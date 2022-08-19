Konu Bitcoin alım satımına geldiğinde kullanıcıların en çok önemsedikleri şey, karar vermelerine yardımcı olacak şekilde kullanışlı bir araçlarının olmasıdır. Elimizde bu konuda karar vermeye yardımcı olacak Korku ve Hırs Endeksi mevcuttur, şimdi Bitcoin’in dominans oranına daha yakından bakıp bunun alım satım işlemlerinizde nasıl yardımcı olabileceğine yakından bakacağız.

Bitcoin dominansı nedir?

Bitcoin dominansı, Bitcoin toplam piyasa değerinin kripto paraların hepsinin toplam piyasa değerine oranının bir ölçüsüdür. Diğer bir deyişle bu, Bitcoin’in kripto para piyasasında ne kadar etkili olduğunun bir ölçüsüdür. Bitcoin’in dominans oranını şu formülle elde edebiliriz:

Bitcoin dominans oranı = Bitcoin toplam piyasa değeri/Kripto para toplam piyasa değeri

Bunun önemli olmasının sebebi, hangi para birimlerinin hangi seviyelerde kullanılıyor olduğu ile ilgili size bir genel fikir verebilecek olmasıdır. Örneğin, 2009’da Bitcoin’in dominansına bakacak olsaydık, %100 seviyesinde bir dominans görürdük—bunu anlamak son derece kolaydır çünkü o zamanlarda tek kripto para Bitcoin idi. Zamanla bu %100 seviyesi, daha fazla kripto para piyasaya sürüldükçe azalmıştır. Bitcoin dominansı Haziran 2022 itibariyle %46’ya ulaşmıştır, bu rakam, Ekim 2021’deki %41’den beridir en yüksek seviye olmuştur.

Yaşam süresi boyunca Bitcoin’in kripto paralar toplam piyasa değerindeki payı, düzenli olarak çoğunluğu oluşturmayı sürdürmüştür. Bunu Bitcoin’in ilk olmasına bağlayabiliriz ama tabi adaptasyon seviyesi ve kullanımı da Bitcoin dominansının önemli faktörlerindendir.

Bitcoin dominansını neler etkilemektedir?

Önceden de belirttiğimiz şekilde Bitcoin’in dominansı, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin kripto paraların toplam piyasa değerine oranıdır. Bunun anlamı, çoğunluk itibariyle Bitcoin’in dominansının iki ana şeyle etkileniyor olmasıdır—Bitcoin’in ve altcoinlerin değerleri.

Bitcoin’in değeri

Bitcoin’in değerinin bunda büyük bir rol oynadığı anlaşılabilir bir konudur. Ama şunu da net bir şekilde ifade edilmesi gerekir ki, Bitcoin’in değeri hakkında konuştuğumuzda bunun hareketleri hakkında da konuşuyor oluruz. Buna Bitcoin’in değerinin düşmesinin veya yükselmesinin sebepleri de dahildir.

Hadi Bitcoin’in erken günlerini yine bir örnek olarak ele alalım. Altcoin seçeneklerinin artışı öncesinde Bitcoin sürekli olarak %95 ve üzeri dominans seviyelerinde idi. Daha fazla altcoin piyasaya katıldıkça Bitcoin’in değeri de artıyordu ama dominansında azalmalar oluyordu. En düşük noktada Bitcoin dominansı %35 seviyesini görmüştür.

Pek çok kişi, tam da bu dönemlerde (2017) ilk koin arzlarının (ICO’lar) popülerlik kazandığı gerçeğine vurgu yapmaktadır. Bunun anlamı, piyasanın bariz bir şekilde bu ICO’larda altcoinler satın almaya doğru daha fazla dikkat (ve fon) ayırmasıdır. Daha fazla zaman geçtikçe bu altcoinlerin pek çoğu artık yürürlükten kalkmış veya değer kayıplarının yüksekliği sebebiyle alakasız hale gelmişlerdir—bu da BTC dominansında tekrardan bir artışla sonuçlanmıştır.

Altcoin değeri

Aynı şekilde altcoin değer hareketi, Bitcoin’in dominans oranını etkiler çünkü sonuçta bu değerler, Bitcoin’in değeriyle karşılaştırılacaktır. Altcoin performansı ve hareketi iyileştikçe Bitcoin, piyasadaki pozisyonunu kaybetmeye başlayacaktır.

Birkaç yıl önce altcoinler, piyasanın daha büyük bir kısmını domine etme yolunda gibi görünmüş olsa da bu mevcut kripto kışı, başlangıç performansının, uzun dönem performansının göstergesi olmadığının kanıtı olmuştur. Bu ayrıca pump-and-dump (şişir ve sat) dolandırıcılık girişimlerini de perişan etmiştir ve ani dalgalanmalar, kötü niyetli geliştiricileri ifşa etmiştir. Tüm bunların bir talihsiz yan etkisi, bu altcoinlere güvenen pek çok kullanıcının kendi ana parasını kaybetmiş olmasıdır.

Bu, altcoinlerin genel anlamda yanlış olduğu anlamına gelmez—ayrıca, altcoinler Bitcoin kadar yerleşik ve adaptasyona sahip değildir. Halihazırda kripto parayı başarılı yapan şeylerden birisi para birimi olarak kullanım olanağıdır ve altcoinler kullanım alanı konusunda kısıtlı kaldığı sürece piyasada sabitlenmek için gereken zemini bulma konusunda daha büyük zorluklar yaşayacaktır.

Bitcoin dominans grafiği

BTC dominansının nasıl gösterildiği konusunda size daha iyi bir anlayış seviyesi sunmak için kripto para piyasa paylarını görselleştirmenize yardımcı olacak bir grafik şu şekilde verilebilir:

Kaynak: https://coinmarketcap.com/charts/

Bu grafik yoluyla Bitcoin’in ve tüm diğer kripto para birimlerinin yıllar içerisindeki genel bir görünümünü ve nasıl bir performans ortaya koyduklarını görebiliriz. 2014’te daha fazla altcoin piyasaya tanıtıldıkça Bitcoin’in dominansının düzenli olarak düştüğünü görebiliriz. Buna rağmen Bitcoin, piyasadaki çoğunluk payı elinde tutmuş, korkutucu ve belirsiz piyasa dönemlerinde güçle yoluna devam etmiştir.

Alım satım yaparken Bitcoin’in dominansına güvenip adım atmalı mı?

Tüm bunları ortaya koyduktan sonra şunu belirtmeliyiz ki Bitcoin’in dominans oranı, alım satım sorularımızda her sorunun tek cevabı olan bir çözüm asla değildir. Özüne bakılırsa dominans oranı, kullanıcıların inceleyerek uzmanlıklarının eseri olarak araştırmalarının sonucu olan kararlar vermesine yardımcı olacak bir araç olmaktan ibarettir. Bu, tamamen Korku ve Hırs Endeksine benzer şekilde piyasanın halihazırda nasıl davrandığı ve Bitcoin ve altcoinleri nasıl algıladığı ile ilgili bir ölçüdür.

Araç olarak kullanılan bilgiler bakımından dominans oranı, en önemlileri arasında yer almaktadır. Piyasa davranışı ve tutumunun iyi bir açıklamasını sunmanın yanı sıra bunu pek çok insan için anlaşılması kolay bir şekilde gerçekleştirir.

Bir araç ne kadar kıymetli olursa olsun, pratik araştırma her zaman daha önemli olmaya devam edecektir. Araçlar sadece adı üstünde; kullanılabilecek araçlardır. Bizler bilgi veya eğitimde yetersizlik yaşıyor olursak, en iyi araçların bile kullanımı zor olacaktır ve bunlar verimsiz olacaktır.

Tüm mevcut araçları kullanmak

Günün sonunda Bitcoin topluluğu için en önemli şey, kendilerinin kullanabilecekleri tüm araçlar konusunda bilgilendirilmeleri ve en iyi kullanımları konusunda iyi bir açıklamanın kendilerine sunulmasıdır. Düzgün eğitim ve bilgi sağlama sayesinde ani kararlar alma durumundan kaçınmanız daha kolay olacaktır.

Ama bununla birlikte gelen doğal ön şart, kişinin kendi üzerine düşen araştırmayı tam yapmasıdır. Sonuçta genel resme bakarsanız, pek çok Bitcoin alım satımcısının piyasaları bu araçları kullanmaksızın genel olarak incelediğini görürsünüz. Öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenerek ve kullanımınıza açık olan araçları kullanarak eldeki verileri çok daha etkili şekilde kullanmak suretiyle kendinizi avantajlı pozisyonda tutun.