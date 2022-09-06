Şaşırtıcı bir dizi gelişme sonrasında Bitcoin destekçisi kişiler, kendilerini menkul kıymetler borsasıyla aynı doğrultuda ilerleyen bir piyasada bulmuştur. Bitcoin bizi merkezsizleştirilmiş finans fikriyle tanıştırdığında, pek çoğumuz bunun anlamının, geleneksel finansal kuruluşlardan mümkün olduğunca izole bir piyasa olacağı olduğunu düşünmüşüzdür. Bugün gördüklerimiz sonrasında pek çoğumuz anlaşılır şekilde kafa karışıklığı ile baş başa kalmıştır.

Enflasyon nedir?

Bitcoin piyasasının bundan nasıl etkilendiği ile ilgili konuşmaya başlamadan önce hadi enflasyonun ne olduğunu tanımlayalım. Enflasyon, fiyatların zaman içinde artış oranı dediğimiz şeydir. Genel anlamda enflasyon hakkındaki konuşmalar, yaşam masraflarındaki artış veyaürün ve emtialardaki genel fiyat artışı hakkında olmaktadır.

Kendi başına bakıldığında enflasyon kötü bir şey olmak zorunda değildir. Belirli seviyelerde olduğu sürece bunun ekonomiye faydalı olduğu bile söylenebilmektedir. Problem, ekonominin kontrolden çıkması ve piyasayı hiperenflasyon durumuna zorlaması durumunda meydana gelmektedir.

Beklenen şey, merkezsizleştirilmiş finansın bu değişikliklere karşı bağışıklık sahibi olmasıdır çünkü bu, tamamen farklı bir sistem fikri üzerinde çalışmaktadır. Ama son birkaç hafta boyunca insanlar Bitcoin’in değerinde sert değişiklikler gözlemlemiştir—bu, geleneksel finansal kuruluşlarda hızlı enflasyonla eşleşen bir değişiklik olmuştur.

Enflasyonun Bitcoin’in fiyatındaki etkileri

Peki enflasyonun Bitcoin’in fiyatı üzerindeki etkileri nelerdir? Yüzeyden görüldüğü şekliyle bakılırsa Bitcoin trendleri, mevcut menkul kıymetler borsaları ile aynı şekilde gerçekleşmektedir.

Son birkaç yıldır Bitcoin daha yaygın hale geldikçe, bir yatırım aracı olarak koruma fonları, banka kuruluşları ve risk sermaye girişimi kapitalistleri bir yatırım aracı olarak büyük tutarlarda Bitcoin satın almıştır—istifleyerek büyük kâr elde edebilecekleri doğrultusunda risk üstlenmişlerdir.

Unutmayın ki Bitcoin, hisseler ve bonolardan daha fazla riskli bir varlık olduğu için belirsizlik meydana geldiğinde genellikle ilk önce satılan şeyler olmaktadır. 2021’in sonlarında Bitcoin balinaları niceliksel genişleme (QE) sebebiyle fazla para basmadan kaynaklı enflasyondan çekindikleri için istiflerini satmaya başlamışlardır. Sonrasında Bitcoin, piyasada dolgunluğa yol açmıştır ve toplulukta korku ve belirsizliğe yol açmış ve başkalarının panik satışı yapmaları ve fiyatın önemli ölçüde düşmesine yol açmıştır. Aynı senaryoyu, yüksek-orta riskli hisselerin yatırımcılar tarafından satılması şeklinde Wall Street’te görüyoruz.

Bitcoin spekülatörlerinde etkileri

Bu durumdan en ağır etkilenenler Bitcoin spekülatörleri olabilir. Piyasa şimdi olduğu gibi hareket ettikçe spekülatörler, fonlarını bir çakılma korkusu sebebiyle stabil koinlere taşımış bulunmaktadır.

Bu, Bitcoin’in fiyatı ile ilgili bahsettiğimize benzer bir durumdur. Enflasyon etrafındaki çok fazla belirsizlik ile birlikte insanlar Bitcoin’lerini satmaya başlamıştır ve bu, kar topu etkisiyle Bitcoin’in değerinde değişiklikler olarak kendisini göstermiştir. Spekülatörler, topluluk içerisinde etki sahibidir ve bunların eylemleri, başkalarının davranışlarını etkilemede yüksek olasılığa sahiptir.

Bitcoin donanım cüzdanlarında ve madencilik GPU’larında etkileri

Fiyatlar artışta iken yarı iletkenlerdeki kıtlık, deneyimlediğimiz enflasyona kesinlikle pek faydalı olmamıştır. Bu, tedarik sınırlı olduğu için kendisini Bitcoin donanım cüzdanlarının fiyatlarında bir artış olarak kendisini göstermiştir.

Donanım cüzdanları ile ilgili gördüğümüz kıtlığın daha geniş alanda bir örneği olarak Bitcoin madencileri tarafından kullanılan bileşenler de daha pahalı ve bulması zor hale gelmektedir. Bu madencilik GPU’larındaki kıtlık kesinlikle Bitcoin madencilerinin operasyonlarında aksamalara yol açacaktır, özellikle de henüz kendilerini yerleştirmemiş olan yeniler için bu söz konusu olacaktır.

Gerçek Bitcoin kullanıcıları üzerinde etkileri

Değişmeyecek olan şey, insanların halen daha ücret ve para gönderimlerinde Bitcoin’i kullanmaya devam edecek olmalarıdır. Sonuçta masrafları düştüğünüzde gönderdiğiniz para aynı tutarda olacaktır. Bu da Bitcoin ile gerçekleştirilen ödeme gönderimlerini, banka hesapları olmayan kişiler veya yurt dışına para gönderecek kişiler için daha iyi bir seçenek haline getirmektedir.

Ayrıca geçimlerini sağlamak için Bitcoin alım satımı yapan insanların halen daha var olduğunu da unutmayalım. Paxful üzerindeki alım satım hacmi bu sefer pek sert bir dalgalanma görmemiştir, bu da kullanıcıların halen daha aktif bir şekilde piyasada katılım gösterdiklerini göstermektedir. Bu, Bitcoin’in çöküyor olması halinde göreceğimizin tam tersidir—sonuçta ayı piyasalarında korku ve belirsizliği yaygınlaştırmak kolaydır.

Paxful haftalık alım satım hacmi (Haziran 2022)

Kaynak: Coin Dance

Dikkat çekmemiz gereken bir başka konu, insanların halen daha enflasyon karşısında Bitcoin ile korunduğudur. Piyasada tüm bu olan bitene rağmen Bitcoin kullanıcıları halen daha blok zinciri, paralarını saklamada daha güvenli bir seçenek olarak görmektedirler. Enflasyon olsun veya olmasın, Bitcoin’e gerçekten inananların kafasında 1 BTC her zaman 1 BTC olarak kalmaktadır.

Neyi gözden kaçırıyoruz?

Enflasyon, mevcut Bitcoin fiyatını belirlemede tek faktör olmayabilir. Bunun yerine birleşip büyük bir etkiye katkı sunan etkileyicilerden sadece birisidir denebilir.

Örnek olarak son zamanlarda hükumetlerin Bitcoin ve diğer tüm kripto paraları düzenlemeye akın etmesi gösterilebilir. Devlet kuruluşlarının herhangi birisi tarafından gerçekleştirilen her bir bildiri sonrasında bu politikaların blok zinciri nasıl etkileyebileceği konusunda insanlar endişelendiği için piyasada bir dizi panik kaynaklı aktivite gözlemlenir.

Bir başka potansiyel sebep, Bitcoin yarılanması döngüsüdür — spesifik olarak halihazırda nerede olduğumuzdur. Tarihsel olarak Bitcoin yarılanması döngüleri arasında iki yıl süren bir ayı piyasası söz konusu olmaktadır. Bu dönem boyunca halk, Bitcoin’e daha az ilgili olur ve fiyat genelde yatay seyir halinde olmaktadır.

Bitcoin yarılanma döngüsü grafiği

Kaynak: Coin Metrics

Bir başka muhtemel sorumlu, vergi sezonudur denebilir. Bazıları, Bitcoin’in değerinin yılın ilk dönemlerinde daha düşük performanslı olduğunu farketmiştir (yani vergi sezonu). Bazıları, vergi sezonunda vergi ödemeleri için varlıklarını satan kişilerin sayısındaki artış bunun açıklamalarından birisi olabilir.

Burada gerçek şudur; kesin bir şeye bağlayacak şekilde konuşmak şu anda çok zordur. Sonuçta Bitcoin’in kendisi çok genç bir para birimidir. Bu dönemde yapılabilecek en iyi şey, bunun hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek ve topluluğa katılım göstermek, kendi araştırmamızı yapma konusunda özenli olmaktır.

Bitcoin kalıcı olarak hayatlarımızdadır

Bitcoin’in ilk gelişiminden beridir çok uzun bir yol almış haldeyiz ve halihazırda piyasanın gördüğü düşük seviyeler, geçmişte olan düşük seviyelere asla yakın bile değildir. Hatta Bitcoin’in tüm zamanlardaki en düşük değerleri (yani, düşebildiği en düşük değer) halen daha yukarı doğrultuda bir trende sahiptir. Tüm bunlar Bitcoin ölmedi demek içindir.

Bunu belirtmiş olsak da tüm yaşananlar içerisinde sakin kalabilmek kendi başına bir zorluktur. Günün sonunda konu, paranızın güvende kaldığından ve değerini kaybetmemesinden emin olmak ile ilgilidir. Enflasyon kaçınılması mümkün olan bir şey değildir, en azından şimdilik durum budur—yapabileceğimiz en iyi şey, bunun ötesine geçmektir. Merkezsizleştirilmiş finans, istediğimiz seviyede yetişkin hale gelmiş olmayabilir ama tüm dünya genelinden kullanıcıların eli güçlendirildiğinde nelerin mümkün olduğunu bize göstermiş haldedir.