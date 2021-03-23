2019 yılından beridir Paxful Girişimci Programı, binlerce hevesli girişimcinin kendi kripto topluluğunu geliştirme ve yeni finansal bağımsızlık seviyelerine ulaşma doğrultusunda yol almasına imkan sağlamıştır. Etkileyici kişi (influencer) olarak Bitcoin kazanma ile ilgili web seminerimizin ardından, en başarılı Girişimcilerimizden bazılarının aylık gelirlerini desteklemek için Paxful Girişimci Programını nasıl kullandıkları konusunda bazı kıymetli bazı fikirler topladık.

Başka insanları kripto konusunda eğitmeyi istemenizi ne sağladı?

Grey, Güney Afrika

“Bitcoin’i keşfettiğimde, bununla ilgili çok fazla kişinin bilgisiz olduğunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım, bu yüzden nasıl bir cüzdan kurulur konusunun yanı sıra kullandığım araçlar ile ilgili inceleme ve eğitim videolarını içerecek şekilde YouTube videoları yapmaya başladım.”

Francis, Kanada

“Bankaya gitmeden işlemleri kendi kendime tamamlayabilme imkanı aklımı başımdan aldı! Sonrasında farklı metotları kullanarak nasıl para yapılır konusunda yolculuğumu YouTube üzerinde dokümante etmeye başladım.”

Elson, Güney Afrika

“Günümüzde pek çok kişi Bitcoin’in halen daha riskli bir yatırım olduğunu düşündüğü için insanları Bitcoin’in gücü konusunda eğitme konusunda güçlü bir ihtiyaç hissettim. Çoğunlukla Facebook sayfamda Kripto Kralı canlı yayınları ismiyle canlı yayınları kullanıyorum ve bugüne kadar oldukça fazla pozitif geri bildirim aldım.”

Moses, Uganda

“Uganda’da pek çok kişinin, Bitcoin’in halen daha bir dolandırıcılık tuzağı olduğunu düşündüğünü fark ettim ve bu yüzden müşteri teknolojileri, iş, finans, aygıtlar ve ürün incelemeleri hakkında bloglamaya başladım.”

Paxful Girişimcilik Programıyla nasıl para kazanıyorsunuz?

Grey, Güney Afrika

“Platformu ve kripto işini iyi anlayarak ve yeni alım satımcılara etkili bir şekilde yardımcı olmayı başararak. Oluşturduğunuz içerik sayesinde insanları Paxful’la tanıştırmanız ve bu tanıştırdığınız kişiler kaydolup alım satımlar yaptıkça ödeme almanız mümkün. Ayrıca, tavsiyeniz üzerine gelen bu kişileri alım satım yapma yönünde teşvik etmeniz gerekecektir. Alım satım yapmanın faydası ne midir? En basitinden ben, bir Paxful Girişimcisi olarak ayda en az 0,1 BTC kazanıyorum.”

Francis, Kanada

“Yatırımcılar Paxful’a sizin tavsiye bağlantınızı kullanarak kaydolup BTC satın almaya başladığında, işlem emaneti ücretinden %50 kazanırsınız. Oluşturduğunuz içerik orijinal ve şeffaf olduğunda yeni kullanıcıları çekmek daha kolay olacaktır.”

Moses, Uganda

“Bir Girişimci olarak ilk 5 USD kazancı BTC cinsinden elde ettiğim günü halen daha oldukça bir şekilde hatırlıyorum: BTC satmak isteyen bir yatırımcıya Paxful’u anlatmıştım. Benim tavsiye bağlantımı kullanarak giriş yapmış, kimliğini doğrulatmış ve alım satım yapmaya başlamıştı. O zamandan beridir, tavsiye bağlantımla Paxful’a katılmış kişilerin her bir kripto alımında, işlem emaneti ücretinin %50’sini almaya devam ediyorum. Tavsiye bağlantınızla ne kadar fazla yatırımcının kaydolmasını sağlarsanız, o kadar fazla para kazanırsınız.”

Peprah, Gana

“Paxful Okulu’nun eğitim videoları çok ilginç geldi ve bu yüzden Paxful’un Instagram ve Twitter üzerinden tanıtımını yapmaya başladım. Tavsiye bağlantımı oraya girdim ve sadece bununla ilk tavsiye ile kaydolan kişi tamamlandı! Başladığımdan beridir bir yan gelir elde edebildim.”

Yoğun çalışmalar, iyi kazançla sonuçlanır

Dünyanın neresinde olursanız olun ve ne iş yaparsanız yapın, Paxful’da sizin için bir yer mevcuttur. Misafir konuşmacılarımız, kriptodaki iş alanlarını, hayatlarının farklı noktalarında keşfetmiştir ama Bitcoin’in bir topluluk olduğu ve başarıyı yürütenin topluluğun kendisi olduğu konusunda hepsi hemfikirdir. Girişimci Programına katıldığınızda dünyanın her yerinden yetenekli kripto alım satımcıları ile bağlantınız olacak ve buna ek olarak kendi topluluğunuza liderlik yapma sebebiyle bir yan gelir elde edeceksiniz.

Konuşmacılarımız gibi başka insanları etkilemek mi istiyorsunuz? Girişimci programına bugün katılın!