Elinizi Bitcoin’e (BTC) uzatmanın yollarını arıyorsanız, Bitcoin madenciliği ve alım satımı, akla gelen ilk birkaç konu arasında olacaktır. Ama daha sade bir yol izlemek istiyorsanız, Bitcoin musluklarını keşfetmek en iyi seçenekler arasında olabilir. Pekala kripto musluğu nedir ve nasıl çalışır?

Bitcoin musluklarının tanımlaması

Kripto musluğu veya Bitcoin musluğu, basit görevleri tamamlama karşılığında küçük tutarlarda BTC veya diğer kripto paralar dağıtan bir mobil uygulama veya web sitesidir. Bitcoin oyunları oynayarak, ürün videoları izleyerek, bir captcha tamamlayarak, anket tamamlayarak, bağlantılara tıklayarak, reklam görüntüleyerek ve çok daha fazlası ile para kazanabilirsiniz. Bunlara musluk denmesinin sebebi, dağıttıkları ödüllerin oldukça küçük olmasıdır, sızdıran bir musluktan düşen damlalar gibi.

Popüler inancın aksine, Bitcoin muslukları hızlı zengin olma yolları değildir. Bir ücretsiz Bitcoin musluğundan para kazanmak kolay gibi görünse de, iyi miktarlarda kripto kazanmak, kullandığınız musluğa bağlı olarak biraz uzun süre alabilir. Çoğu zaman çeşitli görevleri tamamlamak suretiyle elde edeceğiniz ödüller, web sitesi tarafından sağlanan bir çevrim içi cüzdana doğrudan iletilecektir. Ayrıca görev ne kadar kolay olursa ödülün de o kadar kolay olacağını belirtmek de önemlidir.

Bazı muslukların minimum ödeme zorunluluğu da söz konusudur, bir başka deyişle, yalnızca belirli bir tutarın üzerine çıkmanız sonrasında ödülleri çekebilirsiniz. Bu sadece birkaç saat, bir gün, bir hafta veya aylar sürebilir. Bu tamamen web sitelerinin teklif ettiği rakamlara göre değişkenlik gösterecektir.

Kripto muslukları neden oluşturuldu?

Artık bu muslukların ne oldukları ve nasıl çalıştıkları konusu netleştiğine göre, muhtemelen bunların neden oluşturulduğunu merak ediyorsunuzdur. Günümüzde Bitcoin musluklarının var olmasının bazı muhtemel nedenleri şu şekildedir.

Bitcoin’i tanıtmak

İnanmazsınız ama kripto muslukları, on yıldan daha uzun süredir varlar. Satoshi Nakamoto tarafından BTC’nin kurulmasından birkaç sene geçtikten sonra Bitcoin geliştiricisi Gavin Andersen bu yeni konsept ve para türü hakkında farkındalığı yaymak için kripto musluklarını geliştirdi. Bitcoin muslukları, her bir tamamlanan görev için beş Bitcoin dağıtacak şekilde tasarlanıp geliştirilmişti—günümüzde bu, 270.000 USD etmektedir!

Kripto borsalarının sınırlı kullanılabilirliği

Bitcoin’in erken günlerinde kriptoya erişmek zor idi. BTC ve diğer kripto para tutarlarını satın alabileceğiniz çok fazla sayıda borsa veya platform yoktu. Bu yüzden tanıtmak ve satın almalarını beklemeden pek çok insanda ilgiyi tetiklemek için kripto muslukları, ücretsiz olarak küçük tutarlarda Bitcoin dağıtmak için kullanılmıştı.

Pasif bir şekilde para kazanın

Günümüzde pek çok BTC kullanıcısı, kendi musluğunu yapmak suretiyle ekstra para kazanmaktadır. Bunların sahipleri çoğu zaman kendi kripto cüzdanlarına belirli bir miktarda BTC yatırır ve musluklarını web sitesine veya uygulamaya bağlarlar. Musluğun sahipleri, dağıttıklarından daha fazla para kazandıkları sürece reklamlardan pasif gelir elde edebilirler.

Bitcoin için bir erken ödül sistemi, dağıtıcı ve tanıtıcı görevi görmenin yanı sıra, kripto muslukları aynı zamanda BTC’nin yapabilecekleri harikalar konusunda insanları eğitme amacına da hizmet etmiştir. Bazı kripto heveslileri için günümüzde bu musluklar, pasif gelir elde etmek için güçlü araçlar arasındadır.

Kripto muslukları nasıl çalışır?

Yazımızın ilk kısımlarında Bitcoin musluklarının sizi, küçük görevler tamamlamanız sonrasında küçük tutarlarda BTC ile ödüllendirdiğini konuşmuştuk. Alacağınız ödüller, gizemli yaratıcısının adını almış olan—BTC’nin en küçük birimi satoshi seviyesindedir. Bu ne kadar küçük? 1 BTC’yi 100 milyon satoshiye bölebilirsiniz. Alacağınız tutar, tamamlayacağınız görev türüne ve musluk sağlayıcınıza bağlı olacaktır. Bu tamamen olgudan olguya değişiklik gösterir.

Çoğu zaman kripto muslukları, BTC ödemelerini doğrudan Bitcoin cüzdanınıza veya bir üçüncü taraf mikro ödeme cüzdanına gönderir. Henüz bir Bitcoin cüzdanınız yoksa, bir Paxful hesabı oluşturabilirsiniz ve anında ücretsiz bir cüzdanı bu şekilde elde edebilirsiniz. Paxful Cüzdanınıza web tarayıcıları veya Paxful mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz.

Diğer taraftan, mikro cüzdanlar olarak da bilinen mikro ödeme cüzdanları, çevrim içi veya geleneksel masa üstü cüzdanlarına benzerdir. Buradaki ana fark, bu cüzdanın yalnızca küçük miktarda kripto paralar alıp depolama için tasarlanmış olmasıdır. Mikro cüzdanlar genellikle musluk hesabınızla bağlantılı olacak olup, bunları kullanmak, kendi Bitcoin cüzdanınıza doğrudan göndermeniz öncesinde satoshilerinizi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Bir Bitcoin musluğu seçmeniz öncesinde

Bir sonraki adım, ihtiyaçlarınıza en iyi uyan bir Bitcoin musluğu bulmak olacaktır. Ama istediğiniz bir tanesini seçmeniz öncesinde dikkate almanız gereken en önemli şeylerden bazıları şu şekildedir.

Zamanlayıcı – Kripto para musluklarının genellikle bir yenileme veya yükleme süresi vardır ve bu, 15 dakikadan birkaç saate kadar değişiklik gösterebilmektedir.

İsteme tutarı – Bu, tam olarak ne kadar ve ne sıklıkta kazanabileceğinizi belirtir. Bu, ayrıca tamamladığınız görevin basitliği veya kompleksliğine de bağlı olacaktır.

Minimum çekim – Önceden bazı kripto musluklarının, paranızı çekmek için belirli bir satoshi tutarına erişmiş olmanızı gerektireceği konusunu bildirmiştik. Pek çok musluğun 10.000 satoshi yani 0,0001 BTC veya 5 USD tutarı minimum çekim tutarı şartı vardır.

Çekim metodu – Fonları çekmek için bir dijital cüzdana ihtiyacınız olacak. Bir Paxful hesabınız varsa, kriptonuzu 350’nin üzerinde yolla çekebilirsiniz, bunlara ülkenizdeki en popüler ödeme seçeneği de dahildir.

Tavsiyeyle getirme ödülü – Kripto musluğu web sitesini veya uygulamasını arkadaşlarınıza ve ailenize tanıtmayla ne kadar kazanabileceğinizi de kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bazı web siteleri gerçekten de güzel bonuslar sunmaktadır, bu yüzden bir musluk ile ilgili bunu da seçiminizde değerlendirmeye aldığınızdan emin olun.

En popüler kripto musluklarının listesi

Bitcoin musluklarını denemek mi istiyorsunuz? Herhangi bir özel sıralama olmaksızın bazı popüler kripto muslukları şu şekildedir.

Cointiply, bulabileceğiniz en yüksek ödeyen Bitcoin musluklarından ve ödül web sitelerinden biridir. Bu, koininizi 61x seviyesinde çoğaltmanıza ve görevler, hızlı teklifler ve anketler tamamlayıp videolar izleme sayesinde BTC kazanmanıza imkan sağlar. Bu musluk aynı zamanda sadakat bonusu, ödül puanları, hızlı ödemeler, uzman desteği, tavsiye ücreti olarak %25 ve çok daha fazlasını da sunmaktadır. Cointiply’nin uygulaması Android cihazlarda da kullanılabilir haldedir.

Bu musluk, basit mobil oyunlar oynayarak Bitcoin ve Litecoin (LTC) gibi kripto paralar kazanmanıza olanak sağlar. Bu, 2014’den beri aramızda olup minimum çekim tutarı olarak 10.000 satoshi alt sınıra sahiptir. Oyunlarda ne sıklıkta rol aldığınıza bağlı olarak günde 0,25 USD seviyesine kadar kazanç elde edebilirsiniz. Bitcoin Aliens hem Android, hem de iOS cihazlarda mevcuttur.

Rol oyunlarını (RPG’ler) seviyorsanız Faucet Crypto’yu gözden geçirebilirsiniz. Bu, bir RPG oyun stili ve örneğin hesabınıza farklı türlerde bonuslar getiren öğeler gibi diğer benzersiz özellikler sunar. Ayrıca bunun bir doğrudan çekim seçeneği, %20+ seviyesinde tavsiye komisyonu ve ömür boyu alacağınız ödülleri arttıran bir seviye atlama sistemi de vardır.

Faucet Crypto ayrıca geniş aralıkta kripto paraları denemek isteyenler için idealdir. Bu; BTC, LTC, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Dash (DASH), DigiByte (DGB), BitTorrent (BTT), Dogecoin (DOGE), Ethereum Classic (ETC), Ethereum (ETH), Komodo (KMD), Tron (TRX) ve çok daha fazlasını destekler.

Bu musluk, günün 20 kullanıcısının devasa ödüller alabileceği günlük sıralama; seviyeniz yükseldikçe bonusunuzu arttıran bir seviye sistemi; bir tavsiye sistemi ve çok daha fazlasını da sunmaktadır. Faucet Crypto gibi, Fire Faucet de geniş aralıkta kriptoları destekler. Buna BTC, ETH, DOGE, LTC, DASH, TRX, DGB, Tether (USDT) ve Zcash (ZEC) dahildir.

Coinpayu, reklamları görüntülemek ve çeşitli teklifleri tamamlamak suretiyle BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, DASH ve daha başkalarını kazanmanıza izin verir. Bunda aynı zamanda bir satış ortaklığı programı da söz konusudur, burada platforma kullanıcılar davet etmek suretiyle pasif gelir kazanabilirsiniz.

Bu Bitcoin musluğu, temel olarak reklamlara odaklanır, bu durum kazananlar ve reklam vericiler için bunu ideal yapar. Bu, her bir tıklama veya tavsiyeniz karşılığında 0,00003 mBTC veya 0,0017 USD kazanmanıza izin verir. Bunun satış ortaklığı programı %40 ila %80 aralığında bir komisyon sunar. BTCClicks minimum 0,10000 mBTC veya 5 USD üstü olacak şekilde bir çekim alt limitine sahiptir.

BTCClicks ile bir reklam vermek isterseniz, tıklama başına maliyetiniz 0,00006 mBTC veya 0,0034 USD seviyelerinden başlayabilir. Bu musluk herhangi bir kayıt yaptırmaya gereklilik duymasa da hedef kitlenizin 10 ila 200 saniye arasında olan reklamın tamamını izlemesinin, kazanç sağlaması için şart olduğunu aklınızda bulundurmanız önemlidir.

Oyun gösterileri ilginizi çekiyorsa, Satoshi Quiz’de soruları cevaplamaktan keyif alacağınızdan şüphe yoktur. Bu bitcoin musluğu, ekrandaki soruya doğru cevap veren ilk üç kişiye küçük BTC tutarları sağlar. Sorunun her 60 saniyede bir değiştiğini unutmayın ve doğru soruyu hızla gönderdiğinizden emin olun! Satoshi Quiz’in 11.000 satoshi çekme alt sınırı vardır ve bu da yazının kaleme alındığı tarih itibariyle 6 USD seviyesine denk gelmektedir.

Her bir damla önemlidir

Musluklar sayesinde devasa tutarlar kazanamayacağınız doğru olsa da, uzun süre boyunca küçük tutarlar biriktirmek, kripto dünyasında yeni iseniz iyi bir başlangıç olacaktır. Sızmakta olan bir musluktan düşen küçük damlalar gibi, biriktiğinde kripto yolculuğunuzda önemli değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca kendinizi bir kripto musluğuyla sınırlandırmayın. Listemizdeki tüm muslukları keşfetmeyi deneyin ve hangisinin kripto ihtiyaçlarınıza en uygunu olduğunu belirleyin. İyi şanslar!