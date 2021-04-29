Paxful’da birinci sınıf yatırımcılarımıza birinci sınıf muamele sunuyoruz, bu yüzden Deneyimli Yatırımcı rozetini güncelliyoruz, artık bu daha az gereksinimle ve daha fazla faydayla hizmetinizde!

Bu harika yeni rozetle şunları yapabilirsiniz:



⭐ Paxful’da güvenilirliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz

Profilinizdeki yepyeni bir rozet yardımıyla platformdaki diğer kullanıcılara sizin en iyi alım satımcılardan biri olduğunuzu gösterin.

⭐ Harika yeni özellikleri test eden ilk kişiler arasında olabilirsiniz

Yepyeni Paxful ürünlerine herkesten önce erişim sahibi olun ve bize ne düşündüğünüzü belirtin.

⭐ Tekliflerinizi alım satım platformunda öne çıkarabilirsiniz

Tekliflerinizin listenin en üstünde görüntülenmesini sağlayın ve bu sayede potansiyel alım satımcılar ilk olarak bunları görsün.

⭐ Müşteri destek ekibimizden öncelikli ilginin keyfini sürebilirsiniz

Çözülmesi gereken bir probleminiz mi var? Ekibimiz hızla sorunu ele alıp mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bunu çözüme kavuşturur.

⭐ Bölgenizde satış tekliflerinizi tanıtabilirsiniz

Topluluğunuz için harika satış teklifleri oluşturarak bölgenizdeki 1 numaralı alım satımcı olun ve bu tekliflerinizin bölgenizde öne çıkarılması şansını yakalayın.

⭐ Deneyimli Yatırımcı olmanın tüm harika faydalarının keyfini sürmeye devam edin

Zaten Paxful’da Bir Deneyimli Yatırımcı Mısınız? Endişelenmeyin, en iyi faydaları kullanmaya devam edersiniz: anında itirazlar, hediye kartı teklifleri için bono gerekmemesi, ve daha yüksek marj limitleri. Rozetiniz aynı zamanda otomatik olarak değişecektir.

Kendi yatırımcı profilinize yeni rozetin yerleştirilmesini sağlamak mı istiyorsunuz? Dikkate almanız gereken birkaç gereklilik şu şekildedir:

✅ Doğrulanmış bir profiliniz olmalı (Kimlik + Adres Belgesi doğrulanmalı)

✅ Son 90 gün içerisinde toplamda en az 250 işlem tamamlanmış olmalı

✅ İyi bir davranış skoru olmalı*

✅ Hizmet Koşullarımıza uyulmalıdır

Bir Deneyimli Yatırımcı olmaya hazır mısınız? Yapmanız gereken tek şey alım satım yapmak. Platformda ne kadar alım satım yaparsanız, elde edeceğiniz faydalar da o kadar iyi olacaktır. Paxful’da alım satıma devam edin ve güncellemeleri de takipte kalın: sizin için daha havalı değişiklikler, yeni bir ödül (rewards) programı ile birlikte yakında duyurulacak.

*İyi davranış skoru, alım satım platformunda kullanıcının davranışlarını değerlendiren Paxful’un dahili metriklerini baz alır