информацию

Мы проверяем удостоверения личности, чтобы убедиться, что пользователи сообщают нам настоящие имена. Тем не менее не теряйте бдительности: всегда проверяйте, чтобы имя человека, с которым вы заключаете сделку, совпадало с именем человека, которому вы переводите деньги.

Если вы платите банковским переводом, имя получателя должно совпадать с именем вашего торгового партнера в его аккаунте Paxful. Если вам кажется, что продавец и получатель средств — разные люди, не отправляйте деньги.

Хотите узнать больше?

Перечисленные нами рекомендации помогут вам безопасно заключать сделки на Paxful. Если вы хотите проводить время на Paxful с большей пользой для себя, рекомендуем ознакомиться с нашими прошедшими вебинарами. Вы сможете услышать истории опытных трейдеров, сотрудников нашей службы поддержки и специалистов по нормативно-правовому соответствию.