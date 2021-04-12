Kripto paralarla yaptığınız serbest işinizi büyütmenin yollarını mı arıyorsunuz? Günümüzde, dijital para birimleriyle ödeme yapan pek çok serbest çalışma platformları çevrim içi ortamda ortaya çıkmaktadır ama başlamak için bu sitelerle kısıtlı kalmak zorunda değilsiniz. Paxful’da, kripto paralarla ödeme alıp kendi kendinizin patronu olacak şekilde projelerinizin potansiyellerini zirveye çıkarabilirsiniz. İster kendi başınıza çalışıyor olun, isterse de yeni başlıyor olun, Paxful tarzıyla serbest işinizi yeni zirvelere nasıl getireceğinizin tarifini burada veriyoruz.

Adım 1. Kendi Paxful Cüzdanınızı alın

Serbest işinizde kripto paralar kabul etmek için, fonları içinde saklayabileceğiniz, para gönderebileceğiniz ve müşterilerinizin ödemelerini kabul edebileceğiniz güvenli ve güvenilir bir kripto cüzdanına ihtiyacınız olacak. Paxful’da ücretsiz olarak kendinize ait kripto cüzdanınızı alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, bir hesap açmak ve bunu doğrulatarak özel platform ayrıcalıklarının kilidini açmak olacaktır. Web tarayıcıları kullanarak Paxful Cüzdanınıza erişebilir veya App Store veya Google Play Store üzerinden telefonunuza kurabilirsiniz.

Adım 2. İstediğiniz kripto para birimini seçin

Başlangıçta kripto para ödemeleri kabul etmek kulağa zorlayıcıymış gibi gelebilir, ama sonrasında başlamanın düşündüğünüz kadar zor olmadığını öğreneceksiniz. Halihazırda, seçeneklerinizde Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT). Bu, aynı zamanda piyasadaki en popüler stablecoini keşfetmek isteyen serbest çalışanlar için de idealdir.

Adım 3. İş ihtiyaçlarınıza en uygun olan bir ödeme yöntemi seçin

Paxful’da müşterilerinizin ödemelerini almak çok daha hızlı, ucuz ve kolaydır. 350’nin üzerinde ödeme seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz, buna Arjantin’deki en popüler ödeme yöntemleri de dahildir. Cepo cambiario ile veya aylık gönderip alabileceğiniz tutar konusunda sınırlamalar gibi şeylerle canınızı sıkmanız gerekmeyecek. Mercado Pago, Tarjetas UALA ve PREX, ve çok daha fazlasını—sizin ve müşteriniz için hangisi daha uygun ise seçip kullanarak kriptolarla ödeme alabilirsiniz.

Adım 4. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde kripto gönderisi alın

Kripto paraların gümrük veya sınır bilmez doğası harikadır ve özellikle Arjantin dışındaki projeler üzerinde çalışıyorsanız bu tam size uygun çözümdür. Sadece bir kripto cüzdanına ve güçlü İnternet bağlantısına ihtiyacınız olduğu için, Paxful’da müşterilerinizin kripto ödemelerini 7/24 alabilirsiniz—gözetmeniz gereken iş saati yok, tatiller yok, hafta sonları yok. Akıllı telefonunuzdan birkaç tıklama yapmanız sonrasında her şey hazır hale gelir!

Adım 5. Bitcoin arbitrajına girerek ekstra nakit kazanabilirsiniz

Paxful’da kripto ödemeler almanın rahatlığına ek olarak, Bitcoin arbitraj alım satımına girmek suretiyle kazançlarınıza biraz daha katkı sağlayabilirsiniz. Kripto fonlarınızın Bitcoin cüzdanınızda belirli bir süre kalması yerine, belki de derhal nakde dönüştürebilir, bir başka ödeme yöntemi kullanarak satıp belirlediğiniz marjdan para kazanabilirsiniz. BTC’nizi satmanın en popüler yollarından birisi, hediye kartları yoluyla satmaktır. Hediye kartı markası seçeneklerinize Amazon, iTunes, Steam Wallet, eBay, Google Play ve çok daha fazlası dahildir.

İşinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız?

Kişiler arası güvenli bir platform üzerinden doğrudan müşterilerinizle para gönderip para alma işlemlerine başlayın ve bu sırada finansal bağımsızlığa daha fazla yaklaşmanız konusunda işinize gereken katkıyı sunun. Henüz yapmadıysanız Paxful hesabınızı oluşturun ve bugünden serbest işinizi kripto ile büyütün!