Количественное смягчение(QE) обозначает повышение денежного обращения для стимулирования экономики. Сначала центральный банк страны покупает долгосрочные ценные бумаги на открытом рынке (например, ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами). Это приводит к повышению денежного обращения, снижению процентных ставок и расширению банковских балансов, в то же время создавая благоприятные условия для займов и инвестиций.

Представьте, что рынок — это ванна, центральный банк — кран, а банковская система — сливное отверстие. В идеале они должны работать сбалансированно, поддерживая уровень воды в ванне.

Однако если банковская система сливает воду слишком быстро, это приводит к уменьшению общего объема воды. В такой ситуации QE позволяет избежать вытекания всей воды из ванны (что случилось во время Великой депрессии).

Как работает количественное смягчение?

По мере роста денежного обращение банки страны получают возможность предлагать ссуды по более низким процентам. Люди начинают брать больше кредитов, тратя эти деньги, которые снова вводятся в обращение и оживляют экономику.

Кроме того, в таких условиях инвесторы получают более низкую прибыль от активов с фиксированным доходом, поэтому они обращают свое внимание на более выгодные инвестиции, например, акции.

Недостатки количественного смягчения

Использование количественного смягчения может иметь негативные последствия для некоторых участников рынка. Когда центральный банк приступает к количественному смягчению, в основном от этого выигрывает фондовый рынок.

В связи с этим у многих напрашивается вопрос: действительно ли QE эффективно? Ведь при активизации рыночной деятельности тем, кому нужна финансовая помощь, будет труднее удержаться на плаву. В то же время владельцы акций — это чаще всего обеспеченные люди без финансовых проблем.

Количественное смягчение также может усугубить инфляцию. Если государство выпускает больше денег, их покупательная способность снижается, и предпринимателям приходится дороже продавать свою продукцию. Такое положение дел может привести к нестабильности экономики и даже стагфляции.

Примеры количественного смягчения

Теперь, когда мы разобрались, что такое QE и как оно происходит, рассмотрим несколько конкретных примеров.

В рамках программы QE1, запущенной в США в 2008-2010 годы, Федеральный резерв приобрел ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, на сумму 600 млрд долларов, а также другие долговые ценные бумаги на сумму 100 млрд долларов. Это произошло в разгар кризиса недвижимости, отразившегося на экономике, и позволило восстановить внутренний рынок. Фильм “Игра на понижение” точно передает атмосферу жилищного кризиса и демонстрирует, как количественное смягчение было применено по отношениям к банкам и другим крупным учреждениям.

Еще одним примером служит количественное смягчение, предпринятое Федеральным резервом США в начале пандемии. Ограничительные меры нанесли серьезный ущерб экономике, поэтому Федеральный резерв принял решение провести количественное смягчение и купил облигации на сумму 700 млрд долларов. Это должно было предотвратить прогнозируемый крах экономики, вызванный пандемией коронавируса.

Как это отражается на фондовом рынке?

Как мы уже говорили, одна из основных целей QE — подтолкнуть инвесторов к выбору долгосрочных и прибыльных объектов для инвестиций. Это позволяет стабилизировать экономику, а благодаря снижению процентных ставок на кредиты розничным инвесторам становится легче войти на этот рынок.

По мере активизации фондового рынка иностранные инвесторы замечают рост экономики и проявляют больше доверия. Они решают инвестировать в экономику, что в свою очередь способствует развитию рынка. Таким образом, когда правительство решает применить количественное смягчение, оно как бы сообщает инвесторам о своем намерении стимулировать экономический рост.

Что происходит при прекращении QE? Как только Федеральный резерв прекратил печатать деньги в начале 2022 года, это отразилось на фондовом рынке. Американским биржам было непросто оправиться от убытков, связанных с окончанием QE и растущей инфляцией.

Как QE повлияло на биткоин?

В связи с вышеупомянутым возникает вопрос: как количественное смягчение влияет на биткоин? Ведь биткоин — это децентрализованная валюта, не так ли? Многие забывают, что количественное смягчение уже помогало биткоину в прошлом. В условиях развития рынка и роста стоимости ценных бумаг биткоин тоже извлек выгоду из QE: он стал одним из альтернативных инвестиционных активов, чья стоимость также достигла рекордного максимума.

Теоретически количественное смягчение подталкивает инвесторов к выбору прибыльных активов — а биткоин, несмотря на свою волатильность, является именно таким активом. Именно поэтому многие инвесторы предпочли вложить свои средства в биткоин, что привело к укреплению его репутации на рынке.

Опыт централизованных финансов

Хотя биткоин не поддерживается никаким механизмом, обеспечивающим движение денежных средств, институциональные инвесторы все равно рассматривают его в качестве торгового актива. При количественном смягчении повышается денежное предложение, что приводит к повышению цены таких активов, как ценные бумаги и биткоины.

Однако мы всегда можем пользоваться инструментами централизованных финансовых учреждений, несмотря на децентрализованный характер биткоина. Мы всегда можем найти инструмент или стратегию, которые можно применить по отношению к биткоину.

Просто нужно помнить, что нельзя полагаться исключительно на них. У всего есть свои преимущества и недостатки, и количественное смягчение не является исключением. Нужно стараться всегда быть в курсе событий как на централизованном, так и на децентрализованном рынках. Чем больше у вас информации, тем легче вам будет принимать грамотные инвестиционные решения.