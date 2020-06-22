Если вы не новичок в криптовалютной индустрии, то наверняка вы уже являетесь членом какого-то криптосообщества (и даже не одного). Однако если вы только делаете первые шаги в мире финансовых технологий, вам стоит узнать, что это за сообщества и для чего они нужны.
Мы расскажем вам, что из себя представляют из себя криптосообщества, почему они так важны и как они могут быть полезны.
О криптосообществах в двух словах
Сообщество — это социальная группа, участники которой преследуют общие цели и интересы. Это определение можно использовать и по отношению к группам, посвященным криптовалюте и блокчейну, так как все их участники проявляют интерес к биткоину и другим криптовалютам.
Криптосообщества можно найти на всех социальных платформах, таких как Telegram, Viber, Slack, Discord и т.д.
Чем могут быть полезны криптосообщества?
Какую же пользу можно извлечь из участия в онлайн-группах, посвященных криптовалютам и блокчейну?
Доверительные отношения
Присоединяясь к такому сообществу, вы не просто становитесь членом определенной группы. Все участники сообщества тесно связаны с его миссией и ценностями.
Если вы являетесь участником криптогруппы на какой-либо социальной платформе, вы наверняка общаетесь со многими другими участниками. Таким образом, вы выстраиваете продуктивные и доверительные отношения с новичками, владельцами криптобирж, трейдерами и инвесторами.
Эффективная платформа для общения
Финансово-технологический сектор постоянно развивается, и многим сначала трудно сориентироваться в незнакомой области. Благодаря сообществам люди, которые разделяют похожие интересы, могут обмениваться идеями и информацией с другими участниками.
Для криптобирж и торговых платформ также важно иметь онлайн-сообщества, через которые их пользователи и клиенты могут легко связаться с ними. Компании часто нанимают модераторов, которые следят за работой таких сообществ и отвечают на все вопросы пользователей.
Возможности для заработка
Люди обычно присоединяются к группам, чтобы узнать что-то новое. Возможно, они ищут информацию об определенной криптовалюте, платформе или бирже, товаре или услуге. Что бы они ни искали, всегда есть вероятность, что в конечном итоге они решат для чего-то использовать криптовалюту.
Потенциал онлайн-сообществ можно раскрыть и через организацию личных встреч и других мероприятий. Именно такой подход использовал Paxful при проведении встречи в Гонконге, где директор компании Рэй Юсуф рассказал о возможных способах использования биткоинов.
По мере того как все больше людей присоединяются к криптосообществам, у участников появляется возможность значительно расширить сеть своих контактов и завести полезные знакомства.
Поддержка сообщества
В криптовалютном мире каждый день происходит что-то новое. Именно поэтому многие биржи используют онлайн-группы, чтобы сообщать о своих обновлениях и отвечать на вопросы пользователей.
Криптосообщества служат не только для общения с техподдержкой, но и для обсуждений и обмена опытом между участниками группы. Онлайн-группа с высокой активностью может внести весомый вклад в расширение пользовательской базы компании.
Качество обслуживания
В идеале все отзывы и предложения пользователей должны немедленно обрабатываться и приниматься к сведению. Только в этом случае можно говорить о высоком уровне клиентского обслуживания.
Онлайн-группы состоят из участников, которые отличаются по образованию, опыту, социальному статусу и т.д. Это необходимо учитывать при разработке продукта или определении маркетинговой стратегии. Те компании, которые активно общаются со своими клиентами, обычно выстраивают крепкие и надежные связи со своими пользователями.
Почему вам стоит присоединиться к криптосообществам
У криптосообществ есть что вам предложить. Если взять для примера биткоин, то можно увидеть, что онлайн-группы внесли существенный вклад в развитие и популяризацию этой криптовалюты.
Торговые платформы и биржи могут извлечь большую пользу из таких сообществ, если они поддерживают их должным образом. Если вы считаете себя криптоэнтузиастом, вам стоит присоединиться к какому-либо криптосообществу, чтобы понять, как оно работает и как вы можете использовать его возможности.
Найдите криптосообщество, которое вам подходит, и откройте новые возможности для трейдинга!