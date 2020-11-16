По мере развития биткоина (BTC) появляются все новые способы криптоторговли. Трейдеры и инвесторы часто творчески подходят к этому делу и стараются найти способы, чтобы торговать еще безопаснее, удобнее и проще.

Именно так появились пиринговые (P2P) платформы для торговли биткоинами. Что они из себя представляют и на смену чему пришли?

Если вы хотите купить биткоины и до сих пор не знаете, как это сделать, мы сейчас все вам объясним.

Традиционные биткоин-биржи

Вы, наверное, сейчас думаете: “Как биткоин-биржи могут быть “традиционными”, если в этом новом цифровом активе нет ничего традиционного”?

Эти платформы называются традиционными биткоин-биржами, потому что они существуют почти столько же, сколько и сам биткоин. Биржа Bitcoinmarket, уже прекратившая свое существование, была создана в 2010 году — спустя год после того, как Сатоши Накамото представил миру биткоин. Именно тогда биткоин впервые стал считаться товаром, что положило начало созданию криптовалютного рынка.

Именно поэтому такие биржи называются традиционными. Они проверены временем. До сих пор они по-прежнему остаются одним из самых популярных способов покупки биткоинов.

Как они работают? Очень просто. В основном они используют так называемые биржевые стаканы, чтобы сводить покупателей и продавцов. Это электронные таблицы, в которых указаны все предложения по покупке и продаже. Вам просто нужно выбрать подходящее предложение, а платформа будет действовать в качестве посредника между вами и продавцом при заключении сделки.

Традиционные биржи также часто привязывают банковский счет пользователя к его торговому аккаунту, что позволяет быстрее и эффективнее заключать сделки.

Вот что из себя представляют традиционные биржи. Их легко использовать, поэтому они лучше всего подходят для новичков. Однако они являются далеко не единственными игроками на этом рынке.

P2P-биржи и персонализация торговли

Хотя P2P-биржи появились недавно, за последние годы они приобрели широкую популярность. Почему? Просто с их помощью вы можете проводить сделки так, как вам удобно, торгуя с другими пользователями.

Как и их предшественники, пиринговые биткоин-биржи используют биржевые стаканы. Однако на этом их сходство заканчивается. Они не выступают в качестве посредника между покупателем и продавцом, а взаимодействуют с трейдерами только во время спора. Это значит, что покупатели и продавцы заключают сделку самостоятельно.

Вы, наверное, думаете: “Разве не легче использовать традиционную биткоин-биржу, если мне там помогают? В каком-то смысле вы правы, так проще. Однако P2P-платформы предоставляют своим пользователям большую свободу в плане оплаты.

Что это значит? Предположим, вы хотите продать свою ручку. Вы начали рассматривать предложения от людей, которые хотят приобрести ваш товар. Одни предлагают наличные, а другие — такие вещи, как маркеры или карандаши. Таким образом, вы можете выбрать, что вы хотите получить за свою ручку.

У покупателей есть возможность получить товар не за деньги, а за что-то другое. Тот же принцип действует на пиринговых платформах. Хотите купить BTC? Продавцы на этих платформах могут принимать наличные, платежи через онлайн-кошельки или даже подарочные карты. Хотите продать BTC? Вы сами можете определить, что вы хотите за них получить.

По сути, вы можете предложить продавцу что угодно. Так работают P2P-платформы для торговли биткоинами. Часто они предлагают своим пользователям сотни способов оплаты на выбор. То есть, как видите, у пользователей есть свобода действий и выбора.

Помимо этой свободы, на таких платформах существует специальный протокол, который защищает трейдеров — счет хранения. Это сторонний сервис, который удерживает BTC до тех пор, пока продавец не получит оплату. После получения платежа продавец перечисляет биткоины покупателю со счета хранения, и сделка считается завершенной. Этот сервис защищает транзакции как покупателя, так и продавца и обеспечивает безопасность всей платформы.

Что выбрать?

Мы уже упоминали достоинства каждого вида платформ, но мы можем пойти еще дальше и сравнить оба вида по четырем критериям: цена, скорость, удобство использования и доступность.

Спойлер: здесь не все так однозначно, как вы думаете!

Первым делом нужно обратить внимание на цену: эти платформы взимают разные комиссии. Мы уже говорили, что традиционные биткоин-биржи лучше подходят для начинающих трейдеров, так как в этом случае платформа обычно является посредником и помогает заключать сделки.

За эту помощь взимается определенная комиссия. Это комиссия не взимается на пиринговых биржах, но на них вы платите за использование счета хранения. Эти комиссии различаются в зависимости от платформы, но обычно они не очень высокие.

Теперь поговорим о скорости. Когда у вас есть посредник, сделки проходят быстрее. Если вы пользуетесь помощью традиционной платформы, то вы можете быстрее совершать транзакции. Кроме того, привязка вашего банковского счета к торговому аккаунту упрощает процесс оплаты. Транзакции на P2P-биржах тоже проходят быстро, но в этом плане традиционные биржи обладают небольшим преимуществом.

Мы упомянули цену и скорость, а как обстоят дела с удобством использования? Можно сразу сказать, что здесь перевес в пользу традиционных биткоин-бирж. Если вы хотите использовать P2P-платформы, вам придется кое-чему научиться, но на самом деле это не так сложно. Как только вы поймете, как работает пиринговая торговля, все пойдет как по маслу.

Перейдем к доступности. Здесь стоит упомянуть привязку банковского счета к аккаунту. Если у вас есть банковский счет — отлично! Тогда вы сможете легко пользоваться услугами традиционных биткоин-бирж. Однако банковский счет есть далеко не у всех.

Пиринговые биткоин-биржи предлагают решение для тех, у кого нет доступа к банковскому обслуживанию. Они также могут стать неплохой альтернативой, если вы не хотите привязывать свой банковский счет.

Выберите свой путь

Оба вида платформ имеют свои недостатки и преимущества, так что победителя нет. Все сводится к вашим предпочтениям.

Чтобы определиться с выбором, задайте себе следующие вопросы:

“Нравится ли мне индивидуальный подход к сделкам?”

“Какой способ оплаты я собираюсь использовать чаще всего”?

“Каким будет мой стиль торговли?”

Вы сами решаете, какой вариант выбрать. Лучше всего попробовать оба вида, заключая сделки на небольшие суммы, чтобы разобраться в работе этих платформ. Как только вы определитесь, вы сможете начать торговать на более крупные суммы.

Вы сами выбираете свой путь. В конце концов, это ваши деньги, и вы можете использовать их по своему усмотрению. У всех людей есть свои привычки и предпочтения, и это относится и к биткоин-биржам. Изучите все доступные варианты и действуйте!