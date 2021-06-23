Karşınızda Yatırımcı Programı için İlerleme Çubuğu—Uzman Yatırımcı veya Deneyimli Yatırımcı olma seviyesine ne kadar yakın olduğunuzu kolayca takip etmenize yarayacak bir araç.

Platformumuzda seviyenizi yükseltmenizde kılavuzluğun yanı sıra İlerleme Çubuğu, Yatırımcı Programı rozetlerinizi elde etme ve elde tutma konusunda ilerlemenizi gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacaktır. Zaten karşılamış olduğunuz gereklilikleri size göstermek suretiyle, yeni ve özel platform özelliklerinin kilidini açmak ve bunları elde tutmak için halen daha yapılması gereken görevlere kolayca odaklanabilirsiniz.

Yatırımcı Programı Rozeti gerekliliklerine hesabın tamamen doğrulanmış olması ve belirli bir başarılı alım satım sayısı ve işlem ortağı sayısına ulaşmak da dahildir. İlerleme Çubuğu şu görünüme sahiptir:

İlerleme Çubuğu günlük olarak güncellendiği için, alım satım hedeflerinizi kolayca takip edebilirsiniz. Eğer yeni başladıysanız, tüm çubuklar ve güncelleme gösterge simgeleri gri olacaktır. İlerlemenize devam ettikçe, bu simgeler mavi hale gelir ve tüm gereklilikleri karşıladığınızda ise bunlar yeşil hale gelir.

En güzel yönü de şudur ki, bunlar tüm Paxful kullanıcılarının hizmetindedir—hem eski, hem de yeni kullanıcıların. İlerleme Çubuğunu bulmak için Paxful hesabınıza giriş yapın ve Klasik Panelinize gidin.

Yatırımcı olarak seviyenizi yükseltmeye hazır mısınız? Klasik Panelinize gidin ve hemen başlayın. Mutlu alım satımlar!