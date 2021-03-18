Bitcoin (BTC), 2009’da oluşturulmasının ardından günümüze kadar halen daha en domine kripto para olarak pozisyonunu korumaktadır. Finans ve teknoloji alanında ve kripto para piyasasında on yıldan fazla bir süre sonrasında, pek çok birey ve kuruluş, Bitcoin’in günlük yaşamda kullanılabilecek oldukça yenilikçi ve akılcıl fonksiyonlarını keşfetmeye başlamış haldedir.

Bu dijital varlık, özellikler bağlamında bir dizi benzerlikler içermesi sebebiyle çoğu zaman öncü emtia olan altın ile karşılaştırılmaktadır. Örneğin her iki varlığın da bir finansal özelliği vardır ve değer depolamak için kullanılır. Hatta Wall Street bu ikisini “alternatif yatırımlar” olarak değerlendirmektedir. İkisi de farklı proseslerle çalışsa da, hem BTC, hem de altın kolay bir şekilde doğrulanabilmektedir. Bu varlıkların arasındaki en gözle görülür benzerlikler, sınırlı tedariklerinin olması ve madencilik denen bir proses yoluyla elde edilmeleridir.

Bitcoin madenciliğine hızlı bir bakış

Altın ve diğer kıymetli madenler sert kaya madenciliğiyle elde edilir ve bunun da çeşitli adımları ve prosesleri mevcut, Bitcoin ise, dijital madencilik ile oluşturulur. Bu proses, bitcoin madencileri olarak adlandırılan bireyler tarafından gerçekleştirilir ve bu kişiler, özel tasarlanmış yüksek güçlü ekipmanlar ve yazılımlar kullanarak ağın tamamını güvenli tutup gönderi işlemlerini işlerler.

Altın ve diğer değerli metallerin madencileri bu değerli taşları ararken quartz gibi taşları kırıyorken, bitcoin madencileri ise çok kompleks matematiksel denklemleri çözüp bitcoin olarak ödülleri alır. Sert ve sağlam materyallerin içerisinde gizli olan altından farklı olarak bitcoin, veri blokları içerisinde gizli olup, bunlar Satoshi Nakamoto takma adlı Bitcoin’in yaratıcısı olan kişi tarafından geliştirilmiş olan benzersiz bir algoritma kullanılarak kazılır.

Bitcoin’in sabitlenmiş sayıdaki tedariği

Elde etme prosesindeki benzerliklerin dışında, altın ve BTC, sınırlı sayıda mevcut varlıklar olarak değerlendirilir çünkü tedarikleri sınırlıdır. Altının belirlenmemiş sayıda ton limiti olsa da kazılıp kullanılabilecek yalnızca 21 milyon bitcoin mevcuttur. Bazıları “Bitcoin neden 21 milyon ile sınırlı?” diye sorabilir. Bazı makaleler, Nakamoto’nun amacının, BTC’nin birim fiyatının “zamanla geleneksel itibari para birimleri ile eşleşmesi” yönünde olduğunu belirtmiştir. Bir limit belirlemiş olmak, Bitcoin’e aynı zamanda enflasyona karşıt özellikler sağlamaktadır.

Bu yazı yazılırken Bitcoin’in satış fiyatı 8.600 USD ve toplam piyasa değeri 158 milyar USD seviyesindedir. Daha önceden de bahsedildiği gibi, Bitcoin’in maksimum tedarik miktarı 21.000.000 BTC’dir. Bu tedarik limiti, bu dijital varlığın yüksek seviyede dalgalı olan fiyatı için de bir faktördür. Halihazırda, Bitcoin’in sirkülasyonda olan tedariği 18.239.300 BTC’dir, maksimum tedarik sayısına ulaşmadan önce 2.700.000 BTC kalmıştır. Buna rağmen bazıları bitcoin 21 milyona ulaştığında neler olacak? diye bir soru sorabilir.

21 milyon Bitcoin kazılmış hale geldiğinde

Bu, kripto dünyasındaki tüm bitcoin boğa sezonu düşkünleri için heyecan verici bir olay olabilir. 21 milyon Bitcoin’in tamamı kazılmış hale geldikten sonra ağ içerisinde herhangi bir yeni BTC oluşturulamayacak mı, yoksa bununla ilgili bir çözüm mü bulunacak?

Madenciler tüm koinleri kazdıktan sonra, kazmak için artık BTC kalmayacak. Ek tedariğin olması yalnızca Bitcoin’in protokolü değiştirilmesi halinde mümkün olacaktır ve bu sayede daha fazla tedarik söz konusu olabilecektir. Aksi takdirde, maksimum miktar, 21 milyon Bitcoin seviyesinde kalacaktır.

Bitcoin’in tedariği sınıra yakınlaştıkça bunun kullanıcılara ve piyasaya muhtemel etkileri neler olabilir? Bitcoin’in tedarik üst sınırına erişmenin ihtimal ve etkileri şunlardır.

Madenciler üzerine etkileri

Bitcoin kazma işlemi, madencilerin ağda her bir başarılı blok doğrulaması ile ödül kazanmasını sağlar. Madencilerin madencilik yaparken kazandığı iki türde gelir vardır-her bir doğrulanmış blok için BTC’nin bir kısmı ve her bir işlemi doğrulama konusunda madencilerin gayretleri karşılığı olarak işlem ücretlerinden gelen teşvikler. Yüksek ücretler, madencilerin daha yüksek teşvik alabilmesini sağlamaktadır. Bu aynı zamanda ağdaki bir işlemi önceliklendirilmesi için baz alınan tutardır. Ödediğiniz işlem ücreti ne kadar yüksek ise, işleminizin bir bloğa dahil edilmesi de o derece hızlı olacaktır.

Tüm Bitcoin’ler kazılıp çıkarıldığında, madenciler artık blok ödülleri alamayacak çünkü artık oluşturulabilecek koinler kalmamış olacak. Tek kazançları, her bir onaylanmış işlemden alınacak işlem ücretlerinden gelecek. Madenciler, bu belirtilen ücretleri kazanmaya devam edebilecekleri için ağı güvenliğe almayı sürdürebilirler. Ancak bu ücretlerin madencilerin ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamak için yeterli olup olmadığı henüz belli değildir.

Bitcoin madenciliği ve ağına etkisi

Bitcoin’in fiyat artışı aynı zamanda madenci işlem ücretlerinde de bir artış ifade edecektir. Bitcoin madencileri için bu durum iyi bir haber olarak düşünülebilirse de, madencilik işleminin masraflarının gelecek yıllarda yüksek olarak kalması ile ilgili herhangi bir güvence de yoktur. Hiç kimse Bitcoin’in teknolojisinin geleceği ve gelecek yıllarda nasıl yürüyeceği hakkında birşey söyleyemez.

Eğer madencilik prosesi daha da gelişir ve kolay ve ucuz hale gelirse, bu proses de bir iş alanı haline dönüştürülebilir. Diğer taraftan, Bitcoin madenciliği, pek çok yargı bölgesinde yüksek enerji tüketimi sebebiyle çevreye kötü etkileri var olan bir proses olarak kabul edilmektedir. Bitcoin madenciliğinin enerji verimliliği gelecekte iyileşirse, madenciler ağı güvenli hale getirip işlerinde kalmaya devam etmeyi düşünebilirler.

Piyasa fiyatı ve yatırımlara etkisi

Daha önceden de belirttiğimiz şekilde madencilikle kazılması mümkün olan toplam 2,7 milyon BTC kalmış haldedir. Tüm bunlar kazılıp sahiplerini bulduğunda, Bitcoin’in tedariği azalmış olacak, bu da sonuçta fiyatta bir artışa yol açacaktır.

Yatırımcılar için bu oldukça iyi bir haber olacaktır çünkü Bitcoin yüksek seviyede dalgalılığa sahiptir-aşırı fiyat artışları ve dramatik düşüşler içerir. Bu, yatırımcıların yatırım yapmayı denemelerini teşvik etme doğrultusunda harika bir fırsat olacaktır.

Bitcoin ne zaman 21 milyona ulaşacak?

Bitcoin’in ne zaman maksimum limitine ulaşacağını tahmin etmek zordur. Ama bazı bilgili kripto uzmanları, Bitcoin’in madencilik gücünün, ilk bloğun kazıldığı andakiyle aynı seviyede kalması halinde, son BTC’nin 8 Ekim 2140 tarihinde kazılabileceğini belirtmiştir. Başkaları, Bitcoin’in halen daha bir para birimi olarak kullanılıp itibari paralarla aynı fonksiyonları sağlamaya devam etmesi halinde oldukça yüksek bir şekilde stabil hale gelmesi ihtimalinin söz konusu olduğunu söylemiştir.

Binlerce diğer sanal varlık arasında en popüler ve öncü olmasıyla BTC, tahtından indirilemeyecek varlık olarak hatırlanacaktır-sadece piyasa toplam değeri olarak değil, günümüzün dünya genelindeki son teknoloji finansal sistemine etkileşimi ve iyileştirmesine önemli katkısı bakımından da bu durum korunacaktır.