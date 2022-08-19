2015’te kurulan Paxful, Dünya’da en önde gelen kişiler arası Bitcoin alım satım platformlarından biri haline gelmiştir. 9 milyon kullanıcısı ve platformdaki 350’nin üzerinde kullanılabilir ödeme seçeneği ile tek ve basit bir misyonumuz var: herkese, her yerde ve her zaman finansal erişim sağlamak.

Bu sıçramayı yapıp ilk Bitcoin’inizi almanın yollarını arıyorsanız doğru yere geldiniz. Başlangıç yapmanıza yardımcı olması için Paxful’u nasıl kullanacağınızla ilgili harika bir kılavuz oluşturduk—hadi doğrudan başlayalım.

Paxful nasıl çalışır?

Paxful’da kullanılabilir olan 350’nin üzerinde ödeme seçeneği sayesinde Bitcoin alım satımını neredeyse istediğiniz her yolla yapabilirsiniz. Sizi binlerce güvenilir alım satımcıdan biriyle bağlantılı hale getiririz, sizin yapmanız gereken ise kendi tercih ettikleri ödeme yöntemleriyle ödemelerini yapmanız ve işlemi ödendi olarak işaretlemenizdir, karşı taraf işin kalan kısmını halledecektir.

Başlamaya hazır mısınız? Hadi hesabınızı oluşturalım.

Bir hesap oluşturmak

Paxful yolculuğunuzdaki ilk durak bir hesap oluşturmaktır. Burada Bitcoin dünyasına dalışı gerçekleştirmeye hazır olup olmadığınıza karar verirsiniz.

Hazır olduğunuzu hissediyorsanız, web tarayıcınızı açın ve Ana sayfaya gidin, sayfanın sağ üst köşesindeki Kaydol düğmesine tıklayın.

Buradan devam ederek hesabınızı ister telefon numaranızı isterse de e-posta adresinizi kullanarak oluşturabilirsiniz. Bir arkadaşınızın tavsiyesi yoluyla Paxful’a katılmak istiyorsanız, Paxful’a tavsiyeyle gelme şeklinde başlangıç yapmanın tüm faydalarının keyfini sürmek için Bir tavsiye kodum var seçeneğine tıklayın.

Hesabınız oluşturulur oluşturulmaz ücretsiz Paxful Cüzdanınızı alırsınız ve bu sayede zaten yolculuğunuzu başlatmış olursunuz. Ayrıca daha yüksek limitlerle alım satım gerçekleştirebilmek ve daha da fazla faydanın kilidini açmak için telefon numaranızı ve kimliğinizi doğruladığınızdan da emin olun.

İlk Bitcoin’inizi satın alın

Artık başlangıç yapmanız için gereken tüm araçlar elinizde olduğuna göre ilk Bitcoin’inizi satın almaya hazır mısınız? Başlangıçta biraz korkutucu gelebilir ama bize güvenin, bunu gerçekleştirmek düşündüğünüzden çok daha kolay olacak. Paxful’da Bitcoin satın almanın en iyi yanı, ödeme yapmak için kullanabileceğiniz 350’nin üzerinde yolunuzun olması, alıcıya sıfır masraf uygulanıyor olması ve 10 USD kadar küçük tutarlarla başlayabilecek olmanızdır.

Şu şekilde başlayabilirsiniz:

Ana sayfaya gidin

Bitcoin’i satın almak istediğiniz kripto para olarak seçin, mevcut 350’nin üzerinde ödeme yönteminden seçiminizi yapın ve isteğe bağlı olarak ne kadar harcamak istediğinizi girin. Buradan Teklifler Bul seçeneğine tıklayın.

Choose an offer

Teklifler sayfasına götürüldüğünüzde artık ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir teklif bulma zamanıdır ve tercihiniz, bu teklifin iyi itibarlı bir alım satımcıdan geliyor olması yönünde olmalıdır.

Göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey şöyledir:

Fiyat – Yanında bir yüzde ve yukarı veya aşağı doğrultuda bir ok ile gösterilen bu kısım, Bitcoin’i mevcut piyasa fiyatıyla karşılaştırıldığında nasıl bir fiyattan aldığınızı gösterir. Buna ek olarak, bir dolar karşılığı eder olarak ne tutarda Bitcoin satın aldığınızı, fiyatın yanındaki USD değerine bakarak da görebilirsiniz.



– Yanında bir yüzde ve yukarı veya aşağı doğrultuda bir ok ile gösterilen bu kısım, Bitcoin’i mevcut piyasa fiyatıyla karşılaştırıldığında nasıl bir fiyattan aldığınızı gösterir. Buna ek olarak, bir dolar karşılığı eder olarak ne tutarda Bitcoin satın aldığınızı, fiyatın yanındaki USD değerine bakarak da görebilirsiniz. Teklif limitleri – Bir aralık olarak gösterilen bu kısım, alım satımcıların ne tutarlar dahilinde satmak istediklerini gösterir, bu yüzden harcamak istediğiniz tutarın bu aralık dahilinde olduğundan emin olun.



– Bir aralık olarak gösterilen bu kısım, alım satımcıların ne tutarlar dahilinde satmak istediklerini gösterir, bu yüzden harcamak istediğiniz tutarın bu aralık dahilinde olduğundan emin olun. Teklif açıklaması – Ödeme yöntemi altında gösterilen bu teklif açıklaması kısmı, ilgili satıcının nasıl ödeme almak istediği hakkında kısa bir fikir verir. İşleminizin pürüzsüz şekilde devam etmesi için tercih ettiğiniz ödeme yönteminin bununla eşleştiğinden emin olun.



– Ödeme yöntemi altında gösterilen bu teklif açıklaması kısmı, ilgili satıcının nasıl ödeme almak istediği hakkında kısa bir fikir verir. İşleminizin pürüzsüz şekilde devam etmesi için tercih ettiğiniz ödeme yönteminin bununla eşleştiğinden emin olun. Geri bildirim skoru – Bir yeşil yukarı baş parmaklı onay ikonu ve nümerik puan olarak gösterilen bu kısımla her bir alım satımcının ne seviye itibarlı olduğunu gösteren geri bildirim skoru gösterilmektedir. Profillerine daha da derin dalmak isterseniz, önceki işlemlerinden aldıkları geri bildirimleri görmek için isimlerine tıklayabilirsiniz.



– Bir yeşil yukarı baş parmaklı onay ikonu ve nümerik puan olarak gösterilen bu kısımla her bir alım satımcının ne seviye itibarlı olduğunu gösteren geri bildirim skoru gösterilmektedir. Profillerine daha da derin dalmak isterseniz, önceki işlemlerinden aldıkları geri bildirimleri görmek için isimlerine tıklayabilirsiniz. Satıcı müsaitliği – Herhangi bir işlem başlatmadan önce satıcının müsait halde olduğundan emin olun. Kendilerinin aktif olmaması halinde işlemin tamamlanması biraz süre alabilir. Bunu, geri bildirim skorunun altında en son ne zaman çevrim içi olduklarını görmek suretiyle kontrol edebilirsiniz.



– Herhangi bir işlem başlatmadan önce satıcının müsait halde olduğundan emin olun. Kendilerinin aktif olmaması halinde işlemin tamamlanması biraz süre alabilir. Bunu, geri bildirim skorunun altında en son ne zaman çevrim içi olduklarını görmek suretiyle kontrol edebilirsiniz. Rozetler – En güvenilir bazı alım satımcılarımızdan gelen teklifleri en üste sabitleriz, bu yüzden tekliflerin üzerinde Öne çıkan veya Güvenilir rozetlerini göz ardı etmeyin. Buna ek olarak teklif sayfasını, yalnızca güvenilir alım satımcılardan gelen teklifleri gösterecek şekilde filtrelemeyi Yalnızca Paxful’un Doğruladığı Teklifler seçeneğini açık hale getirerek gerçekleştirebilirsiniz.



Bir işlem başlatmak

Beğendiğiniz bir teklif bulur bulmaz Satın Al düğmesine tıklayarak teklifin tam bir genel bakışını edinebilirsiniz. Sizin tarafınızda her şey yolunda görünüyorsa, bu noktada ödemek istediğiniz tutarı girebilir ve Şimdi satın al seçeneğine tıklayabilirsiniz.



İşlem başladığında kibarca işlem ortağınıza selam verin, sonrasında size takip etmeniz için spesifik bir dizi talimat vereceklerdir. Bunları dikkatli bir şekilde takip etmek suretiyle işlemin mümkün olan en pürüzsüz şekilde gerçekleşmesini sağlayın.



Ödemenizi göndermeniz sonrasında işleminizi Ödendi olarak işaretlemeyi unutmayın. Bu tıklama, kontrolü satıcıya iletir, sonrasında ödemenizi doğrulamaları için kendilerine birkaç dakika verin. Doğrulanması sonrasında karşı taraf, Bitcoin’i işlem emanetinden Paxful Cüzdanınıza serbest bırakacaktır.



Bu noktadan sonra işlem tamamlanmıştır ve yapmanız gereken tek şey, işlem ortağınıza geri bildirim bırakmak olur!

Hediye kartlarıyla Bitcoin satın almak

Hediye kartları, Paxful’daki en popüler ödeme seçeneklerinden biridir. Yüzden fazla hediye kartı markası mevcuttur ve bunlar sayesinde geçmişte yok sayılan bankacılığa erişimleri yetersiz olan kişiler gönderi işlemlerine katılım gösterebilmektedir. İnsanlar hediye kartlarını kullanarak kendi çevrim içi işletmelerini başlatabilir ve ekstra gelir kazanabilir.

Hediye kartlarının alım satımını yapmak isteyenler için işleri daha verimli hale getirmek için Gift Card Hub isimli bir özellik oluşturduk—hediye kartı ile ilgili her şey için tek adımlık mağazanız. Burada hediye kartlarınızı listeleyebilir veya indirimli hediye kartlarını Bitcoin ile satın alabilirsiniz, burada sizin için tüm işi biz omuzlarız. Tüm proses otomatikleştirilmiş bulunmaktadır, bu yüzden hediye kartınızı listeleyebilir, rahatınıza bakabilir ve geri döndüğünüzde her şeyin halledilmiş ve cüzdanınıza yeni Bitcoinlerin yatmış olduğunu görebilirsiniz.

Teklifler oluşturmak

Teklifler oluşturmak, kendi koşullarınız altında alım satım yapabilmenin bir yoludur. Kendi Bitcoinlerini satmak isteyenlere ulaşmak için satın alma teklifleri oluşturabilir veya Bitcoin satın almak isteyen insanlar için satış teklifleri oluşturabilirsiniz.

Kendi teklifinizi oluşturmak için ana sayfaya gidin ve üst kısımdaki Teklif Oluşturun seçeneğine tıklayın. Buradan başlangıç tercihlerinizi belirleyin: tercih ettiğiniz kripto para, oluşturmak istediğiniz teklif türü ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemi.

Sonraki adımlarda teklifi istediğiniz kadar kişiselleştirebileceksiniz. Her bir alanın açıklaması şu şekildedir:

Piyasa fiyatı karşısında Sabit fiyat – Bu seçenek, teklifinizin fiyatını piyasa fiyatına bağlantılı bir oran şeklinde mi yoksa bir sabit fiyat olarak mı oluşturacağınızı belirlemenize olanak sağlar.

– Bu seçenek, teklifinizin fiyatını piyasa fiyatına bağlantılı bir oran şeklinde mi yoksa bir sabit fiyat olarak mı oluşturacağınızı belirlemenize olanak sağlar. Teklif İşlem Limitleri – Bu aralık, ne tutarlarda işlem yapmak istediğinizi belirttiğiniz yerdir.

– Bu aralık, ne tutarlarda işlem yapmak istediğinizi belirttiğiniz yerdir. Teklif Marjı – Bu yüzde, işlem sırasında ne kadar kazanacağınızı belirten yüzdedir.

– Bu yüzde, işlem sırasında ne kadar kazanacağınızı belirten yüzdedir. Teklif Zaman Limiti – Bu zaman limiti, işlemin geçerliliğinin sona ermesi öncesinde işlem ortağınızın işlemi tamamlamak için ne kadar süresi olduğunu belirtir.

– Bu zaman limiti, işlemin geçerliliğinin sona ermesi öncesinde işlem ortağınızın işlemi tamamlamak için ne kadar süresi olduğunu belirtir. Teklif Etiketleri – Teklifinizi hızlı bir şekilde tanıtmak için en fazla üç adet etiket seçin. Bir listeden seçim yapmak için tüm mevcut etiketleri gör seçeneğine tıklayabilir veya giriş alanına yazmaya başlayabilirsiniz.

– Teklifinizi hızlı bir şekilde tanıtmak için en fazla üç adet etiket seçin. Bir listeden seçim yapmak için seçeneğine tıklayabilir veya giriş alanına yazmaya başlayabilirsiniz. Teklif Etiketi – Bu 25-karakterlik cümle, teklifinizin neden seçilmesi gerektiğini belirten slogan olacaktır—Alım satımcıların başkalarının tekliflerini değil de sizin teklifinizi seçmelerini sağlamak için 25 karakterde neler söyleyebilirsiniz?

– Bu 25-karakterlik cümle, teklifinizin neden seçilmesi gerektiğini belirten slogan olacaktır—Alım satımcıların başkalarının tekliflerini değil de sizin teklifinizi seçmelerini sağlamak için 25 karakterde neler söyleyebilirsiniz? Teklif Koşulları – Bu, alım satımcıların teklif özel sayfasında gördüğü kısa açıklama olup nasıl ödeme yapmaları gerektiğini ve teklifinizin ne şekilde öne çıktığını gösterir. Bunu mümkün olduğunca net, kısa ve derli toplu tuttuğunuzdan emin olun.

– Bu, alım satımcıların teklif özel sayfasında gördüğü kısa açıklama olup nasıl ödeme yapmaları gerektiğini ve teklifinizin ne şekilde öne çıktığını gösterir. Bunu mümkün olduğunca net, kısa ve derli toplu tuttuğunuzdan emin olun. İşlem Talimatları – Bu, Teklif Koşullarının daha detaylı bir sürümüdür. Bu talimatlarda işlem ortağınızın ödemesi ile ilgili mümkün olan en fazla şekilde ihtiyacınız olan her şeyi detaylıca ifade ettiğinizden emin olun.

– Bu, Teklif Koşullarının daha detaylı bir sürümüdür. Bu talimatlarda işlem ortağınızın ödemesi ile ilgili mümkün olan en fazla şekilde ihtiyacınız olan her şeyi detaylıca ifade ettiğinizden emin olun. Kısıtlamalar – Doğrulama, Hedef Ülke, Görünürlük, Minimum İşlem Sayısı Gerekliliği, Yeni Kullanıcılar İçin Limit, Ülkelere Göre Kısıtlamalar, Proxy/VPN Kullanıcıları ve Çalışma Saatleri, işleminizin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini kısıtlayabileceğiniz yolların tamamıdır. Ne türde alım satımcıyla işlem yapmak istediğinize bağlı olarak bu ayarları istediğiniz kadar kişiselleştirebilirsiniz.

Tüm bunları ayarlamanız sonrasında Teklif oluştur seçeneğine tıkladığınızda teklifiniz listelenecektir—artık sonrasında birilerinin teklifinizi seçmesini beklemek kalır. Hatta bir anda birden çok teklifinizin aktif olması da mümkündür, bu sayede eş zamanlı olarak Bitcoin’i hem alabilir hem de satabilirsiniz.

Bitcoin satın alırken güvende kalmak

Belki şöyle bir soru aklınıza gelmiştir: Paxful güvenli mi? Cevap evet, Paxful’da Bitcoin satın almak ve satmak tamamen güvenlidir. Güvenli bir alım satım ortamında olduğunuzdan emin olmak için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz, işlem emaneti hizmetleri, son teknoloji blok zincir analiz araçları ve daha fazlası gibi güvenlik özelliklerini devreye alıyoruz. Ancak, paranızın Paxful’da güvende olduğundan emin olmak için siz de üzerinize düşenleri yapabilirsiniz. İşte size birkaç genel ipucu:

Asla işlem emaneti dışında alım satım yapmayın

İşlem emaneti dışında alım satım yapmak, Paxful’un Hizmet Koşullarına aykırıdır ve Paxful moderatörlerinin size garanti ettiği korumayı kaldırır. Alım satım işlemini işlem emaneti dışına taşımaya çalışan birileriyle karşılaşırsanız bu kişileri derhal raporlayın.



İşlem emaneti dışında alım satım yapmak, Paxful’un Hizmet Koşullarına aykırıdır ve Paxful moderatörlerinin size garanti ettiği korumayı kaldırır. Alım satım işlemini işlem emaneti dışına taşımaya çalışan birileriyle karşılaşırsanız bu kişileri derhal raporlayın. Asla herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşmayın

İletişim bilgilerinizi veya kişisel bilgilerinizi paylaşmak, bu kişilerin Paxful’un web sitesi dışında sizi dolandırmaya girişmelerine veya hesaplarınıza erişim kazanmak için sizmişsiniz gibi davranmaya çalışmalarına yol açabilir.



İletişim bilgilerinizi veya kişisel bilgilerinizi paylaşmak, bu kişilerin Paxful’un web sitesi dışında sizi dolandırmaya girişmelerine veya hesaplarınıza erişim kazanmak için sizmişsiniz gibi davranmaya çalışmalarına yol açabilir. Resmi Paxful moderatörlerini başka kişilerden ayırt etmeyi öğrenin

Paxful moderatörlerinin kendilerine ayrı sohbet balonları ve imzaları olur ve bunlar sayesinde size yardım için çalıştıklarını anlamanız mümkün olur. Bir Paxful moderatörüyle muhatap olup olmadığınızı anlamak için mor bir sohbet baloncuğu ve sol alt tarafta Paxful Moderatörü rozeti olduğundan emin olun.

İki adımlı kimlik doğrulamasını (2FA) etkinleştirin

Hesabınızdaki tüm fonksiyonlar için 2 Adımlı Doğrulamayı (2FA) etkinleştirmek ek bir koruma katmanı sağlar. Bunun anlamı, gerçekleştirilen her bir işlemi şahsen onaylamanızın gerekecek olmasıdır. Bu özelliği mümkün olduğunca erken şekilde açmayı unutmayın.



Hesabınızdaki tüm fonksiyonlar için 2 Adımlı Doğrulamayı (2FA) etkinleştirmek ek bir koruma katmanı sağlar. Bunun anlamı, gerçekleştirilen her bir işlemi şahsen onaylamanızın gerekecek olmasıdır. Bu özelliği mümkün olduğunca erken şekilde açmayı unutmayın. Güvenlik soruları belirleyin

Hesabınızı oluşturmanızdan hemen sonra güvenlik sorularınızı derhal belirlemelisiniz. Henüz yapmadıysanız istediğiniz zaman hesap ayarlarınıza gidip bunları belirleyebilirsiniz. Yalnızca sizin bildiğiniz cevapları olan sorular seçtiğinizden emin olun ve bunları kolayca hatırlayabileceğinizden emin olun!



Hesabınızı oluşturmanızdan hemen sonra güvenlik sorularınızı derhal belirlemelisiniz. Henüz yapmadıysanız istediğiniz zaman hesap ayarlarınıza gidip bunları belirleyebilirsiniz. Yalnızca sizin bildiğiniz cevapları olan sorular seçtiğinizden emin olun ve bunları kolayca hatırlayabileceğinizden emin olun! Güvenilir alım satımcıları tercih edin

Henüz yeni başlamış halde iseniz işleri kavramanızın en iyi yollarından biri, platformda güvenilir alım satımcıları özellikle seçmeniz olacaktır. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bunun için bir teklif ararken Yalnızca Paxful Doğrulamalı Teklifler seçeneğini açık hale getirmeniz yeterli olacaktır.



Henüz yeni başlamış halde iseniz işleri kavramanızın en iyi yollarından biri, platformda güvenilir alım satımcıları özellikle seçmeniz olacaktır. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bunun için bir teklif ararken seçeneğini açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Makbuzları net bir şekilde elinizde tutun

Paxful’da Bitcoin satın alma ve satmanız sonrasında herhangi bir kağıt makbuz söz konusu olmasa da, işlemlerin net ekran çıktılarını almak en iyi satın alma kanıtı olarak işe yarayacaktır. Herhangi bir itiraz durumunda bunların elinizin altında olması iddianızı son derece güçlü hale getirecektir.



Paxful’da Bitcoin satın alma ve satmanız sonrasında herhangi bir kağıt makbuz söz konusu olmasa da, işlemlerin net ekran çıktılarını almak en iyi satın alma kanıtı olarak işe yarayacaktır. Herhangi bir itiraz durumunda bunların elinizin altında olması iddianızı son derece güçlü hale getirecektir. İşlem ortaklarınıza karşı kibar olun

Bir işleme başlamanız ve canlı sohbet penceresinin açılması sonrasında doğru sohbet görgü kurallarını takip ettiğinizden emin olun—kibar, profesyonel ve konuları net ifade eder şekilde yazışın. Bu şekilde yazışmak işleminizin mümkün olduğunca pürüzsüz ve verimli şekilde gerçekleşmesini garanti altına alacaktır.

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Artık Paxful’da alım satım için başlangıç kılavuzunu tamamladığınıza göre bizce başlangıç yapmaya hazırsınız! Web sitesine gidin, beğendiğiniz bir teklif bulun ve bugün Bitcoin satın alın!