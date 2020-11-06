Мы привыкли использовать фиатные валюты, которые контролируются одной организацией — в большинстве случаев центральным банком. Именно из-за централизованного характера фиатных валют те, кто пытаются печатать деньги, чаще всего попадают в тюрьму.

Однако с появлением биткоина (BTC) многое изменилось. Биткоин создал новую систему, в которой валюта децентрализована, то есть не привязана к одной организации. Благодаря этому владельцы мощных компьютеров смогли самостоятельно создавать коины.

Это вызвало настоящий переворот в массовом сознании, хотя многим он дался нелегко. Популярность биткоина растет, а регуляторные органы, правоохранительные структуры и налоговые органы все еще стараются понять, какое место он занимает в существующей правовой системе.

Поэтому возникает вопрос: является ли биткоин законной валютой?

Опасения властей по поводу биткоина

Есть несколько причин, по которым рассмотрение этого вопроса продвигается так медленно. Они достаточно серьезны, поэтому давайте их рассмотрим.

Прежде всего, власти все еще пытаются понять, как работает биткоин. Все мы знаем, что для этого требуется время и усилия. Естественно, что правительствам трудно разработать законы и правила в отношении явления, которое они не до конца понимают.

Власти обеспокоены появлением финансового сообщества, которое невозможно контролировать, что распространяется на биржи и обеспечение безопасности денежных средств. Поскольку многие биржи в США подлежат госрегулированию, было создано множество офшорных альтернатив для трейдеров, и это вызывает беспокойство у многих надзорно-контрольных органов.

Кроме того, стоит упомянуть и два печально известных инцидента, связанных с Mt. Gox и Silk Road. Именно после этих случаев стало известно о том, что владельцы биткоинов могут стать жертвами мошенничества, а цифровые активы могут использоваться для незаконной деятельности.

В 2014 году одна из самых известных криптобирж, Mt. Gox, объявила о банкротстве из-за технических проблем и кражи 744000 биткоинов, принадлежащих ее пользователям. Торговая площадка Silk Road была создана в 2011 году; ее пользователи использовали биткоины для наркоторговли и отмывания денег.

Из-за этих двух случаев репутация биткоина и других криптовалют сильно пострадала. Правительства многих стран выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией, а законность биткоина была поставлена под вопрос.

Законность биткоина сегодня

По мере своего развития биткоин смог разрешить все опасения. Чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем, были разработаны специальные протоколы, которые обеспечивают безопасность владельцев биткоинов и регулятивных органов, разрешающих использование цифровых активов.

В большинстве случаев законность биткоина во многом зависит от того, где вы проживаете и для чего вы его используете.

Хотя биткоин разрешен во многих странах, все еще есть несколько стран, где его использование запрещено.

Законность биткоина определяется также тем, какую роль вы играете в его использовании. В качестве примера можно привести регулирование биткоина в США.

Покупка товаров и услуг

В 2013 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США определила биткоин как “конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту”. Организация также издала руководство, в котором говорилось, что “лицо, создающее единицы этой конвертируемой виртуальной валюты и использующее их для покупки виртуальных товаров и услуг, является пользователем конвертируемой виртуальной валюты и не подпадает под регулирование в качестве компании, предоставляющей услуги денежных переводов”; и, следовательно, действует в рамках закона.

Биткоин как инвестиционный инструмент

Можно ли по закону покупать биткоины в США? Согласно тому же руководству Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, покупать биткоины можно. Деятельность многих американских бирж контролируется государством, поэтому их пользователи соблюдают политику борьбы с отмыванием денег и проходят проверку по принципу KYC (“Знай своего клиента”).

Вы можете покупать биткоины, если вы подтвердили свою личность.

Оплата биткоинами

Компании любого размера могут принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары и услуги (если, конечно, вы не занимаетесь нелегальной деятельностью). Однако стоит помнить о том, что такие поступления могут облагаться налогом.

В ожидании перемен

Нельзя однозначно ответить на вопрос, является ли биткоин безопасным и законным.

Сам по себе биткоин безопасен, но его законность зависит от того, где вы проживаете и как его применяете. В развитых странах использование биткоина обычно разрешено законом. В развивающихся же странах дела могут обстоять по-разному.

Основная идея заключается в том, что вам надо учитывать законы своей страны проживания. Перед тем как проводить какие-либо транзакции с биткоинами, необходимо убедиться, что ваше правительство не считает это уголовным преступлением. Возможно, вам даже стоит посоветоваться с адвокатом.

Конечно, жаль, что не все видят потенциал цифровых активов, но каждая страна придет к этому, когда будет готова. В конце концов, правительства просто хотят защитить свое население от мошенников и нелегальной деятельности.

Надеемся, что власти тех стран, где криптовалюта запрещена, в конце концов увидят ее потенциал, ведь она способна помочь тем, у кого нет доступа к банковскому обслуживанию. А пока нам придется подождать. Как говорится, Москва не сразу строилась. У нас достаточно времени, и мы подождем, пока весь мир не будет к этому готов.

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