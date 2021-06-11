Kripto alım satımı dışında Bitcoin (BTC) elde etmenin yollarına arıyorsanız, sizin için en iyi seçenekler arasında doğrudan Bitcoin madenciliği adı verilen bir prosesle metaforik “mağaralardan” bunu elde etmeniz de bulunur. Bol bol kazım yapacak gibi duruyoruz, doğru mudur? Hadi başlayalım.

Bitcoin madenciliği nedir?

Bitcoin madenciliği, günümüzde piyasadaki en dominant kripto parayı elde etme prosesidir. Sert kayalarda yapılan madencilik prosesinde altın ve elmas gibi kıymetli minerallerin kazılıp çıkarılması gibi, Bitcoin madenciliği de madencileri ve üstün madencilik ekipmanlarını gerektirir. Buradaki fark, açık bir kazı sahasına girip yer altında BTC için madencilik yapmanın gerekmeyecek olmasıdır-BTC’de tüm bu proses dijital olarak söz konusu olur.

Bitcoin madenciliği operasyonu kurmak, büyük kaynaklar gerektiren bir işlemdir. En yaygın gerekliliklerden bazıları, özel yazılım ve donanımlara sahip güçlü bilgisayarlar veya Bitcoin madenciliği düzenekleri, stabil bir internet bağlantısı ve ucuz tedarik edilebilen elektriktir.

Şimdi muhtemelen madencilerin prosesi sürdürmek için neden pahalı ve güçlü ekipmanlara yatırım yaptığını merak ediyorsunuzdur. Bitcoin madencileri, basit hesaplamalarla cevaplanamayacak kompleks matematiksel problemlerin çözümü için böylesi kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Peki ama madencilik operasyonunun tamamı nasıl çalışır?

Bitcoin madenciliği nasıl çalışır?

Bu prosesin nasıl gerçekleştiğini daha da ileri bir düzeyde anlamak için Bitcoin madenciliğinin üç ana fonksiyonuna göz atalım—evet, burada sadece yeni koinler için “kazmaktan” ötesine giden bir süreç söz konusudur.

💰 Yeni BTC oluşturmak

Her gün kullandığımız itibari para birimleri, merkez bankaları tarafından basılıp sürülür ama Bitcoin’in piyasaya sürümü farklı bir şekilde gerçekleşir. Bitcoin’in merkezi olmayan doğasının anlamı, Bitcoin’in sistemlerini ve operasyonlarını gerçekleştirmek için daha yüksek bir otorite veya herhangi bir yönetici kuruma ihtiyaç duymamasıdır. Bunun yerine, Bitcoin madencileri, güçlü Bitcoin madenciliği makinelerinin hesaplama güçlerini, sinir bozucu seviyelerde zor matematiksel problemleri çözmek için kullanılır. Bu hesaplamasal yapbozları çözdüklerinde, Bitcoin madencileri yeni BTC ile ödüllendirilir.

Şimdi soru şu, bir Bitcoin kazmak ne kadar süre alır? Uygulamaya-özel entegre devre (ASIC) bir kazıcının ortalama seviyede güç tüketimi ile yeni bir koin oluşturma işleminin tamamı genellikle 10 dakika sürer. Bu, Bitcoin’in dijital mağarasında kazım yapan madencilerin sayısından bağımsız olarak böyledir.

☑️ Ağda işlemleri doğrulamak

Bitcoin madencileri, ağda işlemleri doğrulamayı, kompleks hesaplamasal problemlere cevap vermek suretiyle gerçekleştirir. İşin ilginç yönü, bu işlemlerin tek tek onaylanmıyor olmasıdır. Bitcoin madencileri bunları bir arada “bloklara” koyabilir ve “blok zincir” adı verilen herkese açık ağa eklerler.

Tüm bu hassas işlemler tamamlandıktan sonra, Bitcoin madencileri iki yolla ödüllendirilir: yeni oluşturulmuş Bitcoin veya “blok ödülü” alırlar ve sonrasında da işlem veya “madenci” ücreti alırlar. Bunlar, kendilerinin BTC madenciliğindeki kârları olarak hizmet görür. Ancak, bu teşvikler, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin ağını tasarlama şekli sebebiyle değişkenlik gösterir.

Kazılan her 210.000 blok sonrasında madencilerin ağa işlemler eklemesi ve doğrulaması sebebiyle alacağı koin miktarı yarı seviyesine düşer. Bitcoin yarılanması olarak bilinen bu olay, madencilerin kazançlarını etkiler. Yarılanma öncesi dönemde blok başına 50 BTC olan ödül seviyesinden, Mayıs 2020 itibariyle gerçekleşen üçüncü Bitcoin yarılanması sonrasında artık madenciler, blok başına 6,25 BTC almaktadır. Genellikle yarılanma, her dört yılda bir gerçekleşir ve 21 milyon BTC’nin tamamı kazılmış hale gelene kadar bu devam edecektir.

Dijital ödemelerin yüzleştiği majör problemlerden birisi iki defa harcama veya dijital parayı birden fazla defa harcama riskidir. Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i oluşturduğunda aklında bu vardı ve bu yüzden işlemlerin oldukça yüksek seviyede güvenli olmasını sağlayacak tasarladı. Madenciler bir işlemi onaylayıp Bitcoin’in blok zincirinde yayınladığında, bu geri döndürülemez olur.

🔒 Tüm Bitcoin ağının güvenliğini sağlamak

Madenciler işlemleri doğruladığında, tüm Bitcoin ağını daha sağlam ve güvenli hale de getirmiş olur. Saldırganlar tarafından bir işlemin ağda yayınlanmasından sonra geri alınması zor ve hatta neredeyse tamamen imkansızdır. Bir işlemi geri almak için, saldıranların tüm onaylı işlemlere geri dönmesi ve bunların tamamını geri alması gerekecektir—bu çok fazla iş anlamına gelir!

Günümüzde ne kadar BTC kalmıştır?

Devletler veya merkez bankaları tarafından ihtiyaç duyulduğunda basılıp sürülebilen itibari para birimlerinin aksine, Bitcoin’in maksimum 21 milyon ile sınırlı bir tedariği söz konusudur. Bu yazının kaleme alınması itibariyle %88’i yani 18.656.793 BTC kazılmış halde olup bu da madencilerin kazabileceği 2.300.000’den fazla BTC‘nin kaldığı anlamına gelmektedir. 21 milyon BTC’nin tamamı kazıldığında, kazılacak daha fazla koin kalmayacak—tabi ağın protokolü değişmez ve bu sayede daha fazla BTC tedariğine izin verilmezse.

Bitcoin nasıl kazılır

Bitcoin’in ana akım adaptasyonu ile birlikte dünya çapında pek çok insan ve kuruluş doğrudan buna sahip olmayla oldukça yüksek seviyede ilgilenmeye başladı. Bu sebeple, rekabetin seviyesi ve ağın madencilik zorluk seviyesi artmaya başladı. Ama Bitcoin madenciliğinde elinizi denemek istiyorsanız, başlangıç için atabileceğiniz bazı adımlar şu şekildedir.

Adım 1 . Güvenli bir Bitcoin cüzdanı edinin

Her şeyi doğru sırasında yapmak gerekir, bir kripto para cüzdanı olmadan Bitcoin madenciliğine başlayamazsınız. Burası kripto paranızı saklayacağınız, göndereceğiniz, gönderileri alacağınız ve bakiyenizi kontrol edeceğiniz yer olacaktır. Çevrim içi olarak mevcut olan farklı türlerde kripto para cüzdanları mevcuttur, bu yüzden sizin depolama ve madencilik ihtiyaçlarınıza en uygun olanı aldığınızdan emin olun. Ayrıca en güvenli ve güvenilir olanı da seçmelisiniz—burada bahsi geçen sizin paranız, bu yüzden üzülmektense güvenli olmak daha iyi olacaktır.

Paxful gibi ücretsiz Bitcoin cüzdanı sağlayan kripto para platformları bile bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir hesap açıp doğrulatarak platformun özel faydalarının keyfini çıkarmak olacaktır.

Adım 2. Bitcoin madencilik donanımınızı alın

Bir bilgisayar veya başka bir dijital cihaz üzerinde nasıl madencilik yapılacağı ile ilgili bazı kılavuzlar okuduysanız, tipik ev bilgisayarınızı veya diz üstü bilgisayarınızı riske atmanın asla iyi bir seçenek olmadığını bilirsiniz. Bunun size daha az kârlılık sağlamasından da öte, artan güç tüketimi nedeniyle daha yüksek elektrik faturaları olarak da bir yansıması olacaktır.

Bitcoin madenciliği, içerisinde uzmanlık donanımı olan ASIC kazıcılar bulunan yüksek güç tüketimine sahip bilgisayarlar gerektirir.

Bu türdeki donanım, Bitcoin madenciliğinin yorucu proseslerini gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmış olup, bu nedenle bu ekipmanlar oldukça pahalı olur. BTC madencilik düzeneklerinin fiyatları, markaya, söz konusu sağlama(hash) gücüne veya oranına ve diğer sahip oldukları güçlü özelliklere bağlı olacaktır. Rastgele sıralamayla günümüz piyasasında bulunan en üstün ASIC kazıcılarından bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Antminer T19

Antminer S19

Antminer S19 Pro

M30 S+

M30 S++

Çevrim içi olarak erişilebilir olan yüzlerce çeşit madencilik düzeneği mevcuttur, bu yüzden bu listenin sınırlarına takılmayın. Bitmain, MicroBT veya Canaan gibi birkaçını sayabileceğimiz farklı madencilik donanımı imalatçısı arasında seçim yapabilirsiniz.

3. Adım. Bitcoin madencilik yazılımınızı edinin

ASIC donanımı veya madencilik düzeneklerinin yanı sıra, Bitcoin madencilik yazılımını da edinmeniz gerekecektir. Bu yazılım, tek başına madenciliğe karar verdiyseniz Bitcoin kazıcınızı blok zincire bağlantılı hale getirirken bir BTC madencileri grubuna katılmaya karar verdiyseniz sağlama(hash) oranınızı bir madencilik havuzuna bağlantılı hale getirecektir. Ayrıca Bitcoin madencilik havuzundan hakedişlerinizin gönderilmesini istediğiniz BTC adresini paylaşmak için de bu madencilik yazılımını kullanabilirsiniz—bu konuya bir sonraki adımda daha fazla vurgu yapılacak.

İhtiyaç duyacağınız yazılım, bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, bu yüzden donanım ve yazılımın uyumlu olduğundan emin olun. Göz atmanız için bazı BTC madencilik yazılımlarının bir listesi burada verilmiştir.

CGMiner – Bu yazılım, piyasadaki en eski BTC madencilik yazılımlarından birisi olarak bilinmektedir. Mac, Linux ve Windows cihazları üzerinde çalışır ve ASIC, FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizisi) ve GPU (Grafik İşleme Birimi) madencileri ile uyumludur.

Awesome Miner – Birden çok madencilik düzeneğiniz veya bir madencilik havuzunuz varsa, Awesome Miner sizin en iyi arkadaşınız olabilir. Bir panel üzerinden birden çok madencilik düzeneğini yönetebilir ve FPGA’lar ve ASIC’ler gibi farklı birden çok madencilik düzeneğini kullanabilirsiniz. Bu, Windows ve Linux cihazları için tasarlanmış olup, herkesin ücretsiz olarak indirip kullanımına açıktır.

MultiMiner – Hızlı başlangıç sunan madencilik özellikleriyle bilinen MultiMiner, Windows cihazları için yapılmış ve tasarlanmıştır. Bu, aynı zamanda GPU’lar, FGPA’lar ve ASIC’ler gibi madencilik düzenekleri ile de uyumludur.

BFGMiner – Yazılım kurcalama ve özel ayarlar ile ilgili iseniz, BFGMiner sizin için en iyi seçeneklerden biri olacaktır. Bu, birden fazla kripto parayı aynı anda kazabilir ve FPGA ve ASIC madencileri ile uyumludur. Buna ek olarak Mac, Linux ve Windows cihazlarında çalışabilir.

Adım 4. Madencilik stratejinizi seçin

Madencilik operasyonlarınızı yürütmek için iki seçeneğiniz var: tek başına madencilik veya havuz madenciliği. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, Bitcoin madenciliği giderek artan bir şekilde rekabetin söz konusu olduğu bir alandır. Dünya çapında—devasa madencilik havuzları ve dev kuruluşlar da dahil binlerce madenciyle rekabet etmeniz gerekeceği için tek başına madenciliği seçmeniz durumunda yeni bir koin oluşturmak daha zor olacaktır. BTC’nin dijital mağarasında tek başınıza kazmayı seçerseniz, blok ödüllerinizi başkalarıyla paylaşmanız gerekmeyecektir. Ama bu durumda Bitcoin madenciliği operasyonlarının tamamını tek başınıza omuzlamanız da gerekli olabilecektir.

Bu nedenle pek çok madenci günümüzde Bitcoin madencilik havuzlarına veya bir madenci grubuna katılmaktadır. Bir madencilik havuzuna katıldığınızda, ekipmanınızın işlem güçlerini paylaşırsınız ve havuz ile paylaşmış olduğunuz sağlama (hash) oranına bağlı olarak ödemeler alırsınız. Bu durumda bir grup olarak madencilik işlemi gerçekleştirdiğiniz için yeni bir koin oluşturma ihtimaliniz artacaktır. Ama herhangi bir madencilik havuzuna katılmanız öncesinde aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin olun:

Havuz boyutu – Eğer BTC madencilik operasyonlarınıza yeni başlıyorsanız, büyük bir madencilik havuzuna katılmak iyi bir fikir olabilir. Derhal büyük kazançları garanti etmese de, daha sık ödeme alacağınız garantidir denebilir.

Minimum ödeme – Ödeme almadan önce ne kadar madencilik yapmanızın gerekeceğini bilmek büyük öneme sahiptir. Daha sık blok ödülleri almak istiyorsanız, küçük minimum ödeme şartları olan havuzlar bulun.

Havuz masrafları – Bunlar ödüllerinizden otomatik olarak kesilir ve genellikle yüzde tabanlıdır. Ne kadar ücret ödemenizin gerekeceğini gözden geçirin ve bunun size uygun olup olmadığına karar verin.

Madenciliğe başlamanız öncesinde

Her ülkenin kripto para dostu olmadığını da belirtmek önemli olacaktır. İddia ederiz ki şimdi aklınızdaki soru şudur: “Bitcoin madenciliği yasal mı?” Bu konu, dünya üzerinde bulunduğunuz yere bağlıdır. Bitcoin madencilik çiftliklerinde tüketilen yüksek seviyedeki elektrik ve oluşturulan yüksek karbon dioksit sebebiyle oluşan çevresel endişeler nedeniyle, bazı devletler bu aktiviteye çok sıcak bakmamaktadır. Bu yüzden içinde bulunduğunuz yargı bölgesinin Bitcoin madenciliği ve diğer kripto-ile-ilişkili aktivitelere açık olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca madencilik operasyonlarınızın kurulumunu yapacağınız konumu da dikkate almanız önemlidir. BTC madenciliği için ideal olan ülkeler, soğuk iklimli ülkelerdir. Bu, madencilik makinelerinin soğumasını kolaylaştırır, potansiyel fazla ısınma sorunlarından kurtulursunuz ve elektrik harcama seviyesi düşer. Madencilik işlemlerinizi durdurmayla sonuçlanabilecek gürültü şikayetleri almak istemiyorsanız, ticari veya meskun bölgelerden uzak durmaya çalışmanız önemli olacaktır. Madencilik makineleri 7/24 çalışır ve çok fazla gürültü oluşturur ve böylesi topluluklardaki insanlar için çekilmesi zor bir hal alabilir.

Şu ana kadar vermiş olduğumuz bilgilerin hepsini göz önünde bulundurarak büyük ihtimalle “Bitcoin madenciliği karlı mı?” diye düşünüyorsunuzdur. Bu tamamen seçtiğiniz stratejiye bağlı olacaktır. Ama dijital nakit kazmaya başlamadan önce, kullanmayı planladığınız ekipman ve teknikle ne kadar para kazanacağınız hakkında net bir araştırmanızı yapmayı da kesinlikle unutmayın. Kâr seviyeniz karşısında masraflarınızı tahmini olarak hesaplayabilmek için bu hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu sayede hangi yolun kripto çabalarınıza en uygun olduğu ve hangi yolun daha karlı olduğu konularında açık bir fikir sahibi olmuş olursunuz.

Size bir başka hatırlatmayı da mutlaka yapmış olalım: Bitcoin madenciliği, BTC edinmenin en kolay yolu değildir. Proses sizin için çok karmaşık geliyorsa, kripto yolculuğunuzu başlatmak için Paxful üzerinden ilk olarak sahibi olacağınız Bitcoin’in küçük kısımlarını satın alma yolunu seçebilirsiniz!