Neredeyse dünyanın her yerinde dolandırıcılık, her boyutta şirketin uğraşıp ele almak zorunda kaldığı bir problemdir. İşlerin iyiye gitmesi veya ekonominin güçlü olması bu konuda bir şeyleri değiştirmez—maalesef bir başkasının gününü dolandırıcılık yaparak berbat etmeyi deneyecek kötü insanlar hep var olacaktır.

Paxful’da paranızın güvenliği ve emniyeti, en üstün önceliğimizdir, bu yüzden dolandırıcılığı önleme savaşımızda neler yaptığımızı bilmenizi istemekteyiz.

Paxful, yasalara ve yönetmeliklere uyar

Eski zamanlarda, Bitcoin alanı “Vahşi Batı” olarak adlandırılmakta idi. Bazıları günümüzde de aynı şekilde vahşi halini sürdürdüğünü iddia edebilecek olsa da, son birkaç yıldır bu ortam ciddi seviyede kendini geliştirmiş haldedir. Daha fazla kural ve Bitcoin yönetmelikleri uygulanmakta olup, bu sayede Bitcoin, herkes için daha rahat ve daha güvenli bir ortam haline getirilmiştir.

Bu alandaki bir platform olarak herkese, bu alandaki tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun davrandığımızı bildirmek isteriz. Bu yüzden sıkı bir Kara Para Aklamayı Önleme (ALM) politikamız vardır ve bu nedenle bazı ülkelerde hizmet verememekteyiz. Bir finansal platform olarak kripto para ortamını daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olmak için dünya klasmanında bir uyumluluk ekibimiz vardır.

Platformu güvenli tutmak için neler yapıyoruz

Mümkün olduğunca erken bir şekilde kötü aktörleri belirlemeye ve planları neyse bu planları yok etmeye çabalıyoruz. Bunu hesapları askıya alma, kilitleme, dondurma, yasaklama veya hesapları beklemeye alma yoluyla gerçekleştirebiliriz ve bu yolla kötü aktörlerin platformumuzdaki herhangi bir dürüst kullanıcıya ulaşmasını engelleyebiliriz. Hesaplardaki tüm bu kısıtlamalar, duruma bağlı olarak farklılık gösterir.

Hesapları askıya alma

Bir hesabı askıya aldığımızda kullanıcının kendi Paxful hesaplarına erişimini kısıtlarız, bunun anlamı, Hizmet Koşullarımızın (HK) açıkça ihlal edilmiş olması ve bu hesabı tehlikeli olarak değerlendirmemizdir. Hizmet Koşullarımızı dikkatle okuduğunuzdan emin olun ve sorumlu bir şekilde alım satım gerçekleştirin, çünkü bir hesabın askıya alınması işlemi, geri alınamaz bir işlemdir.

Kilitli hesaplar

Diğer taraftan eğer bir hesap kilitlenirse bu, daha geçici bir önlem olarak uygulanır. Bunun sebebi, bir kullanıcının yeni bir konumdan giriş yapmış olması veya şüpheli bir aktivite tespit etmiş olmamız olabilir. Bu durumda söz konusu hesabı, sahiplik ve kimlik doğrulamasına kadar kilitleriz. Hesabınızın herhangi bir şekilde kilitlenmesi durumu söz konusu olursa, bizden gelen mesajlar için e-postanıza göz atın ve hesabınızın kilidini açabileceğiniz bir bağlantıyı e-postalarda bulun.

Dondurulmuş hesaplar

Bir hesap dondurulduğunda bunun anlamı, kullanıcı için satın alma, satma veya fonları çekme gibi işlemlerin geçici olarak kullanılamaz hale gelmesidir. Hesabınızın dondurulması ve hesabınızın üzerindeki bu durumu kaldırmayı istemeniz halinde, daha fazla bilgi için e-postanızı kontrol edin ve sonrasındaki adımları belirlemek için bizimle iletişime geçin.

Yasaklı hesaplar

Bir hesabın yasaklanması halinde, bu hesap kalıcı olarak platformda alım ve satım işlemi yapmaktan yasaklanmış olur. Ancak hesap sahibi, cüzdandaki tüm fonları istediği herhangi bir cüzdan adresine göndermek için bir defalık çekim yapabilecektir. Askıya alınmış bir hesapta olduğu gibi, yasaklanmış bir hesap üzerindeki bu durum kaldırılamaz, bu yüzden eğer yasaklanmış bir Paxful hesabını nasıl kurtarabileceğinizi merak ediyorsanız, bunu yapamazsınız.

Bekletmeye alınan hesaplar

Hesapların dondurulmasında olduğu gibi, bekletmeye alınmış bir hesabın, en azından bir süreliğine de olsa yapabilecekleri sınırlanmış olur. Bu süreç sona erdikten sonra, hesap sahibinin, tekrar erişime sahip olmadan önce kimlik doğrulamasını gerçekleştirmesi gerekir.

Bu hesap sınırlamaları, kötü aktörleri uzak tutmak suretiyle, toplu şekilde platformun herkes için daha güvenli hale gelmesini sağlar.

Alım satım ortamını güvenli halde tutmak

Şüpheli addettiğimiz hesaplara bu sınırlamaları uygulamak suretiyle, dürüst kullanıcıları platformdaki kötü aktörlerden koruruz. Bu kişiler, birden fazla Paxful hesabı kullanan, sahte kimlikler kullanan, OFAC-yasaklı ülkelerden hesaplar kullanan veya geniş ödeme yöntemi seçeneklerimizi etik olmayan bir şekilde kullanan kişilerdir.

Önceden de belirttiğimiz gibi, dolandırıcılığa karşı mücadele, Paxful dahil tüm şirketlerin karşılaştığı bir meseledir. Bu tehlikeli hesapları sınırlandırma ve platformu güvenli tutma konusunda, şu aktivitelere giren kullanıcıları bize bildirmek suretiyle yardım edin:

Kripto para satıp, ödeme yapıldıktan sonra işlemi iptal etmeyi isteyen kullanıcılar

Diğer mesajlaşma uygulamaları yoluyla İşlem emanetinin dışında işlem yapmayı isteyen kullanıcılar

Ödeme gerçekleştirildikten sonra ödemeyi geri çeviren veya ters ibraz yapan kullanıcılar

İşlemi tamamlama niyeti olmaksızın kripto paranızı işlem emanetinde tutan kullanıcılar

Bir hediye kartıyla birden fazla sayıda işlem yapan veya zaten kullanılmış olan hediye kartlarıyla işlem yapan kullanıcılar

İşlemi tamamlamadan sizi işlem emanetinden kriptoları serbest bırakma doğrultusunda aldatan veya zorlayan kullanıcılar

Bunları anında raporlamanız suretiyle, hesaplarını derhal sınırlandırabiliriz ve bu sayede platform güvenli halde kalır.

Üzerinize düşeni yapmak

Paxful’un dolandırıcılığa karşı verdiği savaşta, güvenliğinizi garanti altına almak için yüksek seviyelerde çabalar gösterdik ve elimizin ulaştığı tüm araçları kullandık. Bu alandaki savaşımıza ara vermeyeceğiz, ama tabii ki siz de üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Hizmet Koşullarımızı ihlal eden birileri gördüğünüzde lütfen derhal bizimle iletişime geçip bunları raporlayın. Buna ek olarak, platformu daha güvenli hale getirme konusundaki geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi duymak isteriz, bu yüzden bize ulaşıp bilgi vermekten çekinmeyin.

Dolandırıcılığa karşı verilen savaş, oldukça zor bir savaştır, ama bu savaşı kazanmak her zaman mümkündür. Uyanık ve neyin ne olduğunun farkında olduğumuz sürece, bu savaşı kazanabileceğimiz konusunda herhangi bir şüphemiz yoktur. Hadi birlikte kriptoyu herkes için daha güvenli hale getirelim.