Популярность Биткоина (BTC) в разных странах можно объяснить многими причинами. Помимо растущего курса и рыночных инвестиций, в которых участвуют самые известные представители финансовой индустрии, к ним также можно отнести халвинг биткоина. Однако что такое халвинг и как он работает? Читайте дальше, чтобы получить ответы на самые популярные вопросы о BTC.

Что такое халвинг биткоина?

Халвинг биткоина — одно из самых важных событий в криптовалютной индустрии. Чтобы вам легче было в этом разобраться, сначала мы расскажем, как добывают эту цифровую валюту. Майнинг — это процесс, в ходе которого майнеры добывают биткоины, используя специальное оборудование.

Майнеры решают сложнейшие математические уравнения, чтобы завершить “блоки”, которые добавляются в блокчейн. Блок представляет из себя файл, который может хранить 1 мегабайт (МБ) биткоин-транзакций. По мере роста числа транзакций сеть биткоин тоже растет.

После решения уравнений или подтверждения транзакций, что обычно занимает 10 минут, майнеры получают биткоины в качестве вознаграждения. Во время халвинга биткоина вознаграждение майнеров уменьшается вдвое — это обычно случается после майнинга 210 000 блоков, в среднем каждые четыре года.

Как это работает?

Халвинг происходит через каждые 210 000 добытых блоков. Когда BTC только появился, майнеры получали 50 BTC за каждый подтвержденный блок. Когда объем добываемых BTC возрос, в 2012 вознаграждение снизилось в два раза, и майнеры стали получать 25 BTC за блок. В 2016 году были сгенерированы очередные 210 000 блоков, и вознаграждение снова уменьшилось до 12,5 BTC. Последний халвинг биткоина произошел в мае 2020, и, когда были добыты очередные 210 000 блоков, вознаграждение снова уменьшилось за 6,25 BTC за блок.

Источник: corporatefinanceinstitute.com

Как халвинг влияет на цену BTC?

Халвинг может оказывать определенное влияние на цену биткоина. Вот как предыдущие халвинги отразились на рыночном курсе BTC.

Первый халвинг (2012) – Первый халвинг в истории биткоина произошел 28 ноября 2012 года. После добычи 210 000 блоков вознаграждение майнеров снизилось с 50 BTC до 25 BTC за блок. До халвинга цена биткоина составляла 12 USD за коин. Спустя год рыночная цена BTC превысила 960 USD.

Второй халвинг (2016) – После того как было добыто 420 000 блоков, произошел второй халвинг. 9 июля 2016 года майнеры стали получать 12,5 BTC за блок. Перед вторым халвингом цена биткоина составляла 665 USD, а спустя год он стал стоить 2550 USD.

Третий халвинг (2020) – В 2020 году халвинг биткоина произошел 11 мая. После того как были добыты очередные 210 000 блоков, вознаграждение майнеров стало составлять 6,25 BTC за блок. В конце 2020 года курс биткоина достиг рекордной отметки в 29000 USD.

Четвертый халвинг (2024) – Следующий халвинг биткоина ожидается в 2024 году, когда будет добыто 840 000 блоков. После этого майнеры будут получать 3,125 BTC за блок.

Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет добыто 21 млн BTC — некоторые криптоэнтузиасты полагают, что это случится в 2140 году. Но кто знает, что случится в будущем?

Почему происходит халвинг биткоина?

Теперь, когда вы знаете, как работает халвинг, вы можете подумать: “Разве это честно по отношению к майнерам?” Если вы хорошо знакомы с биткоином, вы наверняка знаете, что его таинственный создатель Сатоши Накамото ограничил запас BTC 21 миллионами.

К настоящему моменту добыто 88,83% общего запаса BTC. Это значит, что остается только 2,3 млн BTC. Однако мы не можем быть уверены, что все добытые 18,6 млн BTC сегодня обращаются на рынке. Согласно New York Times, около 20% BTC стоимостью несколько миллиардов долларов находятся в потерянных или выброшенных кошельках.

После того как будет добыто 21 млн BTC, майнеры перестанут получать вознаграждение за блоки. Они смогут получать доход только за подтверждение транзакций. Несмотря на то что вознаграждение майнеров уменьшается с каждым халвингом, ценность биткоина увеличивается ввиду его ограниченного запаса, и его курс продолжает расти. Повышение цены биткоина также мотивирует майнеров на продолжение майнинга.

Каковы последствия халвинга BTC?

Халвинг биткоина имеет различные последствия: он влияет как на цену биткоина, так и на вознаграждение майнеров и отношение трейдеров к рыночным тенденциям. Ниже приведены некоторые положительные и отрицательные последствия халвинга.

⚒️ Для майнеров

Майнинг — один из самых эффективных способов добыть доли биткоина. С другой стороны, майнинг сопряжен с расходами, которые зависят от того, майните ли вы в одиночку или являетесь участником майнинг-пула. В любом случае вам нужно мощное оборудование и специальное ПО, которые справятся с добычей биткоина.

Для некоторых майнеров уменьшение вознаграждения будет плохой новостью. Если они потратили крупные суммы на оборудование, то урезанное вознаграждение за блок может не покрывать их расходы на майнинговые операции. Однако стоит отметить, что в связи с высокой волатильностью биткоина эта ситуация может измениться.

📊 Для трейдеров

Хотя некоторые майнеры отрицательно относятся к халвингу биткоина, это долгожданное событие для биткоин-энтузиастов, трейдеров и инвесторов. Почему? Потому что это подразумевает снижение числа коинов, сгенерированных майнерами. Ограниченное число добытых коинов создает предпосылки для роста цены BTC, при условии, что спрос на рынке будет расти. Повышение спроса при ограниченном запасе дает трейдерам возможность продавать свои BTC по более высокой цене.

Эта тенденция наблюдалась во время предыдущих халвингов, однако необходимо учитывать, что ценность этого актива может быстро расти или падать в зависимости от событий на рынке.

📈 Для цены BTC

Ранее мы упоминали, что халвинг биткоина может приводить к росту его рыночной цены. Однако это происходит не всегда, и мы не можем с уверенностью предсказать цену биткоина. Его цена может подскочить через несколько дней, месяцев или лет, или же она может упасть в этот же период времени.

Кроме того, будут ли люди больше интересоваться криптовалютой после халвинга? Будем ли это означать “бычью” тенденцию? Станет ли на рынке больше трейдеров? Так много вопросов, на которые у нас пока нет ответов. Нам придется подождать и посмотреть, что случится с ценой биткоина.

Можно ли заработать на халвинге?

Биткоин отличается чрезвычайно высокой волатильностью, поэтому вне зависимости от халвинга вы всегда можете на нем заработать. Вы можете отслеживать ценовые тенденции BTC на протяжении недели или месяца, чтоб определить, когда его лучше купить или продать.

Только помните, что перед тем как совершать любые торговые операции, вам нужно найти надежный криптовалютный кошелек и платформу. Если вы хотите торговать биткоинами, для начала вы можете создать аккаунт на Paxful. Вы также получите бесплатный биткоин-кошелек, с помощью которого вы сможете управлять своими средствами и отслеживать все свои операции.

Халвинг — это хорошо или плохо?

Мы уже говорили, что халвинг имеет разные последствия для рыночной цены BTC, трейдеров и инвесторов, — как положительные, так и отрицательные. Как и в случае с другими активами и товарами, курс биткоина определяется спросом и предложением. Однако для майнеров, чье вознаграждение снижается каждые четыре года, возможная прибыль далеко не так привлекательна, как те 50 BTC, которые они могли получать в самом начале.

Но нет никаких сомнений, что растущая популярность биткоина приведет к дальнейшему росту его цены. Итак, халвинг — это хорошо или плохо? Это вы решаете сами.

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данный текст не может использоваться в качестве консультации по инвестиционным, финансовым и другим вопросам, а также не является выражением позиции Paxful.