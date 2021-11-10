Kripto oyunların, mübadelesiz tokenlerde (NFT’ler) artan popülerlik sonrası yeni seviyelere ulaşması sonrasında bazı geliştiriciler oldukça ilginç şeyler geliştirmiş durumdadır.

Geçmişte farklı tarzlarda blok zincir oyunculuğu boş bir rüyaymış gibi görünüyordu. Şimdi ise neredeyse her tarz için bir blok zincir oyunu olduğu söylenebilir. Siz rol yapma oyunlarının (RPG) mı meraklısısınız? Bu türde bir oyun da vardır. Ya MMORPG oyuncuları? Onlar için de bir oyun var mı? Elbette.

Kripto oyunları, artık takas kartı oyunları (TCG’ler) ve simülatörler dahil pek çok tarzda oyun tarzını kapsamaktadır. Oynamak için bir oyun arıyorsanız—ve belki de bu sırada biraz da ekstra para kazanmak istiyorsanız—her bir oyun farklı bir tarzı temsil edecek şekilde sizin için özel bir liste yaptık.

Her tarz için bir blok zincir oyunu

Artık ortaya çıkan pek çok kripto oyununun var olması sayesinde oynamak için bir tanesinde karar kılmak zor bir karar haline gelebilmektedir. Size yardımcı olmak için tarza göre ayrılmış iyi blok zincir oyunu örnekleri verdik:

*Not: Aşağıda belirtilen oyunlar, herhangi bir sıralamaya sokulmamıştır.

Axie Infinity (RPG)

Bugüne kadar büyük olasılıkla Axie Infinity adını duymuşsunuzdur. Bu oyun 2018 yılından beri piyasada olsa da, Mayıs 2021’den beridir Filipinler’de popülerliğinde oldukça fazla artık olmuştur. Viral hale gelen bir YouTube videosu, oyuncuların oyunla nasıl para kazanabileceklerini göstermiştir. Günümüzde oyun, popülerliğinde devasa gelişimler kaydetmekte olup oynaması da oldukça keyiflidir. Öyle ki, satışta 1 milyar USD’ye ulaşan Ethereum-bazlı ilk NFT oyunu bu olmuştur.

Android, iOS ve PC üzerinden oynanabilir olan Axie Infinity, Pokemon gibi klasik bir oyundan önemli benzerlikler almıştır. Sizin işiniz, Axies(Axieler) olarak adlandırılan üç canavardan oluşan bir ekip kurup bunlarla bilgisayar-kontrollü ve diğer gerçek oyuncularca kontrol edilen rakiplere karşı savaşmaktır.

Bu oyunun Axies adlı NFT’lerinin bir üreme mekanizması olup, her bir yeni nesil, yeni oluşturulmuş bir NFT olmaktadır. Bu, tamamı Axie Infinity ekosistemi dahilinde olan eşsiz bir ekonomi oluşturur. Oynayarak ve savaşarak tokenler kazanabilirsiniz, örneğin sadece ana oyunu oynayarak kazanabileceğiniz Smooth Love Potionları (SLP’ler) ve satıp para kazanabileceğiniz Axie Infinity Shardları (AXS). Axie Infinity oynama ile ilgili derinlemesine kılavuzumuzu buradan gözden geçirin.

CryptoBlades (MMORPG-stili)

Siz devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunlarını (MMORPG’ler) mı seviyorsunuz? Öyleyse CryptoBlades size hitap edecek bir blok zincir oyunu olabilir.

Bu oyun, karakterler oluşturmayı, savaşlarda prenslik yapmayı ve kazanmanın ödülünü toplamayı seven oyunculara bir platform sunmaktadır. Bu platform, oyuncuları baskınlar veya güçlü düşmanları yenme gibi oyun-içi meydan okumaları tamamlayan oyuncuları SKILL tokenleri ile ödüllendiren dinamik bir ödül sistemi vardır. Daha fazla token kazanmak suretiyle kullanıcılar kendi karakterlerini güncelleyebilir—ve bu yolla rakipleri karşısında üstünlüğü elde edip daha da fazla token kazanabilir.

Bu oyunda her bir karakter ve silah bir NFT’dir. Bu, insanların cephanelerini geliştirmesine, genel güçlerini artırmasına ve bunları açık bir pazarda alım satıma sokmasına izin verir.

Oyunun oynanması basittir: her bir karakter ve silah, karşılık gelen bir elemente sahiptir (Ateş, Toprak, Yıldırım veya Su), her birinin dayanımının yüksek olduğu bir element ve düşük olduğu da bir element vardır. Örneğin, Ateş, Toprağa karşı güçlüdür ama Suya karşı zayıftır. Toprak, Yıldırımı yener ama Ateşe karşı zayıftır. Yıldırım, Suyu yener ama Toprağa karşı kaybeder. Son olarak Su, Ateşe karşı iyidir ama Yıldırıma karşı zayıftır.

Kendisiyle ilişkili elemente ek olarak silahların yıldızlar olarak bilinen bir 5 kademeli sistemi de vardır. Bir karakter oluşturduğunuzda, bir yıldızlı bir silah kazanırsınız. Ancak, yeni silahlar da yapmanız mümkündür, bu sayede daha güçlü düşmanlarla savaşmanız ve daha fazla SKILL tokenleri elde etmeniz mümkün olacaktır. Yeni bir silahın yapıldığı her bir seferde bunun bir yıldızlı olması %44 olasılığa, iki yıldızlı olması %35 olasılığa, üç yıldızlı olması %15 olasılığa, beş yıldızlı olması ise %1 olasılığa sahip olacaktır.

Gördüğünüz üzere karakterler, elementler ve silahlar, her bir kavgada önemli bir rol üstlenmektedir. Savaşın başlaması öncesinde oyuncuların kendi karakterlerini, silahlarını ve yeteneklerini seçme imkanı olacaktır. Bunlar ayrıca güç seviyelerine bağlı olarak karşılaşacakları düşmanları da seçebilirler. Görüldüğü üzere, bir kullanıcının kaç tane SKILL tokeni kazanabileceği üzerinde tüm bu faktörler önemli bir rol oynamaktadır.

Gods Unchained (çevrim içi TCG)

Cep canavarları veya World of Warcraft tarzları sizi pek çekmiyorsa (yukarıda bahsedilen kripto oyunları gibi), belki de siz takas kartları oyunlarıyla daha çok ilgilenirsiniz.

Gods Unchained, NFT sistemini kullanan bir dijital takas kartı oyunudur ve oyunda sahibi olduğunuz dijital kartı, fiziksel takas kartlarına sahip olmak gibi yapar. Gerçekten de bu oyun, rekabetçi oyuna odaklanan bir dijital kart oyunu olan Magic The Gathering: Arena isimli oyunun eski yöneticisi tarafından yönetilmektedir. Bu tür oyunlarla oyuncular esnek esnek desteler oluşturup geniş çeşitlilikte taktiklere karşı koyacak şekilde rakiplerini stratejik bir şekilde alt etmelidir.

Gods Unchained oyununda bir başlangıç destesi ile başlarsınız. Ancak, pek çok başlangıç destesinde olduğunun aksine, oyun size sağlam bir karmadan oluşan kartlardan oluşan bir deste verir ve bu sayede size meydan okuyan herkese karşı koymaya tam olarak donanımlı olursunuz. Başlangıç destesi böyle iyi olduğunda, oyuncular pahalı kartları yığmak yerine becerilerine yönelmek zorunda bırakılmaktadır.

Her bir kartın özel yeterliliği, üç kategoriden birine karşılık gelmektedir: Eski Eserler, Canavarlar ve Büyüler. Başlangıç destenize daha fazla güç eklemek için, nadir veya efsanevi kartlar içeren paketler satın alabilirsiniz. Çoğu durumda, kart ne kadar nadir olursa o kadar değerli olur.

Kartlarınızı almanızın hemen ardından istediğiniz şekilde kartlarınızı takas yapabilir, satabilir veya kullanabilirsiniz—gerçek kartların sahibi olmada olduğu gibi.

My DeFi Pet (tarım-simülasyon/RPG(rol yapma oyunu))

Daha Farmville benzeri bir deneyim mi istiyorsunuz? Şanslı gününüzdesiniz. My DeFi Pet, eski Facebook oyunundan bazı yönlere sahip olmanın yanı sıra Axie Infinity gibi yeni oyunlara benzer bazı yönlere de sahiptir.

DPET tokenleri, bu oyunun ana oyun içi para birimi olup, bununla yeni yumurtalar elde edebilir, canavarlar üretebilir ve bunların evrilmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak bunları, özel etkinliklere girmek için de kullanabilirsiniz—oyuna eklenecek yeni özellikler ve ayarlar için oy vermek gibi.

Bu oyun, bir çiftlikte hayvanlarınızın genel durumunu size göstererek başlangıçta sizi karşılar—burada Farmville yönü devreye girer. DPET tokenleri ile canavar yumurtaları satın alma ve kuluçkadan çıkarma sonrasında bunların çiftliğinizde gezindiğini görürsünüz. Canavarınızın büyümesi ve güçlenmesi amacıyla beslemek için meyve ve sebzeler yetiştirmeniz ve bunları toplamanız gerekecektir. Ne kadar çok canavarınız olursa, ordunuz da o kadar güçlü olur.

My DeFi Pet için iki kazanma yolunuz olacaktır. İlki, görevler veya savaşlarla kazandığınız DPET tokenlerinizi satmaktır. İkinci metot ise üretip beslediğiniz canavarları açık artırmaya çıkarıp satmaktır—canavarınız ne kadar nadir bulunur veya yüksek seviye olursa, değerleri de o kadar fazla olur. Ancak, alım satım platformunun henüz devreye alınmamış olduğunu ama 2021’in üçüncü çeyreğinde olması planlandığını söylemek bahse değerdir.

Plant vs. Undead (kale koruması)

Plants vs. Zombies ve Bloons TD gibi oyunlardan esinlenmiş Plant vs. Undead bir kale savunma stili kripto oyunu olup burada zombi minionlara karşı savaşmak için bitkileri kullanırsınız. Bu oyunda bitkileriniz NFT’ler olup, bunları oyunun maksimum 300 milyon tedariği olan para birimi olan PVU tokenleri ile alıp satabilirsiniz.

Bu oyun, Planet Plants isimli bir dünyada gerçekleşmektedir. Bir zamanlar hem bitkiler hem de hayvanlar için harmoni dolu bir yer iken artık burası, gizemli bir meteor tarafından zehirlenmiş zombi hayvanlarla doludur.

Halihazırda oyunun yalnızca bir modu vardır: Çiftlik modu, bu da kullanıcılara beş bitki ekim bölgesi ve bir ücretsiz ana ağaç ekim bölgesi sağlar. Bu modda iken bitkilerinizi besleyebilir ve PvE ve PvP hayatta kalma modları sürülüp devreye alındığında bitkileriniz savaşmaya hazır olabilir. Buna ek olarak oyunun Çiftlik modu, kale savunması veya PvE/PvP mekanikleriyle uğraşmadan PVU’daki oyun içi para birimi olan Light Energy (LE) edinmek için harika bir yoldur.

Kripto oyunların geleceği

Blok zincir oyunlarının daha da ileri gelişimini gördükçe, gelecekte daha da yüksek kaliteli oyunlar göreceğimize inanıyoruz. Şimdiden bile bu alanda üç A’lı büyük oyun stüdyolarının görüp dersler çıkarabileceği çok fazla potansiyel olduğunu görmek oldukça kolaydır.

Oyunculuk, oyun alanının ötesine mi gidiyor? Halihazırda, oyuncuların para kazanabileceği ana yollar, yayıncılık veya rekabetçi turnuvalardır. Ancak, Axie Infinity gibi oyunlar meydana çıktıkça bunun yavaşça değiştiğini görmeye başladık.

Bunun oyunculuğun geleceği olduğu iddiasına karşı insanlar temkinli olsa da bir şeyde şüphe yoktur: gözlerimizin önünde heyecan verici bir şeyler oluşmakta—ki bu da genellikle insanların geç fark ettiği bir durum olagelmiştir.