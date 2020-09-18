11 лет назад произошло множество интересных событий. Техногики наверняка помнят появление iPhone 3GS, а геймеры — выход игры “Растения против зомби”. Но для тех, кто связан с финансовыми технологиями, самым запоминающимся событием стало создание биткоина — криптовалюты, которая впоследствии изменила мир.

Что же такое биткоин и как он работает? Мы расскажем все, что вам нужно знать, если вы еще не знакомы с этой криптовалютой.

Кратко о биткоине

Что такое биткоин? Биткоин (BTC) — это самая популярная (с 2009 года) криптовалюта с самой высокой рыночной капитализацией. Это новый вид денег, который был разработан и введен в обращение таинственным Сатоши Накамото. Неизвестно, был ли это один человек или группа людей, и до сих пор никто не знает, кто именно создал биткоин.

На настоящий момент цена биткоина составляет более 10 000 долларов США, а его рыночная капитализация превышает 188 млн долларов США. Его запас ограничен 21 миллионами коинов, а стоимость биткоинов, находящихся в обращении, составляет более 18 млн долларов США.

Биткоин делится на дробные части до восьмого знака после запятой. Это значит, что необязательно покупать целый биткоин — можно купить любую его долю! Но если у вас есть возможность купить целый биткоин — тем лучше для вас. Самая маленькая доля биткоина называется сатоши; она была названа в честь своего таинственного создателя. Один сатоши равен 0,00000001 BTC, что примерно составляет 0,00010 USD.

Как работает биткоин?

Следующий вопрос, который вы можете задать, — “Как работает биткоин?” Этот процесс может показаться слишком сложным, но на самом деле это не так.

Технология блокчейн

Поскольку биткоин является цифровой валютой, он работает на основе новой технологии под названием “блокчейн”. Блокчейн — это распределенный публичный реестр, в котором записываются все транзакции с биткоинами. Его можно сравнить с банковской сберегательной книжкой, в которой записан баланс счета и все денежные операции.

Основное отличие состоит в том, что транзакции в блокчейне доступны каждому участнику сети. Использование публичного реестра предполагает высокий уровень прозрачности, ведь кто угодно может видеть адрес отправителя и получателя биткоин-транзакции. Впечатляет, не так ли?

Этот факт опровергает распространенное мнение о полной анонимности биткоина. Хотя информация о транзакции и ее участниках надежно защищена, остальные могут видеть, что один человек переводит средства другому, но они не знают, кто именно участвует в транзакции.

Чтобы не связывать транзакцию с определенным владельцем (об этом мы поговорим позже), алгоритм биткоина использует новую пару ключей. Однако когда в сети много транзакций, иногда этой привязки не удается избежать, и может обнаружиться, что некоторые транзакции были выполнены одним и тем же владельцем.

В технической документации биткоина упоминается, что раскрытие личности владельца ключа может привести к раскрытию и всех принадлежащих ему транзакций. Поэтому можно предположить, что биткоин-транзакции являются не анонимными, а псевдонимными.

Еще одна особенность сети блокчейн — децентрализованность. В отличие от коммерческих банков, финансовых учреждений и государственной валюты, которая регулируется центральными банками и другими правительственными институтами, BTC и сеть биткоин работают совершенно независимо.

Для нормального функционирования биткоину не нужен контроль со стороны каких-либо агентств или организаций. У него нет единого центрального органа. Он работает на основе пиринговых (P2P) транзакций, поэтому вам не нужно подолгу стоять в очереди в банках или других финансовых учреждениях, чтобы отправить средства.

Транзакции и закрытые ключи

Теперь поговорим о транзакциях биткоинов. Транзакция — это перевод средств между кошельками. Когда вы снимаете наличные через банкомат или выводите средства с помощью мобильного приложения, вы подтверждаете снятие наличных с помощью PIN-кода. Транзакции биткоинов происходят так же, только вместо PIN-кода вы предоставляете свои закрытые ключи.

Как и PIN-код вашего банковского счета, закрытый ключ — это конфиденциальная информация, которую вы не должны никому сообщать. Закрытый ключ предоставляет доступ к вашему биткоин-кошельку и вашим деньгам, поэтому берегите его! Такие ключи обычно хранятся на персональном компьютере или удаленных серверах, в зависимости от того, какой кошелек вы используете.

Как получить биткоины

Есть несколько способов приобрести свою первую долю биткоина. Например, вы можете майнить биткоины, покупать их на криптовалютных платформах или добывать их иным способом. Мы рассмотрим первые два варианта.

Майнинг биткоинов

Биткоины получают в результате “майнинга”. В английском языке этот термин относится к добыче полезных ископаемых и металлов. Однако майнинг биткоина — это полностью цифровой процесс. Вместо горнодобывающего оборудования и химических средств майнеры биткоинов используют мощные компьютеры, специальные программы, высокоскоростное интернет-соединение и надежную систему электроснабжения.

Майнинг считается одним из самых дорогих способов получения биткоинов, если не самым дорогим. В майнинге задействованы очень сложные алгоритмы, над которыми работают майнеры. Эти вычислительные задачи не могут быть решены в уме, поэтому майнинг — дорогостоящий и сложный процесс.

Майнеры получают оплату за каждый найденный или подтвержденный блок в блокчейне. Сейчас все больше и больше майнеров стараются заработать таким способом, поэтому конкуренция в этой области растет. Если вы собираетесь майнить биткоины, обратите внимание на ресурсы, которые нужны для майнинга — мы упомянули их выше. Вам придется потратиться на высококачественное оборудование, а также запастись терпением и проявить упорство, чтобы обойти других майнеров!

Криптовалютные платформы

Если вас не интересует майнинг, вы можете купить биткоины на одной из тысяч криптоплатформ. Во время поиска надежной криптовалютной биржи обратите внимание на следующие моменты:

Степень защиты – Чтобы ваши биткоины и личные данные были в безопасности, платформа должна обеспечивать дополнительные уровни защиты (например, двухфакторная верификация (2ФА)).

Чтобы ваши биткоины и личные данные были в безопасности, платформа должна обеспечивать дополнительные уровни защиты (например, двухфакторная верификация (2ФА)). Географические ограничения – В некоторых странах существуют ограничения относительно торговли биткоинами и их использования. Ищите такую платформу, которая позволит вам извлечь максимум выгоды из ваших цифровых активов.

В некоторых странах существуют ограничения относительно торговли биткоинами и их использования. Ищите такую платформу, которая позволит вам извлечь максимум выгоды из ваших цифровых активов. Ликвидность активов – Ищите такую криптобиржу, на которой вы сможете без труда конвертировать биткоины в необходимую вам фиатную валюту. Вы найдете множество таких криптовалютных платформ в интернете.

Ищите такую криптобиржу, на которой вы сможете без труда конвертировать биткоины в необходимую вам фиатную валюту. Вы найдете множество таких криптовалютных платформ в интернете. Комиссии за транзакции – Каждая биржа устанавливает свои комиссии за покупку, продажу, внесение или снятие биткоинов. Выбирайте криптоплатформу с более низкими комиссиями.

Каждая биржа устанавливает свои комиссии за покупку, продажу, внесение или снятие биткоинов. Выбирайте криптоплатформу с более низкими комиссиями. Надежность и репутация платформы – Постарайтесь побольше узнать о выбранной платформе, чтобы избежать проблем. Вы можете найти информацию в интернете или связаться с компанией по электронной почте или по телефону.

Такой поиск займет какое-то время, но вы действительно должны учесть все эти факторы, перед тем как выходить на криптовалютный рынок. Поверьте, вы не пожалеете о затраченных усилиях. Позже вы даже скажете себе (и нам!) спасибо.

Где хранить биткоины

Биткоин — это цифровая валюта. Он нематериален и существует только в рамках технологии. Вы не можете хранить биткоины так, как вы храните купюры или монеты: для их хранения существуют специальные биткоин-кошельки.

Биткоин-кошелек, или цифровой кошелек, — это уникальное и безопасное средство хранения. Он также использует блокчейн, который лежит в основе криптовалютной сети. Но самое интересное — это то, что он служит не только для хранения ваших средств. Если вы используете мобильный биткоин-кошелек, вы можете получать биткоины с других кошельков, отправлять средства или совершать платежи, а также проверять свой баланс в режиме реального времени.

Существует много видов криптовалютных кошельков, но можно выделить две основные категории:

Горячие кошельки — кошельки с подключением к интернету . К ним относятся веб-кошельки и мобильные кошельки.

— . К ним относятся веб-кошельки и мобильные кошельки. Холодные кошельки — устройства, которые используются без подключения к интернету. В качестве примера можно привести аппаратные, бумажные и десктоп-кошельки.

Некоторые P2P-платформы и биржи, такие как Paxful, предоставляют бесплатный биткоин-кошелек при создании аккаунта. Как мы и говорили, все достаточно просто!

В банках и других финансовых учреждениях вы расписываетесь на бумаге, чтобы перевести средства. В транзакциях биткоинов используется цифровая подпись. Она представляет из себя криптографическое и “математическое доказательство” того, что биткоины поступили именно от владельца кошелька, а не от кого-то другого. Кроме того, цифровая подпись позволяет узнать, были ли биткоины отправлены другому человеку.

Все участники сети могут видеть, что ваша подпись относится к определенной транзакции, но никто из них не может узнать ваш закрытый ключ. Биткоин использует настолько сложные процессы, что вы можете не переживать за сохранность своих средств при условии, что доступ к закрытым ключам есть только у вас.

Для чего используется биткоин?

Изначально биткоин использовался только для совершения недорогих платежей без посредников. Однако со временем были обнаружены и другие перспективные способы применения биткоинов, например:

Оплата повседневных расходов

Благотворительные пожертвования

Хранение средств

Денежные переводы в другие страны

Подарки для друзей и родных

Вы можете использовать биткоины для этих целей в любое время с помощью мобильного биткоин-кошелька. Вы не поверите, насколько это просто и удобно!

Покупать или не покупать?

Мы рассказали вам о том, что такое биткоины и как они работают, и наверняка вам теперь хочется применить полученные знания на практике. Советуем не торопиться, ведь то, что вы узнали — лишь капля в море. Вам предстоит узнать еще много интересного!

Готовы к приключениям? Тогда сделайте первый шаг в криптовалютный мир, где вас ждет множество потрясающих открытий!