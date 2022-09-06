Kullanımını daha fazla kişinin kabul etmesi ve finansal dahil etme ve güç sağlama hedefine insanlar inanması ile Bitcoin için harika bir on yıl geride kalmıştır. Ama Bitcoin ile ilgili hatırlamamız gereken şey, tedariğinde bir limitin söz konusu olması ve bu limite yaklaşma hızımızın söz konusu olmasıdır. Geliştiricileri, Bitcoin yarılanması olarak veya bazı topluluklarda “yarılanma” olarak bilinen şeyi getirmeleri sayesinde bunu başarmışlardır.

Bitcoin yarılanması nedir?

Bitcoin blok zincirinde işlemleri doğrulayan kişilere yeni Bitcoin basılıp ödül olarak verilmektedir. Yeni basılan Bitcoin miktarı, her 210.000 işlem sonrasında yarıya indirilir (yaklaşık her dört yılda bir) ve bu olayın adı da buradan gelmektedir.

Bitcoin ilk tanıtıldığında madenciler doğrulamasına yardımcı oldukları her bir blok için 50 BTC ödül kazanabilmekte idi. 2012’de ödül 25 BTC’ye, 2016’da 12,5 BTC’ye, 2020’de 6,25 BTC’ye düşürülmüştür. 2024’teki Bitcoin yarılanması, eklenen her bir işlem bloğu için ödülü sadece 3,125 BTC seviyesine indirecektir. Bu Bitcoin yarılanması döngüsü, 21 milyon Bitcoin limitine ulaşmamıza kadar devam edecektir.

Piyasadaki boğa etkisi

Her bir Bitcoin yarılanması ile bir desenin meydana geldiğini gözlemleriz. 2016’da BTC’nin değeri, yarılanma öncesinde 665 USD iken bir yıl sonra 2.250 USD seviyesine ulaşmıştır. 2020’nin yarılanması yılın erken dönemlerinde, Mayıs’ta olmuştur. Aynı yılın sonunda BTC’nin fiyatı, bu yıl içerisindeki en yüksek seviye olan 29.000 USD seviyesine ulaşmıştır. Bu noktada her Bitcoin yarılanma döngüsünü bir boğa sezonunun takip ettiğini varsaymak güvenli bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak: Bitcoin Magazine

Her bir döngüyü neden bir boğa sezonu takip etmekte? Bitcoin, arz talep yasası üzerine kurulu olacak şekilde oluşturulmuştur. Bitcoin’in tedariği her bir Bitcoin yarılanma döngüsüyle aşamalı olarak azalmaktadır. Düşük tedarik genelde yüksek fiyat anlamına gelmektedir.

Ayrıca planlanan Bitcoin yarılanma tarihinden hemen önce oldukça fazla olay da meydana gelmektedir. Google Trends verileri, 2020 Bitcoin yarılanma döngüsü öncesindeki süreçte ‘Bitcoin yarılanması’ araması yapan kişi sayısında devasa artış olduğunu göstermektedir:

Düşük tedariği rekor seviyede taleple bir araya getirirseniz Bitcoin fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri için gereken tarifi elde etmiş olabilirsiniz.

Döngünün ayı sezonu bölümü

Bitcoin yarılanması döngüsünü Bitcoin’in değerini şişirmeyi anında gerçekleştirmenin bir yolu olarak düşünmek hoş olsa da bunun geçici olduğunu akılda tutmamız gerekmektedir. Piyasa, satın alma çılgınlığı sakinleştiğinde her seferinde kendini düzeltir.

Kaynak: Cointelegraph

Tarihsel veriler, ayı koşullarının bir boğa sezonu sonrasında 12 ay civarında sürebildiğini göstermektedir. Bitcoin’in değeri normalde çok daha düşük olur ve bir sonraki Bitcoin yarılanma döngüsünden birkaç ay önce yukarı doğrultuda çıkışına başlar.

Bu, mevcut piyasa hakkında bize neler söylemektedir? Basitçe ifade etmek gerekirse, tam da olmamız gereken yerde olduğumuz söylenebilir. Bir sonraki Bitcoin yarılanmasına iki yıl var iken piyasanın geçmişte davrandığı gibi davranması pek de sürpriz olmasa gerek.

Mevcut Bitcoin yarılanma döngüsü neden geçmişten daha fazla ayıcıl geçmekte?

Bitcoin Korku ve Hırs Endeksi, topluluğun zihinsel olarak yaklaşımını ölçmek için kullanılabilecek bir sosyal termometre olarak işlev görmektedir. Daha yüksek hırs, satın alma çılgınlıkları meydana getirirken daha yüksek korku, kullanıcıların varlıklarını satmaya çabalamalarıyla sonuçlanacaktır.

Halihazırda Endeks, Aşırı Korku gösterimine sahiptir. Forumlarda gördüğümüz tüm konuşmalardan ve belirli spekülatörlerin davranışlarından sonra bu durum sürpriz değildir. Bu faktörlerden kaynaklı korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) mevcut Bitcoin yarılanma döngüsünü daha ayıcıl hale getiriyor olabilir.

Aşırı para basma

Yakınlarda niceliksel genişlemeyi ve bunun Bitcoin piyasasını nasıl etkilediğini inceleme şansımız olmuştu. Burada hedef ekonomiyi dengeleme ve canlandırma olsa da niceliksel genişlemenin sona ereceği ile ilgili haberler, piyasa spekülatörlerini endişeye sevk etmiştir.

ABD faiz oranlarındaki yükseliş

Önceki belirtilen konuya ek olarak ABD Merkez Bankası, insanların beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde faiz oranlarını yükseltmiştir. Buradaki amaç, niceliksel genişleme ile oluşturulan nakdi azaltmaktır ve yetkililer sadece daha hızlı faiz artışı istemekle kalmayıp daha yüksek bir faiz oranı da istemektedir.

Daha yüksek faiz oranları ile günümüzde borç alma daha zor hale gelecektir ve değişken faiz oranlı ipotekli kredi kullanmış olan ev sahipleri, borçları için daha fazla ödemek zorunda kalacaktır.

Enflasyon

Nakit fazlası sebebiyle meydana gelen küresel enflasyon oranları, burada bir başka faktör olabilir. Mayıs 2022’de ABD’de yıllık enflasyon oranı, 1981 Aralık ayından beridir en yüksek seviye olan %8,6 seviyesine ulaşmıştır. Bu, enerji (%34,6), gıda (%10,1) ve barınma (%5,5) fiyatlarında zirveler olarak kendini göstermektedir.

Yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları, halkın satın alma gücünün zayıfladığı anlamına gelmektedir. Bizler gibi sıradan insanlar için bu, gereksinimlere daha fazla paranın harcanması anlamına gelirken Bitcoin veya hisse senetlerine daha az nakit harcanması anlamına da gelecektir.

UST stablecoin fiaskosu

Bir stablecoin olarak Terra, kullanıcılara herhangi bir dalgalılıktan korkmaksızın paralarını depolamak amacıyla kullanabilecekleri bir kriptopara sağlama amacı taşımakta idi. Bir dizi şaşırtıcı olay sonunda Terra stablecoininin değeri bu yıl 0 USD seviyesine gelmiştir.

Burada göz ardı edilmemesi gereken bir başka şey, Tether’de olduğu gibi tokenlerinin gerçek bankalarda tutulan itibari para birimleri ile desteklenmesinin aksine Terra’nın, bir algoritmik stablecoin modeli kullanıyor olmasıdır.

Konuları daha da komplike hale getirecek şekilde Terra, milyarlarca dolar kıymetinde Bitcoin üzerinde durmakta idi ve yatırımcıları, projenin rezervlerini satıp piyasayı Bitcoin ile fazla doldurması korkusuna sürükledi. Bu durum, Terra’nın çöküşünün kripto paralara güvende erozyona neden olduğu gerçeğiyle bir araya gelince Bitcoin fiyatı bu dönemde düşmüştür.

Buradan nereye gitmeliyiz?

Piyasadaki mevcut duygu durum ve duyarlılığı, anlaşılır bir şekilde biraz tedirginliğe meyillilik halindedir. Bunu Korku ve Hırs Endeksinde gördük ve tüm kötümser konuşanlardan da işittik—ama her ikisinin de göz önüne almada başarısız olduğu şey, piyasanın takip ettiği desenlerdir.

Majör olaylar dışında Bitcoin, 2024’teki yarılanmaya kadar yatay olarak devam edecektir. Ama endişelenmeyin, tünelin ucunda ışık görünmektedir. Bitcoin yarılanma döngülerini değerlendirmeye alırsak bir başka boğa sezonunun meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Bu dönemde dikkate almamız gereken şey, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğimiz kadarını yatırmaktır ve yatırım yaptığımızda her zaman risk mevcuttur. Sadece bir düşük fiyat gözlemlediğimiz için piyasaya dalmaya çalışmak bize fayda sağlamayacaktır. Herhangi bir şey ile ilgili yapılabilecek en iyi eylem, konuyla ilgili iyi bilgilendirilmiş olduğumuzdan emin olmaktır, hem ürün, hem de girmeyi denediğimiz piyasa için bu geçerlidir. Neyse ki, blok zincirin popülerliği sebebiyle yeni başlayanlara yardımcı olabilecek tonlarca kaynak mevcuttur.

Bir para birimi olarak Bitcoin hakkında öğrenebileceğimiz çok fazla şey vardır. Bir para biriminin yetişkin hale gelmesi için onüç yıl yeterli değildir, bununla ilgili öğrenebileceğimiz daha fazla şeyler mevcuttur. Neyse ki geçmişte gördüklerimiz dikkate alındığında şunu söyleyebiliriz ki Bitcoin sona gelmiş değildir.

Bitcoin, sadece bir yatırım aracı olmaktan, geleneksel finansal kuruluşlara sınırlı erişimi olan kişiler için en pratik seçeneklerden biri haline gelmiş bulunmaktadır. Fon oluşturma ve ödeme göndermeler için son yıllarda kullanılmakta olup bir bardak kahve satın alma gibi işlemler için de kullanılmaktadır. Bitcoin’in potansiyelini başarma yolunda ilerlediğini söylemek yanlış olmaz ve artık görmeyi beklediğimiz şey, bizlerin, yani pazarın, bunun fırsatlarından nasıl faydalanacağıdır.

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