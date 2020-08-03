Paxful всегда заботится о том, чтобы наши пользователи могли заключать самые выгодные сделки. Мы понимаем, что вы не можете все время находиться у компьютера, ведь у вас наверняка хватает других дел. Именно поэтому мы разработали обновление “Время для сделок”, благодаря которому вы сможете эффективно заключать сделки, как бы заняты вы ни были.

Пользователи Paxful проживают в разных странах и, соответственно, в разных часовых поясах. В связи с этим иногда возникают ситуации, когда они упускают прекрасную возможность заработать, так как их торговые партнеры не в сети и не могут ответить сразу. Чтобы решить эту проблему, мы запустили обновление “Время для сделок”, которое позволяет продавцам устанавливать удобное для заключения сделок время.

Как это работает?

Настройка времени . Вы можете указать время, в которое вы готовы заключать сделки, для любого дня недели.

Автоматическая активация предложений. Предложение становится активным только в установленный вами промежуток времени.

Автоматическая деактивация предложений. Вам больше не придется вручную деактивировать предложения, когда вы недоступны или находитесь не в сети. Система автоматически деактивирует предложения за пределами установленного промежутка времени.

Благодаря новой функции вы сможете находить лучшие предложения на Paxful независимо от того, в каком часовом поясе вы проживаете. Теперь вы точно не пропустите выгодную сделку! Мы будем рады услышать ваше мнение об этом обновлении.